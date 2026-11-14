સોસાયટીના કોમન પ્લોટ પર ગ્રામ પંચાયતની કચેરી બનાવવાનો પ્રયાસ! ગુજરાત હાઈકોર્ટે બાંધકામ અટકાવ્યું, જમીનની માલિકી સામે ગંભીર સવાલ
હાઈકોર્ટે પ્રાથમિક દૃષ્ટિએ વિવાદિત જમીન ગ્રામ પંચાયતની માલિકીની જણાતી ન હોવાનું નોંધીને બાંધકામની પ્રવૃત્તિ સામે વચગાળાની રોક લગાવી છે.
Published : November 14, 2026 at 12:52 PM IST
અમદાવાદ: મકાન ખરીદતી વખતે સોસાયટીમાં કોમન પ્લોટ એટલે કે રહેવાસીઓના સામાન્ય ઉપયોગ માટે ખુલ્લી જગ્યા રાખવામાં આવે છે પરંતુ જો આ જ કોમન પ્લોટ પર ગ્રામ પંચાયત પોતાની કચેરીનું બાંધકામ શરૂ કરી દે તો શું થઈ શકે? શું ગ્રામ પંચાયતને સોસાયટીના કોમન પ્લોટ પર પોતાની રીતે બાંધકામ કરવાની સત્તા છે? આવો જ એક મહત્ત્વનો વિવાદ મોરબી જિલ્લાના નવાં સદુલકા ગામમાંથી ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પહોંચ્યો છે.
આ મામલે હાઈકોર્ટે પ્રાથમિક દૃષ્ટિએ વિવાદિત જમીન ગ્રામ પંચાયતની માલિકીની જણાતી ન હોવાનું નોંધીને બાંધકામની પ્રવૃત્તિ સામે વચગાળાની રોક લગાવી છે. આ કેસ અરજદાર દ્વારા ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અરજી કરવામાં આવી હતી. ગુજરાત હાઈકોર્ટે આ મામલે વચગાળાનો આદેશ કર્યો હતો. અરજદાર તરફથી એડવોકેટ દિવ્ય પી. ભટ્ટે રજૂઆત કરી હતી, જ્યારે રાજ્ય સરકાર તરફથી આસિસ્ટન્ટ ગવર્નમેન્ટ પ્લીડર જયનીલ પરીખ હાજર રહ્યા હતા.
શું છે સમગ્ર વિવાદ?
મામલો મોરબી તાલુકાના નવાં સદુલકા ગામની રહેણાક સોસાયટીનો છે. અરજદારના જણાવ્યા અનુસાર, રેવન્યુ સર્વે નંબર 64, જેનો નવો સર્વે નંબર 202 પૈકી છે, તેની જમીન માટે 3 નવેમ્બર, 2001ના રોજ બિનખેતીની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. આ સાથે સક્ષમ સત્તાધિકારી દ્વારા લેઆઉટ પ્લાન પણ મંજૂર કરવામાં આવ્યો હતો. આ લેઆઉટમાં આશરે 30 રહેણાક પ્લોટ અને બે અલગ-અલગ કોમન પ્લોટ દર્શાવવામાં આવ્યા હતા. બંને કોમન પ્લોટનું કુલ ક્ષેત્રફળ 20,917 ચોરસ ફૂટ હોવાનું અરજીમાં જણાવાયું છે.અરજદારનો આક્ષેપ છે કે મંજૂર લેઆઉટમાં દર્શાવવામાં આવેલી આ ખુલ્લી જગ્યાઓ સોસાયટીના રહેવાસીઓના સામાન્ય ઉપયોગ માટે છે. તેમ છતાં, ગ્રામ પંચાયત દ્વારા આ જગ્યાઓનો અન્ય હેતુ માટે ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
એક કોમન પ્લોટમાં સ્મશાન, બીજા પર પંચાયત કચેરી!
અરજીમાં જણાવ્યા અનુસાર સોસાયટીના બે કોમન પ્લોટ પૈકી એકનો ઉપયોગ સ્મશાનભૂમિ તરીકે કરવામાં આવી રહ્યો છે. જ્યારે બીજા કોમન પ્લોટમાં ગ્રામ પંચાયત દ્વારા નવી કચેરી બનાવવાનું બાંધકામ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. અરજદારનો સવાલ છે કે જ્યારે મંજૂર લેઆઉટમાં આ જમીન કોમન પ્લોટ તરીકે દર્શાવવામાં આવી છે ત્યારે તેનો ઉપયોગ ગ્રામ પંચાયતની કચેરી બનાવવા માટે કેવી રીતે થઈ શકે?
અરજદાર તરફથી એડવોકેટ દિવ્ય પી. ભટ્ટે હાઈકોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી કે વિવાદિત જમીન સોસાયટીના મંજૂર લેઆઉટનો હિસ્સો છે અને તેને કોમન પ્લોટ તરીકે દર્શાવવામાં આવી છે. આવી જમીન પર ગ્રામ પંચાયત દ્વારા બાંધકામ કરવાની સત્તા અને કાયદેસરતાનો પ્રશ્ન ઊભો થાય છે. અરજીમાં અગાઉની મંજૂરીઓ, પંચાયતના ઠરાવો અને વહીવટી તંત્ર સમક્ષ કરવામાં આવેલી રજૂઆતોના આધારે બાંધકામ અટકાવવાની માગ કરવામાં આવી હતી.
અધિકારીઓને રજૂઆત છતાં ફરી બાંધકામ શરૂ કરવાનો આક્ષેપ
અરજદારના જણાવ્યા અનુસાર, આ મામલે જિલ્લા વિકાસ અધિકારી અને તાલુકા વિકાસ અધિકારી સહિતના સત્તાધિકારીઓ સમક્ષ વારંવાર રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી. અધિકારીઓની દરમિયાનગીરી બાદ અગાઉ બાંધકામ અટકાવવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ ત્યારબાદ ફરીથી બાંધકામ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.અરજીમાં ગ્રામ પંચાયતના 5 ઓગસ્ટ, 2022ના ઠરાવનો પણ ઉલ્લેખ છે. આ ઠરાવમાં નવી ગ્રામ પંચાયત કચેરી બનાવવા માટે સ્થળ પસંદ કરવામાં આવ્યું હોવાનું જણાવાયું છે. ત્યારબાદ 17 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ ફરી ઠરાવ કરીને અગાઉ પસંદ કરેલી જગ્યા પર બાંધકામ ચાલુ રાખવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો હોવાનો અરજદારનો દાવો છે.
ગુજરાત હાઈકોર્ટે શું નોંધ્યું?
મામલાની પ્રાથમિક સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે, વિવાદિત જમીન પ્રથમ દૃષ્ટિએ ગ્રામ પંચાયતની માલિકીની જણાતી નથી. સોસાયટીના મંજૂર લેઆઉટમાં કોમન પ્લોટ તરીકે દર્શાવાયેલી જમીન પર ગ્રામ પંચાયત બાંધકામ કરી શકે કે નહીં તે મુદ્દે તપાસ જરૂરી હોવાનું માનીને હાઈકોર્ટે પ્રતિવાદીઓને નોટિસ પાઠવી હતી.સાથે જ કોર્ટે પ્રતિવાદીઓને સોસાયટીના કોમન પ્લોટમાં કોઈપણ પ્રકારની બાંધકામ પ્રવૃત્તિ હાથ ધરવા સામે વચગાળાની રોક લગાવી છે. આ પ્રતિબંધ પ્લોટ નંબર 1A અને 1B સિવાયના કોમન પ્લોટ માટે છે. કેસની આગામી સુનાવણી 11 ડિસેમ્બર, 2026ના રોજ રાખવામાં આવી છે.
બંધારણની કઈ જોગવાઈ હેઠળ હાઈકોર્ટમાં પહોંચ્યો વિવાદ?
અરજદારે ભારતીય બંધારણની કલમ 14, 21, 226 અને 227 હેઠળ હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી હતી. કલમ 14 સમાનતાના અધિકાર અને મનસ્વી કાર્યવાહી સામે રક્ષણ આપે છે. કલમ 21 જીવન અને વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતાના અધિકાર સાથે જોડાયેલી છે. જ્યારે કલમ 226 અને 227 હેઠળ હાઈકોર્ટને રિટ અને દેખરેખની સત્તા મળે છે.
અરજદારના વકીલ દિવ્ય ભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે, આ કેસમાં મહત્ત્વનો કાયદાકીય પ્રશ્ન એ છે કે એકવાર સક્ષમ સત્તાધિકારી દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેલા લેઆઉટમાં કોઈ જગ્યા કોમન પ્લોટ તરીકે ફાળવવામાં આવી હોય તો શું સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થા પોતાની રીતે તેનો ઉપયોગ બદલી શકે? શું રહેવાસીઓના સામાન્ય ઉપયોગ માટે રાખવામાં આવેલી ખુલ્લી જગ્યામાં સરકારી કચેરીનું બાંધકામ કરી શકાય? અને જો જમીનની માલિકી ગ્રામ પંચાયતની ન હોય તો તેને બાંધકામ કરવાની સત્તા ક્યાંથી મળે?
હાલ ગુજરાત હાઈકોર્ટે આ મામલે અંતિમ ચુકાદો આપ્યો નથી. જોકે, પ્રાથમિક દૃષ્ટિએ જમીનની માલિકી અંગે સવાલ ઉઠાવીને બાંધકામ અટકાવવાનો આદેશ આપ્યો છે. આગામી સુનાવણીમાં ગ્રામ પંચાયત અને અન્ય સત્તાધિકારીઓએ પોતાનો પક્ષ રજૂ કરવાનો રહેશે. આ કેસ માત્ર એક સોસાયટીના કોમન પ્લોટનો વિવાદ નથી, પરંતુ રહેણાક વિસ્તારોમાં રહેવાસીઓના સામાન્ય ઉપયોગ માટે ફાળવવામાં આવેલી ખુલ્લી જગ્યાઓના કાયદેસર રક્ષણ સાથે પણ જોડાયેલો છે.
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