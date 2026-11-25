મહેસાણા ચૂંટણી પૂર્વે થયેલી હત્યાના કેસમાં કોંગ્રેસ ઉમેદવારના પતિને હાઇકોર્ટે આપી રાહત, જાણો ક્યા આધારે મળ્યા જામીન?
મહેસાણા સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલાં થયેલી યુવકની હત્યાના ચકચારી કેસમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે કોંગ્રેસ ઉમેદવારના પતિ ભરત ચૌધરીને નિયમિત જામીન આપ્યા.
Published : November 25, 2026 at 12:05 PM IST
મહેસાણા: મહેસાણા સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલાં થયેલી યુવકની હત્યાના ચકચારી કેસમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે કોંગ્રેસ ઉમેદવારના પતિ ભરત ચૌધરીને નિયમિત જામીન આપ્યા છે. 25 એપ્રિલ 2026ના રોજ બનેલી આ ઘટનામાં ભાજપના ઉમેદવારના ભાણેજ મિતેન ચૌધરીની હત્યા થઈ હતી. આ કેસમાં આરોપી ભરત ચૌધરીની જામીન અરજી મંજૂર કરતી વખતે ગુજરાત હાઈકોર્ટે તપાસના કાગળો, પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ, CCTV ફૂટેજ અને સાક્ષીઓનાં નિવેદનોને ધ્યાનમાં લીધાં હતાં.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
પ્રસ્તુત કેસમાં ઘટનાની વાત કરીએ તો 25 એપ્રિલ 2026ના રોજ મધરાતે આશરે 12:30 વાગ્યાના સુમારે મહેસાણાના તાવડિયા ચોકડી વિસ્તારમાં બે જૂથો વચ્ચે અથડામણ થઈ હતી. આ ઘટના મહેસાણા સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના મતદાનના થોડા કલાકો પહેલાં બની હતી. આ અથડામણમાં વોર્ડ નંબર-4ના ભાજપના ઉમેદવાર મહેન્દ્ર ચૌધરીના ભાણેજ મિતેન ચૌધરીનું ગંભીર ઈજાઓના કારણે સારવાર દરમિયાન મોત થયું હતું જ્યારે અન્ય વ્યક્તિઓ પણ ઘાયલ થઈ હતી.
આ કેસમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર લીનાબેન ચૌધરીના પતિ ભરત ચૌધરી, તેમના પુત્ર ધવલ ચૌધરી સહિત અન્ય વ્યક્તિઓ સામે મહેસાણા એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. ફરિયાદ મુજબ આરોપીઓ બે વાહનોમાં છરી, લાકડીઓ અને લોખંડની પાઈપ જેવા હથિયારો સાથે આવ્યા હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે હત્યા સહિતની કલમો હેઠળ તપાસ હાથ ધરી હતી. ભરત ચૌધરીની 28 એપ્રિલે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
હાઈકોર્ટે કયા આધારે જામીન આપ્યા?
જામીન અરજીની સુનાવણી દરમિયાન રાજ્ય સરકાર અને મૂળ ફરિયાદી પક્ષે જામીનનો વિરોધ કર્યો હતો. આરોપી ભરત ચૌધરીએ હુમલાનું કાવતરું ઘડ્યું હોવાનો અને અન્ય આરોપીઓને ઉશ્કેર્યા હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો. ફરિયાદી પક્ષે એવી પણ રજૂઆત કરી હતી કે આરોપીઓએ સામા પક્ષને જીવતા નહીં જવા દેવાની ધમકી આપી હતી અને ત્યારબાદ મિતેન પર હુમલો થયો હતો.
બીજી તરફ, આરોપી ભરત ચૌધરી તરફથી સિનિયર એડવોકેટ જલ ઉનવાલા અને તેજલ એ. વશીએ રજૂઆત કરી હતી કે તપાસ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને આરોપી પાસેથી હવે કોઈ વસ્તુની રિકવરી કરવાની બાકી નથી. ભરત ચૌધરીએ મૃતક પર કોઈ જીવલેણ હથિયારથી હુમલો કર્યો નહોતો કે તેને કોઈ ઈજા પહોંચાડી નહોતી. તેમની ભૂમિકા માત્ર બોલાચાલી અને ઝઘડા સુધી મર્યાદિત હોવાની દલીલ કરવામાં આવી હતી. ઘટનામાં ભરત ચૌધરી પોતે પણ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા અને સારવાર હેઠળ રહ્યા હતા તેવી રજૂઆત પણ કરવામાં આવી હતી.
પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ અને CCTV ફૂટેજ મહત્ત્વનાં બન્યાં
હાઈકોર્ટે તપાસ અધિકારીના સોગંદનામા અને તપાસના દસ્તાવેજોનું અવલોકન કર્યું હતું. સુનાવણી દરમિયાન ચાર દિવસ બાદ નોંધાયેલા એક સાક્ષીના નિવેદનમાં ભરત ચૌધરીએ મૃતક મિતેનને લાત અને મુક્કા માર્યા હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે, હાઈકોર્ટે નોંધ્યું હતું કે પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ આ નિવેદનને સમર્થન આપતો નથી. મૃતકના શરીર પર એવા કોઈ મહત્ત્વપૂર્ણ અંગની ઈજા નોંધાઈ નહોતી જે તેના મૃત્યુનું કારણ બની હોય.
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