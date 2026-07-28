કંપનીના ખર્ચે વિદેશ પ્રવાસ કરતા સસ્પેન્ડ કરાયેલા 3 ડોક્ટરોને ગુજરાત હાઇકોર્ટ તરફથી મોટી રાહત, GMCના સસ્પેન્શન આદેશ પર લગાવ્યો વચગાળાનો સ્ટે
GMCનો આરોપ હતો કે ત્રણેય ડોક્ટરો 2024માં એક મલ્ટિનેશનલ કંપનીના પ્રાયોજિત કાર્યક્રમ હેઠળ મોનાકો અને પેરિસ ગયા હતા, જે મેડિકલ કાઉન્સિલના નિયમોનું ઉલ્લંઘન છે
Published : July 28, 2026 at 1:35 PM IST
અમદાવાદ: કંપનીના ખર્ચે વિદેશ પ્રવાસ કરવા બદલ સસ્પેન્ડ કરાયેલા ગુજરાતના ત્રણ જાણીતા ચામડીના તબીબોને ગુજરાત હાઇકોર્ટમાંથી મોટી રાહત મળી છે. હાઇકોર્ટે ગુજરાત મેડિકલ કાઉન્સિલ દ્વારા આપવામાં આવેલા સસ્પેન્શનના આદેશ પર વચગાળાનો સ્ટે આપતાં કાઉન્સિલને નોટિસ ફટકારી છે અને 8 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં જવાબ રજૂ કરવા જણાવ્યું છે.
ગુજરાત મેડિકલ કાઉન્સિલે 30 જૂન, 2026ના રોજ સુરતના ડો. જગદીશકુમાર સખીયા, ડો. અમી શાહ અને અમદાવાદના ડો. ગીતા પટેલના નામ 13 મહિના માટે સ્ટેટ મેડિકલ રજિસ્ટરમાંથી દૂર કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. આ સજા 30 ઓગસ્ટ, 2026થી 29 સપ્ટેમ્બર, 2027 સુધી અમલમાં મૂકવાની હતી. GMCનો આરોપ હતો કે ત્રણેય ડોક્ટરો 2024માં એક મલ્ટિનેશનલ કંપનીના પ્રાયોજિત કાર્યક્રમ હેઠળ મોનાકો અને પેરિસ ગયા હતા, જે મેડિકલ કાઉન્સિલના નિયમોનું ઉલ્લંઘન છે.આ કાર્યવાહી નેશનલ મેડિકલ કમિશન સમક્ષ થયેલી એક અનામી ફરિયાદ બાદ શરૂ થઈ હતી. ત્યારબાદ NMCએ ગુજરાતના ત્રણ ડોક્ટરો સામે તપાસ કરવાની જવાબદારી GMCને સોંપી હતી. જોકે ડોક્ટરોએ હાઇકોર્ટમાં અરજી કરીને દલીલ કરી હતી કે તેઓ કોઈ પ્રોડક્ટના પ્રચાર માટે નહીં પરંતુ એન્ટી-એજિંગ ટ્રીટમેન્ટ સંબંધિત વિશેષ તાલીમ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા ગયા હતા. તાલીમ પૂર્ણ થયા બાદ ભારતમાં અન્ય ડોક્ટરોને તાલીમ આપવાની તેમની જવાબદારી પણ નક્કી કરવામાં આવી હતી.
અરજદારો તરફથી એડવોકેટ રાહિલ જૈન દ્વારા હાઇકોર્ટમાં રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે સમગ્ર કાર્યક્રમના કરારમાં સ્પષ્ટપણે ઉલ્લેખ હતો કે ભાગ લેનારા ડોક્ટરો કંપનીની કોઈ પ્રોડક્ટનું પ્રમોશન કરશે નહીં અને તેઓ કંપની સાથે વ્યાવસાયિક રીતે જોડાયેલા પણ નથી. વધુમાં, વિશ્વભરમાંથી આશરે 15 હજાર ડોક્ટરોએ આ તાલીમ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો.અરજદારો તરફથી એવી પણ દલીલ કરવામાં આવી હતી કે GMCએ કાર્યવાહી દરમિયાન પોતાના જ નિયમોનું પાલન કર્યું નથી. રૂલ 79(3) મુજબ અનામી ફરિયાદના આધારે કાર્યવાહી થઈ શકતી નથી. ઉપરાંત, નોટિસ, દસ્તાવેજોની નકલ, કાનૂની સહાય મેળવવાનો અધિકાર અને યોગ્ય તપાસ જેવી ફરજિયાત પ્રક્રિયા પણ અનુસરવામાં આવી નહોતી. માત્ર 12 ડિસેમ્બર, 2025ની નોટિસ બાદની લગભગ તમામ કાર્યવાહી એક જ દિવસે, એટલે કે 30 જૂનના રોજ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી હતી.
હાઇકોર્ટમાં એ મુદ્દો પણ ઉઠાવ્યો કે કાર્યક્રમનું આયોજન કરનાર કંપનીને માત્ર ઠપકો આપવામાં આવ્યો હતો જ્યારે તેમાં ભાગ લેનારા ડોક્ટરો સામે કડક સસ્પેન્શનની કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી, જે સમાનતા અને ન્યાયના સિદ્ધાંત વિરુદ્ધ છે.પ્રાથમિક સુનાવણી બાદ ગુજરાત હાઇકોર્ટે GMCને નોટિસ પાઠવી છે અને 8 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં જવાબ રજૂ કરવા આદેશ કર્યો છે. સાથે જ, અરજદારોને પેરા 9(B) મુજબ વચગાળાની રાહત આપતાં સસ્પેન્શનના આદેશના અમલ પર આગામી સુનાવણી સુધી સ્ટે ફરમાવ્યો છે.
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