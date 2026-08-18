નાસિરનગર ડિમોલિશન મામલે હાઇકોર્ટમાં સરકારનો ખુલાસો, 29 ઘર સંપૂર્ણ તૂટ્યા; 35ને આંશિક નુકસાન
સુરતના નાસિરનગરમાં થયેલા વિવાદાસ્પદ ડિમોલિશન મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં મહત્ત્વપૂર્ણ ખુલાસો થયો છે.
Published : August 18, 2026 at 6:54 PM IST
અમદાવાદ: સુરતના નાસિરનગરમાં થયેલા વિવાદાસ્પદ ડિમોલિશન મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં મહત્ત્વપૂર્ણ ખુલાસો થયો છે. સુનાવણી દરમિયાન રાજ્ય સરકાર તરફથી હાજર એડવોકેટ જનરલ કમલ ત્રિવેદીએ કોર્ટ સમક્ષ માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, નાસિરનગરમાં 29 મકાનો સંપૂર્ણપણે તોડી પાડવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે 35 મકાનોને આંશિક રીતે નુકસાન થયું હતું.
હાઇકોર્ટમાં નાસિરનગર ડિમોલિશન મુદ્દે મહત્ત્વની સુનાવણી યોજાઇ
કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત દરમિયાન આંશિક રીતે તોડી પાડવામાં આવેલા 35 મકાનોના સમારકામ અંગે પણ મહત્વની માહિતી આપવામાં આવી હતી. સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા આ 35 મકાનોનું જરૂરી સમારકામ કરાવવાનો પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો છે. એટલે કે, જે મકાનો સંપૂર્ણપણે તૂટી ગયા નથી, પરંતુ ડિમોલિશન દરમિયાન તેમને નુકસાન થયું છે, તેમના પુનઃસમારકામની જવાબદારી મનપા દ્વારા ઉઠાવવાની દિશામાં કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.
બીજી તરફ, સંપૂર્ણપણે તોડી પાડવામાં આવેલા 29 મકાનોના પરિવારો અંગે પણ મનપાએ કોર્ટને સ્થિતિથી વાકેફ કરી હતી. આ પરિવારોને હાલ અન્ય સ્થળે રાખવામાં આવ્યા હોવાનું કોર્ટ સમક્ષ જણાવાયું છે. સાથે જ 29 અસરગ્રસ્ત પરિવારોને અન્ય સ્થળે રહેઠાણ ઉપલબ્ધ કરાવી શકાય કે કેમ તે અંગે પણ મનપા વિચારણા કરી રહી હોવાનું એડવોકેટ જનરલ કમલ ત્રિવેદીએ રજૂઆત દરમિયાન જણાવ્યું હતું.
નાસિરનગર ડિમોલિશન મામલે અગાઉની સુનાવણી દરમિયાન પણ ગુજરાત હાઇકોર્ટે તંત્રની કામગીરી સામે ગંભીર સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. ખાસ કરીને ડિમોલિશનના કારણે બેઘર થયેલા લોકોને પુનર્વસન અને રહેઠાણની વ્યવસ્થા અંગે કોર્ટ દ્વારા રાજ્ય સરકાર અને સુરત મહાનગરપાલિકા પાસેથી જવાબ માંગવામાં આવ્યો હતો. કોર્ટની આ કડક ટિપ્પણીઓ બાદ હવે તંત્ર દ્વારા અસરગ્રસ્ત પરિવારો માટે કરવામાં આવી રહેલી વ્યવસ્થાની વિગતો કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવી છે.
અરજદાર તરફથી વકીલ હાજર ન હોવાથી આ મામલે અંતિમ રીતે વધુ દલીલો થઈ શકી નહોતી. હવે આ કેસમાં આગામી 31 ઓગસ્ટે વધુ સુનાવણી હાથ ધરાશે. આગામી સુનાવણીમાં અસરગ્રસ્ત પરિવારોના પુનર્વસન, સંપૂર્ણપણે તૂટી ગયેલા મકાનોના પરિવારોને રહેઠાણ અને આંશિક રીતે નુકસાન પામેલા 35 મકાનોના સમારકામ અંગે વધુ ચર્ચા થવાની શક્યતા છે.
આ સમગ્ર મામલે સૌથી મહત્વનો મુદ્દો એ છે કે ડિમોલિશન બાદ અસરગ્રસ્ત થયેલા પરિવારોને વાસ્તવિક અને કાયમી રાહત કેવી રીતે આપવામાં આવશે. 29 પરિવારોને અન્ય સ્થળે રહેઠાણ આપવામાં આવશે કે નહીં, 35 મકાનોનું સમારકામ ક્યારે અને કેવી રીતે થશે તથા આ સમગ્ર કાર્યવાહી માટે જવાબદારી કોની રહેશે તે અંગે હવે હાઇકોર્ટની આગામી સુનાવણી મહત્ત્વપૂર્ણ બની શકે છે. એડવોકેટ જનરલ કમલ ત્રિવેદીએ રાજ્ય સરકાર અને સુરત મહાનગરપાલિકા તરફથી કોર્ટ સમક્ષ સમગ્ર સ્થિતિ અને અસરગ્રસ્ત પરિવારો માટે કરવામાં આવી રહેલી કાર્યવાહી અંગે માહિતી રજૂ કરી છે. હવે વધુ સુનાવણી 31 ઓગસ્ટના રોજ હાથ ધરવામાં આવશે.
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