ETV Bharat / state

ગુજરાતમાં 155 મહિલા આરોગ્ય કાર્યકરની ભરતી, 15 જૂન 2026થી ઓનલાઇન અરજી પ્રક્રિયા શરૂ

ગુજરાતમાં 155 મહિલા આરોગ્ય કાર્યકર ભરતી 2026 માટેની પાત્રતા, અરજી પ્રક્રિયા પરીક્ષા પેટર્ન, પગાર ધોરણ વગેરે.

ગુજરાતમાં 155 મહિલા આરોગ્ય કાર્યકરની ભરતી
ગુજરાતમાં 155 મહિલા આરોગ્ય કાર્યકરની ભરતી (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 14, 2026 at 7:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ : ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ (GSSSB) દ્વારા મહિલા આરોગ્ય કાર્યકર (FHW)ની 155 જગ્યાઓ માટે મોટી ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે. આ ભરતી શહેરી આરોગ્ય વિભાગ હેઠળ ગુજરાતની વિવિધ નગરપાલિકાઓમાં કાર્યરત મહિલા આરોગ્ય કાર્યકરોની જગ્યાઓ ભરવા માટે છે.

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ (GSSSB), ગાંધીનગર દ્વારા જાહેરનામું ક્રમાંક 416/202526 હેઠળ મહિલા આરોગ્ય કાર્યકર (FHW)ની 155 જગ્યાઓ માટે ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. આ ભરતી ગુજરાત સરકારના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગના શહેરી આરોગ્ય વિભાગ હેઠળ કાર્યરત વિવિધ નગરપાલિકાઓમાં મહિલા આરોગ્ય કાર્યકરની જગ્યાઓ માટે છે.

આ ભરતી માત્ર મહિલા ઉમેદવારો માટે છે, જેમણે એ.એન.એમ. અથવા મહિલા આરોગ્ય કાર્યકરનો મૂળભૂત તાલીમ અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ કર્યો હોય. ઉમેદવારોએ 18 થી 40 વર્ષની વયમર્યાદા પૂરી કરવી જરૂરી છે. અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 29 જૂન 2026 છે.

કુલ જગ્યાઓનું વિતરણ:

કુલ જગ્યાઓનું વિતરણ:
કુલ જગ્યાઓનું વિતરણ: (Etv Bharat Gujarat)

ખાસ નોંધ: આ કુલ જગ્યાઓમાંથી 15 જગ્યાઓ ભૂતપૂર્વ સૈનિકો (Ex-Servicemen) માટે આરક્ષિત છે. દિવ્યાંગ (PwD) ઉમેદવારો માટે આરક્ષણ અલગ ખાસ ભરતી ઝુંબેશ હેઠળ જાહેર કરવામાં આવશે.

Eligibility Criteria

લિંગ (Gender): માત્ર મહિલા ઉમેદવારો અરજી કરવા માટે પાત્ર છે.

રાષ્ટ્રીયતા: ઉમેદવાર ભારતનો નાગરિક હોવો જોઈએ અથવા ગુજરાત સિવિલ સર્વિસના નિયમો અનુસાર પાત્રતા ધરાવતો હોવો જોઈએ.

શૈક્ષણિક લાયકાત (Educational Qualification):

શૈક્ષણિક લાયકાત
શૈક્ષણિક લાયકાત (Etv Bharat Gujarat)

વયમર્યાદા: ઓનલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ (29 જૂન 2026)ના રોજ ગણતરી કરવામાં આવશે:

  • લઘુત્તમ વય: 18 વર્ષ
  • મહત્તમ વય: 40 વર્ષ

વયમાં છૂટછાટ: આરક્ષિત કેટેગરી અને ખાસ કિસ્સાઓ માટે મહત્તમ વયમર્યાદામાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે (મહત્તમ 45 વર્ષ સુધી):

  • સામાન્ય કેટેગરીની મહિલા ઉમેદવારો: 5 વર્ષ
  • આરક્ષિત કેટેગરીની મહિલા ઉમેદવારો (SC/ST/SEBC/EWS): 10 વર્ષ
  • સામાન્ય કેટેગરીના દિવ્યાંગ ઉમેદવારો: 15 વર્ષ
  • આરક્ષિત કેટેગરીના દિવ્યાંગ ઉમેદવારો: 20 વર્ષ
  • ભૂતપૂર્વ સૈનિકો (Ex-Servicemen): કરેલી સેવા + 3 વર્ષ

પગાર ધોરણ:

  • પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોને શરૂઆતના સમયગાળા માટે નિશ્ચિત પગાર મળશે, ત્યારબાદ નિયમિત સરકારી પગાર ધોરણમાં સંક્રમણ થશે:
  • પ્રથમ 5 વર્ષ (નિશ્ચિત પગાર): દર મહિને રૂ. 26,000/-
  • 5 વર્ષ પછી (નિયમિત પગાર ધોરણ): લેવલ-2 (પગાર ધોરણ: રૂ. 19,900 થી રૂ. 63,200) અને સંતોષકારક કામગીરીના આધારે માન્ય ભથ્થાં.

અરજી ફી:

અરજી ફી:
અરજી ફી: (Etv Bharat Gujarat)

પસંદગી પ્રક્રિયા:

પસંદગી પ્રક્રિયા:
પસંદગી પ્રક્રિયા: (Etv Bharat Gujarat)

મહત્વપૂર્ણ નોંધ: દરેક ખોટા જવાબ માટે 0.25 (1/4) ગુણની નકારાત્મક ગુણાંકની વ્યવસ્થા છે. ભાગ-A અને ભાગ-B બંનેમાં લઘુત્તમ 40% ગુણ મેળવવા ફરજિયાત છે.

અરજી કરવાની પ્રક્રિયા:

અરજી કરવાની પ્રક્રિયા:
અરજી કરવાની પ્રક્રિયા: (Etv Bharat Gujarat)

મહત્વપૂર્ણ તારીખો:

મહત્વપૂર્ણ તારીખો
મહત્વપૂર્ણ તારીખો (Etv Bharat Gujarat)

Important Links

મહત્વપૂર્ણ લિંક લિંક
સત્તાવાર જાહેરનામુંDownload Notification
ઓનલાઇન અરજીClick Here to Apply
GSSSB સત્તાવાર વેબસાઇટVisit Official Website

GSSSB મહિલા આરોગ્ય કાર્યકર ભરતી 2026 એ ગુજરાતની પાત્રતા ધરાવતી નર્સિંગ વ્યાવસાયિક મહિલાઓ માટે એક ઉત્તમ તક છે, જેમાં સ્થિર પગાર ધોરણ અને કારકિર્દીની પ્રગતિની સંભાવના છે. પરીક્ષાના અભ્યાસક્રમમાં મુખ્યત્વે મુખ્ય નર્સિંગ વિષયો (210 માંથી 120 ગુણ) પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે, તેથી મજબૂત તકનીકી સમજ ધરાવતા ઉમેદવારોની સ્પર્ધામાં સફળ થવાની સંભાવના વધુ છે. OJAS પોર્ટલ પર તમારી ઓનલાઇન નોંધણી 29 જૂન 2026ની અંતિમ તારીખ પહેલાં પૂર્ણ કરો, જેથી છેલ્લી ઘડીના સર્વરની સમસ્યાઓથી બચી શકાય.
આ પણ વાંચો...

  1. UPSC CDS 2 2026: 451 જગ્યાઓ માટે ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા શરુ
  2. સરકારી નોકરીની સુવર્ણ તક! GSRTCમાં કંડકટર અને ડ્રાઈવરની 8900થી વધુ જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર

TAGGED:

NURSING JOB 2026
GSSSB FHW RECRUITMENT
FEMALE HEALTH WORKER
OJAS PORTAL APPLY
HEALTH WORKER RECRUITMENT 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.