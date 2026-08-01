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મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલનો વધુ એક વહીવટી સુધારો: તાલુકા સ્તરે હવે 'યુનિફાઇડ તાલુકા પ્લાનિંગ કમિટી'ની કરશે રચના

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વમાં ગુજરાત સરકારે તાલુકા પ્લાનિંગ અને ATVT કમિટીને ભેળવીને 18 સભ્યોની યુનિફાઇડ તાલુકા પ્લાનિંગ કમિટી બનાવવાનો લીધો નિર્ણય.

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ (ફાઈલ ફોટો)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 1, 2026 at 1:09 PM IST

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ગાંધીનગર: મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વમાં ગુજરાત સરકારે વહીવટી સુધારામાં વધુ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે. ગુજરાત વહીવટી સુધારા આયોગ (GARC)ના ચોથા અહેવાલની ભલામણોને આધારે રાજ્ય સરકારે તાલુકા પ્લાનિંગ કમિટી અને આપણો તાલુકો-વાઇબ્રન્ટ તાલુકો (ATVT) તાલુકા એક્ઝિક્યુટિવ પ્લાનિંગ કમિટીને ભેળવીને 18 સભ્યોની 'યુનિફાઇડ તાલુકા પ્લાનિંગ કમિટી (UTPC)'ની રચના કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ નિર્ણયનો ઉદ્દેશ તાલુકા સ્તરની વિકાસ યોજનાને વધુ વ્યવસ્થિત, સંકલિત અને પરિણામલક્ષી બનાવવાનો છે.

GARCએ એકીકૃત સંસ્થાની ભલામણ કેમ કરી?
ઓગસ્ટ 2025માં રજૂ કરાયેલા GARCના ચોથા અહેવાલમાં જણાવાયું હતું કે વિકેન્દ્રિત આયોજન કાર્યક્રમો માટે તાલુકા સ્તરે અલગ-અલગ બેઠકો યોજાતી હતી. જેમાં તાલુકા પ્લાનિંગ કમિટી, ATVT એક્ઝિક્યુટિવ પ્લાનિંગ કમિટી અને તાલુકા પંચાયત પ્લાનિંગ કમિટીનો સમાવેશ થાય છે. આનાથી કામનું પુનરાવર્તન, વહીવટી પ્રક્રિયાઓમાં વધારો અને સમય તથા સંસાધનોનો બિનજરૂરી ઉપયોગ થતો હતો. ઘણા સભ્યો એકથી વધુ કમિટીમાં હોવાથી વારંવાર ચર્ચા અને પરામર્શને કારણે નિર્ણય લેવામાં વિલંબ થતો હતો. આ સમસ્યાઓ ઉકેલવા GARCએ તમામ વિકેન્દ્રિત આયોજન કાર્યક્રમો માટે તાલુકા સ્તરે એક જ એકીકૃત સંસ્થા બનાવવાની ભલામણ કરી હતી.

UTPCથી ગ્રામીણ નાગરિકોને શું ફાયદો થશે?
GARCની ભલામણના આધારે હવે દરેક તાલુકામાં બહુવિધ પ્લાનિંગ કમિટીઓને બદલે એક જ 'યુનિફાઇડ તાલુકા પ્લાનિંગ કમિટી (UTPC)' રહેશે. આ એકીકૃત માળખાથી વિભાગો વચ્ચે સંકલન સુધરશે, વહીવટી વિલંબ ઘટશે અને કલ્યાણકારી યોજનાઓ તથા વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સ ઝડપથી અમલમાં આવશે. UTPC સ્થાનિક વિકાસની પ્રાથમિકતાઓ નક્કી કરશે, વિકેન્દ્રિત જિલ્લા આયોજન કાર્યક્રમ હેઠળ સંકલિત યોજનાઓ તૈયાર કરશે અને વિકાસ કામોની પ્રગતિની નિયમિત સમીક્ષા કરશે. તે શિક્ષણ, આરોગ્ય, પીવાનું પાણી, રસ્તા, કૃષિ, સિંચાઈ અને ગ્રામીણ વિકાસ જેવા મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં આયોજનને મજબૂત બનાવશે. સ્થાનિક જરૂરિયાતોને અનુરૂપ વિકાસ યોજનાઓ ગોઠવીને UTPC સરકારી લાભો ગ્રામીણ નાગરિકો સુધી ઝડપથી અને અસરકારક રીતે પહોંચાડવામાં મદદરૂપ બનશે.

UTPCમાં કોણ હશે સામેલ?
હવે દરેક તાલુકામાં વિકાસ આયોજન 'યુનિફાઇડ તાલુકા પ્લાનિંગ કમિટી (UTPC)' દ્વારા કરવામાં આવશે. આ કમિટીમાં તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ અધ્યક્ષ, પેટા વિભાગીય મેજિસ્ટ્રેટ (SDM) સહ-અધ્યક્ષ અને તાલુકા વિકાસ અધિકારી (TDO) સભ્ય સચિવ તરીકે રહેશે. કમિટીમાં વિસ્તારના સાંસદ (MP), ધારાસભ્ય (MLA), જિલ્લા પંચાયતના સભ્યો અને સામાજિક ન્યાય સમિતિના અધ્યક્ષો પણ સામેલ રહેશે. આરોગ્ય, શિક્ષણ, સિંચાઈ, માર્ગ અને મકાન તથા કૃષિ વિભાગના અધિકારીઓ પણ કમિટીના સભ્યો હશે. ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ અને સરકારી અધિકારીઓને એકસાથે લાવીને UTPC તાલુકા સ્તરના વિકાસ આયોજનને વધુ અસરકારક બનાવશે.

'વિકસિત ગુજરાત'ના વિઝન તરફ મજબૂત કદમ
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે શાસનને સરળ, પારદર્શક અને જવાબદાર બનાવવા માટે સત વહીવટી સુધારાઓને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે. 'યુનિફાઇડ તાલુકા પ્લાનિંગ કમિટી (UTPC)' નિર્ણય પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવવાની સાથે વિકાસ યોજનાઓના અમલમાં પારદર્શિતા, દેખરેખ અને જવાબદારીને પણ મજબૂત કરશે. GARCની ભલામણોના આધારે રચાયેલી UTPC સંકલિત વિકાસ આયોજનને પ્રોત્સાહન આપીને તાલુકા સ્તરે વિકાસને વેગ આપશે અને 'વિકસિત ગુજરાત'ના રાજ્યના વિઝનને વધુ મજબૂત બનાવશે.

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UTPC COMMITTEE
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