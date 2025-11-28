12મી ચિંતન શિબિર: યોગ અભ્યાસથી બીજા દિવસની શરૂઆત, પૂર્વ સંધ્યાએ ક્રિકેટ રમી મૂડ હળવો કર્યો
રાજ્ય સરકારની 12મી ચિંતન શિબિરના બીજા દિવસની શરૂઆત શારીરિક અને માનસિક તંદુરસ્તી કેન્દ્રિત યોગ સત્રથી થઈ હતી.
Published : November 28, 2025 at 12:39 PM IST
વલસાડ : ધરમપુરના શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમમાં ચાલતી રાજ્ય સરકારની 12મી ચિંતન શિબિરના બીજા દિવસે સવારની શરૂઆત શારીરિક અને માનસિક તંદુરસ્તી કેન્દ્રિત યોગ સત્રથી થઈ. પ્રાતઃકાળના શાંત વાતાવરણમાં ઉચ્ચ અધિકારીઓએ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની પ્રતિમા સમક્ષ સામૂહિક યોગાભ્યાસ કરી દિવસની સકારાત્મક શરૂઆત કરી હતી.
એડવાન્સ મેડિટેશનથી સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ પર ફોકસ
યોગ સત્ર દરમિયાન મનની એકાગ્રતા, સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ અને આંતરિક શક્તિમાં વૃદ્ધિ માટે એડવાન્સ મેડિટેશન યોગના આસનો કરાવવામાં આવ્યા. આત્માર્પિત અપૂર્વજી અને આત્માર્પિત માનસીજીના માર્ગદર્શન હેઠળ અધિકારીઓએ ધ્યાન, શ્વાસ ક્રિયા અને એકાગ્રતા આધારિત યોગ વડે માનસિક શાંતિનો અનુભવ કર્યો.
લાઠી યોગ અભ્યાસથી લવચીકતા પર ભાર
આશ્રમના યોગ પ્રશિક્ષકોએ પરંપરાગત યોગ સાથે આધુનિક પદ્ધતિનો સમન્વય કરી ‘લાઠી સાથે યોગ’ પણ કરાવ્યો હતો. આ અનોખી રીત દ્વારા શરીરની લવચીકતા, સંતુલન, મસલ સ્ટ્રેન્થ અને કાર્યક્ષમતામાં વૃદ્ધિ લાવવા પર માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું. અધિકારીઓએ ઉત્સાહપૂર્વક આ નવા પ્રકારના યોગનો અનુભવ કર્યો.
“ટીમવર્ક, સંકલ્પ અને સતત શ્રમથી ગુજરાત વિકાસની મેચમાં પણ જીત નોંધાવશે.” -- CM ભુપેન્દ્ર પટેલ
સાંજે પેવેલિયનમાં ક્રિકેટથી વધાર્યો ઉત્સાહ
ચિંતન શિબિરના પ્રથમ દિવસે સાંજે આશ્રમના પેવેલિયન ખાતે મંત્રીમંડળ અને સનદી અધિકારીઓ માટે ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન થયું. નર્મદા ઇલેવન, તાપી ઇલેવન, સાબરમતી ઇલેવન અને માહી ઇલેવન એમ ચાર ટીમ વચ્ચે રમાયેલી ટુર્નામેન્ટમાં ઉત્સાહ વાતાવરણ છવાયું હતું.
મુખ્યમંત્રીની બેટિંગ-બોલિંગથી મનોબળ બુસ્ટ થયા
ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ મેદાન પર પહોંચતા જ ખેલાડીઓનો પરિચય કર્યો અને ગ્રુપ ફોટો પડાવ્યો. ત્યારબાદ તેમણે બેટિંગ અને બોલિંગ બંનેમાં હાથ અજમાવી શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. મંત્રી ઈશ્વરભાઈ પટેલે બોલિંગ કરી હતી, અને મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે ફિલ્ડિંગ કરી ટીમોનો ઉત્સાહ વધાર્યો. મંત્રી કુંવરજી બાવળિયા પણ વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા.
સનદી અધિકારીઓ માટે મેનેજમેન્ટ ગેમ્સ : ક્રિકેટ સાથે જ પેવેલિયનમાં સનદી અધિકારીઓ માટે વિશેષ મેનેજમેન્ટ ગેમ્સ પણ યોજાયા. રનિંગ ટીક-ટેક-ટો, ફ્લોર મેઝ સોલ્વિંગ, અવેરનેસ ગેમ્સ સહિતની પ્રવૃત્તિઓમાં અધિકારીઓએ ટીમવર્ક, લીડરશીપ અને સતર્કતા જેવા ગુણોમાં નૈપુણ્ય વિકસાવ્યું.
