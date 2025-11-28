ધરમપુરમાં રાજ્ય સરકારની 12મી ચિંતન શિબિરનો પ્રારંભ, પાંચ મુખ્ય વિષયો પર ચર્ચા થશે
ધરમપુર રાજચંદ્ર આશ્રમ ખાતે 12મી ચિંતન શિબિરનો ધાર્મિક વાતાવરણમાં શુભારંભ થયો છે, જેમાં 241 પ્રતિભાગી હશે.
Published : November 28, 2025 at 8:35 AM IST|
Updated : November 28, 2025 at 8:51 AM IST
વલસાડ : ધરમપુર ખાતે આવેલ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર મિશનના પવિત્ર પરિસરમાં રાજ્ય સરકારની 12મી ચિંતન શિબિરનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ત્રિદિવસીય ચિંતન શિબિરનું ઉદ્ઘાટન કરતા કહ્યું કે, ચિંતન શિબિર રાજ્યના સર્વાંગી વિકાસના પાયા છે. પ્રજા માટે ભલા-કામોની દિશામાં ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં દ્રઢ મનોબળ અને અડગ વિશ્વાસ રાખીને કાર્ય કરવું એ સારા શાસનની ઓળખ છે.
રાજ્ય સરકાર 12મી ચિંતન શિબિર
મુખ્યમંત્રી પટેલે પ્રેરણા ગીત ‘મનુષ્ય તું બડા મહાન હૈ’ નો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે, ચિંતન શિબિર આપણામાં રહેલી અનંત શક્તિઓને ઓળખીને વધુ ક્ષમતા સાથે જનસેવામાં જોડાવા પ્રેરિત કરે છે. “લોકોના કામનો ફક્ત નિકાલ નહીં, પરંતુ ઉકેલ આપવા જેવું પોઝિટિવ થિંકિંગ રાખીએ તો જ ઈશ્વરની આપેલી તકનું સદુપયોગ કરી શકીશું.”
CM પટેલે ચિંતન શિબિરનો ભાવ સમજાવ્યો
2003માં વડાપ્રધાન તરીકે નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ શરૂ કરેલી ચિંતન શિબિરની પરંપરાનો ઉલ્લેખ કરતાં જણાવ્યું કે “સાથે આવવું શરૂઆત, સાથે વિચારવું પ્રગતિ અને સાથે કામ કરવું સફળતા” છે. આ જ સૂત્રને સાકાર કરવા માટે ત્રિદિવસીય શિબિર માર્ગદર્શક બનશે. ગુજરાતની સ્થાપનાના 75 વર્ષનો અવસર 2035 માં આવશે જેને 2047 ના વિકસિત ભારત-વિકસિત ગુજરાતના રોડમેપ માટે મહત્ત્વના માઈલસ્ટોન તરીકે મુખ્યમંત્રીએ દર્શાવ્યો.
"આપણે જે કાર્ય કરીએ તેનું સમયાંતરે મૂલ્યાંકન અને મનોમંથન જરૂરી છે, જેથી વહીવટ વધુ ગતિશીલ અને પરિણામકારક બની શકે." -- CM ભુપેન્દ્ર પટેલ
પાંચ મુખ્ય વિષયો પર ચર્ચા
સામાન્ય વહીવટ વિભાગના અગ્ર સચિવ હારિત શુક્લાએ શિબિરની રૂપરેખા રજૂ કરી. તેમણે અગાઉની ચિંતન શિબિરના પરિણામો વહીવટમાં ઝડપ અને કાર્યક્ષમતા લાવનારા સાબિત થયા હોવાનું જણાવ્યું.
12મી ચિંતન શિબિરમાં પાંચ મુખ્ય વિષય પર ચર્ચા અને મત્મંથન થશે:
- ક્ષમતા નિર્માણ અને મૂલ્યાંકન
- પોષણ અને આરોગ્ય
- ગ્રીન એનર્જી અને પર્યાવરણ
- જાહેર સલામતી
- સેવા ક્ષેત્રમાં વૃદ્ધિ
"વિકાસની ગતિ તેજ બને ત્યારે વહીવટી જવાબદારી પણ વધે છે, જેને ઉચ્ચ ક્ષમતા સાથે નિભાવવાની જરૂર છે." -- મનોજ કુમાર દાસ (મુખ્ય સચિવ)
241 પ્રતિભાગીઓ સાથે ગૌરવમય આયોજન
ધરમપુરના શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર મિશનની પવિત્ર ભૂમિમાં યોજાતી આ શિબિરમાં રાજ્ય મંત્રીમંડળના સભ્યો, વરિષ્ઠ સચિવો અને સનદી અધિકારીઓ સહિત કુલ 241 પ્રતિભાગી હાજરી આપી રહ્યા છે. ત્રણ દિવસ ચાલનારી આ ચિંતન શિબિર રાજ્યના ભવિષ્યના વિકાસના નવા વિચારો, નીતિ અને આયોજનની રૂપરેખા આપવા માટે મહત્વપૂર્ણ બનશે એવી અપેક્ષા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો...