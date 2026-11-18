ગુજરાત સરકારનું ‘ઓપરેશન હેલ્થ’: આઈસ્ક્રીમ સમજીને ફ્રોઝન ડેઝર્ટ ખાઈ રહ્યા છો? ગ્રાહકોને લેબલ વાંચીને ખરીદી કરવા અપીલ
આઈસ્ક્રીમ-ફ્રોઝન ડેઝર્ટ, બંને વચ્ચેનો તફાવત સમજાવવા રાજ્યવ્યાપી જનજાગૃતિ અભિયાન હાથ ધરાશે
Published : November 18, 2026 at 11:03 AM IST
ગાંધીનગર: બજારમાં આઈસ્ક્રીમના નામે વેચાતી ઠંડી ચીજ ખરેખર આઈસ્ક્રીમ છે કે ફ્રોઝન ડેઝર્ટ? શું તમે પણ બંને વચ્ચેનો તફાવત જાણ્યા વગર ખરીદી કરી રહ્યા છો? જો હા, તો હવે સાવધાન થવાનો સમય આવી ગયો છે. રાજ્યના નાગરિકો ખાદ્ય પદાર્થોની ખરીદી કરતી વખતે જાગૃત બને અને ઉત્પાદનની વાસ્તવિક માહિતી જાણી શકે તે માટે આરોગ્ય વિભાગ તથા ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્ર દ્વારા રાજ્યવ્યાપી જનજાગૃતિ અભિયાન ‘ઓપરેશન હેલ્થ’નો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે.
આરોગ્યમંત્રી પ્રફુલ પાનશેરીયાની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલી ઉચ્ચસ્તરીય બેઠકમાં આ અભિયાન શરૂ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. ખાસ કરીને બજારમાં મોટા પ્રમાણમાં વેચાતા આઈસ્ક્રીમ અને ફ્રોઝન ડેઝર્ટ વચ્ચેના તફાવતથી ગ્રાહકો અજાણ હોવાની બાબત સામે આવતાં હવે સરકાર દ્વારા લોકોને જાગૃત કરવા પ્રયાસ હાથ ધરવામાં આવશે.
બંને ઉત્પાદનો દેખાવ, ઠંડક અને સ્વાદમાં લગભગ સરખાં લાગતાં હોવાથી મોટાભાગના ગ્રાહકો ફ્રોઝન ડેઝર્ટને પણ આઈસ્ક્રીમ સમજીને ખરીદી લેતા હોય છે. જોકે, બંનેની બનાવટમાં મૂળભૂત તફાવત છે. આઈસ્ક્રીમ બનાવવા માટે મિલ્ક ફેટ એટલે કે દૂધની ચરબીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જ્યારે ફ્રોઝન ડેઝર્ટમાં વેજિટેબલ ફેટ એટલે કે વનસ્પતિજન્ય ચરબીનો ઉપયોગ થાય છે. આ તફાવતની જાણકારીના અભાવે ગ્રાહકો ઘણીવાર ઉત્પાદનની ઓળખ કર્યા વગર જ ખરીદી કરતા હોય છે.
આરોગ્યમંત્રી પ્રફુલ પાનશેરીયાએ નાગરિકોને અપીલ કરતાં જણાવ્યું હતું કે, કોઈપણ ખાદ્ય ચીજવસ્તુ ખરીદતા પહેલાં તેના પેકેટ પરનું લેબલ અવશ્ય વાંચવું જોઈએ. ઉત્પાદનનું નામ, તેમાં વપરાયેલા ઘટકો અને પોષકતત્ત્વોની વિગતો તપાસ્યા બાદ જ ખરીદી કરવી જોઈએ. ખાસ કરીને આઈસ્ક્રીમ ખરીદતી વખતે તે મિલ્ક ફેટમાંથી બન્યો છે કે વેજિટેબલ ફેટમાંથી તેની માહિતી જાણી લેવી જરૂરી છે.
માત્ર ગ્રાહકો જ નહીં, પરંતુ છૂટક આઈસ્ક્રીમ અને ફ્રોઝન ડેઝર્ટનું વેચાણ કરતા વેપારીઓને પણ સરકારે સ્પષ્ટ સૂચના આપી છે. વેપારીઓએ ગ્રાહકોને વેચવામાં આવતી વસ્તુની બનાવટ અંગે સાચી અને સ્પષ્ટ માહિતી આપવી પડશે. આ માટે દુકાનો અને વેચાણ સ્થળોએ યોગ્ય ડિસ્પ્લે બોર્ડ અથવા માર્કિંગ રાખવામાં આવે, જેથી ગ્રાહકો આઈસ્ક્રીમ અને ફ્રોઝન ડેઝર્ટ વચ્ચેનો તફાવત સરળતાથી સમજી શકે.
મંત્રી પાનશેરીયાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા એક વર્ષ દરમિયાન મીડિયાના સહયોગથી એનાલોગ પનીર, ચીઝ અને બટર અંગે લોકોમાં જાગૃતિ લાવવામાં સફળતા મળી છે. એ જ રીતે હવે આઈસ્ક્રીમ અને ફ્રોઝન ડેઝર્ટ અંગે પણ જનજાગૃતિ ફેલાવવાની જરૂર છે. આ અભિયાનને માત્ર સરકારી તંત્ર પૂરતું મર્યાદિત ન રાખતાં શિક્ષિત વર્ગ અને સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સ પણ આ માહિતી વધુમાં વધુ લોકો સુધી પહોંચાડે તેવી અપીલ કરવામાં આવી છે.
જોકે, સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે ફ્રોઝન ડેઝર્ટ હોવાનો અર્થ એ નથી કે, ઉત્પાદન ભેળસેળયુક્ત કે અસુરક્ષિત છે. ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ એક્ટ-2006 હેઠળ બંને ઉત્પાદનો માન્ય ખાદ્ય ચીજવસ્તુઓ છે. જો ઉત્પાદન નિર્ધારિત ખાદ્ય સુરક્ષા અને ગુણવત્તાના ધોરણોનું પાલન કરતું હોય તો તેનું વેચાણ કાયદેસર છે. બંનેની ગુણવત્તા અને પોષક મૂલ્ય તેમાં વપરાયેલા ઘટકો તથા ઉત્પાદન પ્રક્રિયા પર આધારિત હોય છે.
આમ, હવે આઈસ્ક્રીમની ખરીદી કરતી વખતે માત્ર સ્વાદ અને બ્રાન્ડ નહીં, પરંતુ પેકેટ પર લખેલી વિગતો પણ તપાસવી પડશે. ગ્રાહકોને અજાણતાં ખોટી સમજણ સાથે ખરીદી કરતાં અટકાવવા શરૂ કરાયેલા ‘ઓપરેશન હેલ્થ’ દ્વારા ખાદ્ય ચીજવસ્તુઓ અંગે જાગૃત ગ્રાહક બનાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે.
આ બેઠકમાં ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્રના કમિશનર રતનકંવર ગઢવી ચારણ સહિત આરોગ્ય વિભાગ તથા ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્રના ઉચ્ચ અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
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