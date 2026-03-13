ETV Bharat / state

ગુજરાત સરકારની મહત્ત્વાકાંક્ષી કલ્પસર યોજના 23 વર્ષ બાદ પણ કાગળ પર! કરોડોનો ખર્ચ છતાં યોજના આગળ વધી નથી

આ પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થાય તો પીવાનું પાણી, સિંચાઇ માટે પાણી, માર્ગ વ્યવસ્થા, વીજ ઉત્પાદન, દરિયાઇ પાણીના પ્રવાહને નિયંત્રિત કરવા જેવી અનેક સુવિધાઓ ઉભી થઇ શકે

ગુજરાત સરકારની મહત્ત્વાકાંક્ષી કલ્પસર યોજના 23 વર્ષ બાદ પણ કાગળ પર
ગુજરાત સરકારની મહત્ત્વાકાંક્ષી કલ્પસર યોજના 23 વર્ષ બાદ પણ કાગળ પર (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 13, 2026 at 4:54 PM IST

ગાંધીનગર: ગુજરાત સરકાર દ્વારા મહત્ત્વાકાંક્ષી ગણાતી કલ્પસર યોજના 23 વર્ષ બાદ પણ કાગળ પર છે. મોટા સપનાઓ સાથે જાહેર કરાયેલી આ યોજના માટે વહીવટી મંજૂરી અપાયા પછી 23 વર્ષ જેટલો સમય વીતી ગયો છતાં પ્રોજેક્ટ હજુ પણ પ્રારંભિક તબક્કામાં જ અટકેલો છે. ગુજરાત વિધાનસભામાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય અમિત ચાવડા દ્વારા પૂછાયેલા પ્રશ્નના લેખિત જવાબમાં રાજ્ય સરકારે આ બાબતની વિગતો રજૂ કરી હતી.

કલ્પસરની કલ્પના ક્યારે સર થશે!

સરકારે આપેલી માહિતી મુજબ, 22 જાન્યુઆરી 2003ના રોજ કલ્પસર યોજના માટે પૂર્ણ શક્યતાદર્શી અહેવાલ (Feasibility Report) તૈયાર કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો અને તે માટે વહીવટી મંજૂરી પણ આપવામાં આવી હતી. આ યોજના ગુજરાતના સૌથી મોટા અને મહત્ત્વપૂર્ણ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટમાંની એક રીતે જોવામાં આવતી હતી. વહીવટી મંજૂરીને 23 વર્ષ જેટલો લાંબો સમય વીતી ગયો હોવા છતાં પ્રોજેક્ટ હજુ સુધી અમલમાં આવી શક્યો નથી. આ દરમિયાન યોજનાને લઇને વિવિધ અભ્યાસ, ટેકનિકલ મૂલ્યાંકન અને સર્વે કરવામાં આવ્યા છે તેમ છતાં હકીકતમાં આ પ્રોજેક્ટનું કામ શરૂ થઇ શક્યું નથી.

છેલ્લા બે વર્ષમાં સર્વે પાછળ કરોડો ખર્ચાયા

સરકારના જવાબ મુજબ છેલ્લા બે વર્ષ દરમિયાન કલ્પસર યોજના માટે કુલ 8 અલગ અલગ સર્વે રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. આ સર્વે અને અભ્યાસ માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કુલ ₹2.268 કરોડનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે. કલ્પસર યોજના રાજ્ય માટે અત્યંત મહત્ત્વાકાંક્ષી માનવામાં આવે છે. આ યોજના અંતર્ગત ખંભાતના અખાત પર વિશાળ ડેમ અથવા બેરેજ બનાવી સમુદ્રના પાણીનું નિયંત્રણ કરીને મીઠું પામી સંગ્રહ કરવાની યોજના છે.

આ પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થાય તો પીવાનું પાણી, સિંચાઇ માટે પાણી, માર્ગ વ્યવસ્થા, વીજ ઉત્પાદન તેમજ દરિયાઇ પાણીના પ્રવાહને નિયંત્રિત કરવા જેવી અનેક સુવિધાઓ ઉભી થઇ શકે તેવી કલ્પના કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત આ પ્રોજેક્ટથી સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ વિસ્તારને પાણીની મોટી રાહત મળી શકે તેવો દાવો પણ કરવામાં આવ્યો હતો. વર્ષો વીતી ગયા છતાં યોજના હજુ સુધી સર્વે અને અભ્યાસના તબક્કામાં જ અટવાયેલી હોવાથી પ્રોજેક્ટના અમલીકરણ અંગે પ્રશ્નો ઉભા થયા છે.

