કેદીઓ પરિવાર સાથે મનાવશે દિવાળી, રાજ્ય સરકાર ધનતેરસ પર 143 કેદીઓને 15 દિવસની પેરોલ પર છોડશે
ગુજરાત સરકારે દિવાળીના અવસરે રાજ્યભરની વિવિધ જેલોમાં બંધ 143 પાત્ર કેદીઓને 15 દિવસના પેરોલને મંજૂરી આપી દીધી છે, તેથી તેઓ પોતાના પરિવારજનો સાથે દિવાળી મનાવશે.
By ANI
Published : November 1, 2026 at 2:51 PM IST
ગાંધીનગરઃ જેલ સુધારણા અને કેદીઓના કલ્યાણને પ્રોત્સાહન આપવાની દિશામાં એક ડગલું માંડતા, ગુજરાત સરકારે દિવાળીના અવસરે રાજ્યભરની વિવિધ જેલોમાં બંધ 143 પાત્ર કેદીઓને 15 દિવસના પેરોલને મંજૂરી આપી દીધી છે, તેથી આ કેદીઓ પોતાના પરિવારજનો સાથે દિવાળીનું પર્વ મનાવી શકશે.
એક મીડિયા વિજ્ઞપ્તી અનુસાર, રાજ્ય સરકારની કેદી કલ્યાણ પહેલ અને જેલ સુધારણા કાર્યક્રમના ભાગરૂપે આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય કેદીઓને તેમના પરિવાર સાથે દિવાળીનો તહેવાર ઉજવવાની તક આપવાનો છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીના માર્ગદર્શન હેઠળ, રાજ્યભરની વિવિધ જેલોમાં સજા ભોગવી રહેલા 143 પાત્ર કેદીઓ માટે 15 દિવસના દિવાળી પેરોલ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે.
વર્ષ 2003થી, રાજ્ય સરકાર દિવાળીના અવસરે દર વર્ષે કેદીઓને 15 દિવસના પેરોલ આપે છે. એક સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, આ નીતિ હેઠળ પાત્ર મહિલા કેદીઓ અને 60 વર્ષ કે તેથી વધુ ઉંમરના પુરુષ કેદીઓને મુક્ત કરવામાં આવે છે, જેથી તેઓ તેમના પરિવારજનો સાથે દિવાળીના પર્વની ઉજવણી કરી શકે.
રાજ્ય સરકારની મંજૂરી બાદ, ધનતેરસ એટલે કે 6 નવેમ્બર, 2026થી 143 પાત્ર કેદીઓને 15 દિવસના 'દિવાળી પેરોલ' પર મુક્ત કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આ જોગવાઈમાં 60 વર્ષ કે તેથી વધુ ઉંમરના 103 પુરુષ કેદીઓ અને 40 મહિલા કેદીઓનો સમાવેશ થાય છે.
ગુજરાત જેલ અને સુધારાત્મક વહીવટ વિભાગના પોલીસ મહાનિદેશક (DG) કે.એલ.એન. રાવે જણાવ્યું હતું કે, રાજ્ય સરકારના નિયમો મુજબ, ગંભીર ગુનાઓ માટે દોષિત ઠરેલા કેદીઓ આ દિવાળી પેરોલ માટે પાત્ર નથી.
ક્યા કેદીઓનો દિવાળી પેરોલનો લાભ નહીં ?
- હાઈકોર્ટમાં અપીલ પેન્ડિંગ હોય તેવા કેદીઓ
- એનઆરઆઈ (NRI) કેદીઓ અને અન્ય રાજ્યોના કેદીઓ
- એનડીપીએસ (NDPS) એક્ટ
- ટાડા (TADA) અથવા પોટા (POTA) હેઠળ સજા ભોગવી રહેલા કેદીઓ
- આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓમાં અથવા રાજ્યની અર્થવ્યવસ્થાને નુકસાન પહોંચાડે તેવી પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવાયેલા કેદીઓ
- આ ઉપરાંત, એકથી વધુ ગુનાઓ માટે દોષિત ઠરેલા કેદીઓ
- બળાત્કાર, અપહરણ, લૂંટ, ધાડ, ચોરી કે ખંડણી જેવા ગંભીર અને અસામાજિક ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા કેદીઓ
- તેમજ જેમના પર હાલમાં અટકાયતી પગલાં (preventive detention orders) લાગુ છે, તેઓને પણ આ લાભમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે.
આ પણ વાંચો