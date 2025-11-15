Government Jobs: નાણાં વિભાગમાં સબ ઓડીટરની 400થી વધુ જગ્યાઓ પર ભરતી, જાણો પગાર-અરજી પ્રક્રિયા વિશે
નાણાં વિભાગમાં હિસાબનીશ/પેટા હિસાબનીશની વર્ગ-3ની ખાલી પડેલી જગ્યાઓ પર ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે.
Published : November 15, 2025 at 7:00 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા નાણાં વિભાગમાં હિસાબનીશ/પેટા હિસાબનીશની વર્ગ-3ની ખાલી પડેલી જગ્યાઓ પર ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે. કુલ 426 જેટલી જગ્યાઓ પર ભરતી પ્રક્રિયા માટે 17મી નવેમ્બરથી 30 નવેમ્બર 2025 સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકાશે. અરજી કરવા માટે ઉમેદવારોએ https://gsssb.gujarat.gov.in વેબસાઈટની મુલાકાત લેવાની રહેશે.
કેવી રીતે અરજી કરવી?
- સૌથી પહેલા "https://ojas.gujarat.gov.in" વેબસાઈટ પર જવું.
- ત્યારબાદ "On line Application" માં Apply પર Click કરવું અને GSSSB સિલેક્ટ કરવું.
- ઉમેદવારે જાહેરાત ક્રમાંક: ૩૬૬/૨૦૨૫૨૬, “પેટા હિસાબનીશ/સબ ઓડીટર”, વર્ગ-૩ અને “હિસાબનીશ, ઓડીટર / પેટા તિજોરી અધિકારી / અધિક્ષક”, વર્ગ-૩ સંવર્ગની જાહેરાત માટે ઉમેદવારી કરવા માટે જાહેરાતના સંવર્ગના નામ પર Click કરી Apply પર ક્લિક કરવું. ત્યાર બાદ સ્ક્રીન પર More Details અને Apply now ના ઓપ્શન ખૂલશે. જેમાં More Details પર Click કરવાથી વિગતવાર જાહેરાતની વિગતો જોવા મળશે. જે ઉમેદવારોએ વાંચી જવી.
- જયારે "Apply now" પર Click કરવાથી નવી વિન્ડો ખૂલશે. જેમાં "Skip" પર ક્લિક કરવાથી Application Format ખૂલશે જેમાં સૌ પ્રથમ "Personal Details" ઉમેદવારે ભરવી. (જ્યાં લાલ ફુદડી (*) ની નિશાની હોય ત્યાં માગ્યા મુજબની વિગતો ફરજિયાત ભરવાની રહેશે.)
- નોંધ : One Time Registration (OTR) ઉમેદવારને ઓનલાઈન અરજી ઝડપથી કરવા માટેનું સહાયક મોડ્યુલ છે તે કરવા માત્રથી જે તે જાહેરાત અન્વયે On line અરજી કરેલ ગણાશે નહી.
- Personal Details ભરાયા બાદ "Educational Details" ભરવાની રહેશે.
- ત્યાર બાદ "Assurance" (બાંહેધરી) માં દર્શાવેલ શરતો સ્વીકારવા માટે "Yes" Select કરી "save" પર Click કરવું. હવે અરજી પૂર્ણ રીતે ભરાઈ ગયેલ છે.
- હવે "save" પર Click કરવાથી "Application Number" જનરેટ થયેલ હશે જે ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાનો રહેશે.
- આ બાદ તમારો ફોટો અને સિગ્નેચર અપલોડ કરો.
- હવે પેજના ઉપરના ભાગમાં Online Application ટેબમાં 'Confirm Application' પર ક્લિક કરીને Birth Date Type કર્યા બાદ Ok ક્લિક કરવાથી ઉમેદવારની સામાન્ય વિગતો દેખાશે. આ બાદ Confirm Application દેખાશે, તેને ક્લિક કરવું.
પગાર ધોરણ અને વયમર્યાદા?
પેટા હિસાબનીશ/સબ ઓડીટરને પ્રથમ પાંચ વર્ષ માટે પ્રતિમાસ ફિક્સ રૂ.26000 પગાર મળશે. જ્યારે હિસાબનીશ, એડીટર/પેટા તિજોરી અધિકારી/અધિક્ષક (વર્ગ-3)ને પ્રથમ પાંચ વર્ષ માટે ફિક્સ 49,600 રૂપિયા પગાર મળશે. અરજી માટે સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારોની વયમર્યાદા 40 વર્ષ, જ્યારે અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારોને 45 વર્ષની મર્યાદાની છૂટછાટ રહેશે.
જા. ક્ર ૩૬૬/૨૦૨૫૨૬ હિસાબનીશ/પેટા હિસાબનીશ વર્ગ-૩ ની કુલ ૪૨૬ જગ્યાઓ માટેની વિગતવાર જાહેરાત મંડળની વેબસાઇટ પર પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ છે જેની ઉમેદવારોએ નોંધ લેવી. ઓનલાઇન અરજી કરવાની તા. ૧૭/૧૧/૨૫ થી તા.૩૦/૧૧/૨૦૨૫ રહેશે. વધુ માહિતી માટે વેબસાઇટ https://t.co/75sQSaVbny જોવા વિનંતી છે.— ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ (@GsssbOfficial) November 15, 2025
પરીક્ષા ફી કેટલી રહેશે?
ભરતી પ્રક્રિયામાં પ્રાથમિક પરીક્ષા અને મુખ્ય પરીક્ષા બંને માટે ફી ભરવાની રહેશે. બિન અનામત વર્ગના ઉમેદવારો માટે પ્રાથમિક પરીક્ષા ફી રૂ.500 જ્યારે અનામત વર્ગના ઉમેદવારો માટે રૂ.400 છે. મુખ્ય પરીક્ષા આપતા બિનઅનામત વર્ગના ઉમેદવારો માટે રૂ.600 ફી તથા અનામત વર્ગ માટે રૂ.500ની પરીક્ષા ફી રહેશે. પરીક્ષામાં હાજર રહેનારા ઉમેદવારોને આ ફ્રી પરત આપવામાં આવશે.
કેવી હશે પરીક્ષા પદ્ધતિ?
પ્રાથમિક પરીક્ષા MCQ પદ્ધતિથી લેવામાં આવશે. આ 150 માર્ક્સની પરીક્ષા હશે અને તેનો સમયગાળો 2 કલાકનો રહેશે. દરેક સાચા જવાબ માટે 1 માર્ક અને ખોટા જવાબ માટે 0.25ની નેગેટિવ માર્કિંગ રહેશે. તો મુખ્ય પરીક્ષામાં 100 માર્ક્સના બે પેપર રહેશે. જેમાં ગુજરાતી અને અંગ્રેજી ભાષાનું 100 માર્ક્સનું એક પેપર, તથા એકાઉન્ટન્સી અને ઓડિટીંગનું 100 માર્ક્સનું 1 પેપર રહેશે.
આ પણ વાંચો: