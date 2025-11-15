ETV Bharat / state

Government Jobs: નાણાં વિભાગમાં સબ ઓડીટરની 400થી વધુ જગ્યાઓ પર ભરતી, જાણો પગાર-અરજી પ્રક્રિયા વિશે

નાણાં વિભાગમાં હિસાબનીશ/પેટા હિસાબનીશની વર્ગ-3ની ખાલી પડેલી જગ્યાઓ પર ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે.

નાણાં વિભાગમાં સબ ઓડીટરની 400થી વધુ જગ્યાઓ પર ભરતી
નાણાં વિભાગમાં સબ ઓડીટરની 400થી વધુ જગ્યાઓ પર ભરતી (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 15, 2025 at 7:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા નાણાં વિભાગમાં હિસાબનીશ/પેટા હિસાબનીશની વર્ગ-3ની ખાલી પડેલી જગ્યાઓ પર ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે. કુલ 426 જેટલી જગ્યાઓ પર ભરતી પ્રક્રિયા માટે 17મી નવેમ્બરથી 30 નવેમ્બર 2025 સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકાશે. અરજી કરવા માટે ઉમેદવારોએ https://gsssb.gujarat.gov.in વેબસાઈટની મુલાકાત લેવાની રહેશે.

કેવી રીતે અરજી કરવી?

  1. સૌથી પહેલા "https://ojas.gujarat.gov.in" વેબસાઈટ પર જવું.
  2. ત્યારબાદ "On line Application" માં Apply પર Click કરવું અને GSSSB સિલેક્ટ કરવું.
  3. ઉમેદવારે જાહેરાત ક્રમાંક: ૩૬૬/૨૦૨૫૨૬, “પેટા હિસાબનીશ/સબ ઓડીટર”, વર્ગ-૩ અને “હિસાબનીશ, ઓડીટર / પેટા તિજોરી અધિકારી / અધિક્ષક”, વર્ગ-૩ સંવર્ગની જાહેરાત માટે ઉમેદવારી કરવા માટે જાહેરાતના સંવર્ગના નામ પર Click કરી Apply પર ક્લિક કરવું. ત્યાર બાદ સ્ક્રીન પર More Details અને Apply now ના ઓપ્શન ખૂલશે. જેમાં More Details પર Click કરવાથી વિગતવાર જાહેરાતની વિગતો જોવા મળશે. જે ઉમેદવારોએ વાંચી જવી.
  4. જયારે "Apply now" પર Click કરવાથી નવી વિન્ડો ખૂલશે. જેમાં "Skip" પર ક્લિક કરવાથી Application Format ખૂલશે જેમાં સૌ પ્રથમ "Personal Details" ઉમેદવારે ભરવી. (જ્યાં લાલ ફુદડી (*) ની નિશાની હોય ત્યાં માગ્યા મુજબની વિગતો ફરજિયાત ભરવાની રહેશે.)
  5. નોંધ : One Time Registration (OTR) ઉમેદવારને ઓનલાઈન અરજી ઝડપથી કરવા માટેનું સહાયક મોડ્યુલ છે તે કરવા માત્રથી જે તે જાહેરાત અન્વયે On line અરજી કરેલ ગણાશે નહી.
  6. Personal Details ભરાયા બાદ "Educational Details" ભરવાની રહેશે.
  7. ત્યાર બાદ "Assurance" (બાંહેધરી) માં દર્શાવેલ શરતો સ્વીકારવા માટે "Yes" Select કરી "save" પર Click કરવું. હવે અરજી પૂર્ણ રીતે ભરાઈ ગયેલ છે.
  8. હવે "save" પર Click કરવાથી "Application Number" જનરેટ થયેલ હશે જે ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાનો રહેશે.
  9. આ બાદ તમારો ફોટો અને સિગ્નેચર અપલોડ કરો.
  10. હવે પેજના ઉપરના ભાગમાં Online Application ટેબમાં 'Confirm Application' પર ક્લિક કરીને Birth Date Type કર્યા બાદ Ok ક્લિક કરવાથી ઉમેદવારની સામાન્ય વિગતો દેખાશે. આ બાદ Confirm Application દેખાશે, તેને ક્લિક કરવું.

પગાર ધોરણ અને વયમર્યાદા?

પેટા હિસાબનીશ/સબ ઓડીટરને પ્રથમ પાંચ વર્ષ માટે પ્રતિમાસ ફિક્સ રૂ.26000 પગાર મળશે. જ્યારે હિસાબનીશ, એડીટર/પેટા તિજોરી અધિકારી/અધિક્ષક (વર્ગ-3)ને પ્રથમ પાંચ વર્ષ માટે ફિક્સ 49,600 રૂપિયા પગાર મળશે. અરજી માટે સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારોની વયમર્યાદા 40 વર્ષ, જ્યારે અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારોને 45 વર્ષની મર્યાદાની છૂટછાટ રહેશે.

પરીક્ષા ફી કેટલી રહેશે?

ભરતી પ્રક્રિયામાં પ્રાથમિક પરીક્ષા અને મુખ્ય પરીક્ષા બંને માટે ફી ભરવાની રહેશે. બિન અનામત વર્ગના ઉમેદવારો માટે પ્રાથમિક પરીક્ષા ફી રૂ.500 જ્યારે અનામત વર્ગના ઉમેદવારો માટે રૂ.400 છે. મુખ્ય પરીક્ષા આપતા બિનઅનામત વર્ગના ઉમેદવારો માટે રૂ.600 ફી તથા અનામત વર્ગ માટે રૂ.500ની પરીક્ષા ફી રહેશે. પરીક્ષામાં હાજર રહેનારા ઉમેદવારોને આ ફ્રી પરત આપવામાં આવશે.

કેવી હશે પરીક્ષા પદ્ધતિ?

પ્રાથમિક પરીક્ષા MCQ પદ્ધતિથી લેવામાં આવશે. આ 150 માર્ક્સની પરીક્ષા હશે અને તેનો સમયગાળો 2 કલાકનો રહેશે. દરેક સાચા જવાબ માટે 1 માર્ક અને ખોટા જવાબ માટે 0.25ની નેગેટિવ માર્કિંગ રહેશે. તો મુખ્ય પરીક્ષામાં 100 માર્ક્સના બે પેપર રહેશે. જેમાં ગુજરાતી અને અંગ્રેજી ભાષાનું 100 માર્ક્સનું એક પેપર, તથા એકાઉન્ટન્સી અને ઓડિટીંગનું 100 માર્ક્સનું 1 પેપર રહેશે.

આ પણ વાંચો:

  1. અમદાવાદમાં ઈન્ટરનેશનલ ફૂડ ફેસ્ટિવલ: જગન્નાથ પુરીના 'ભોગ પ્રસાદ'ની અનુભૂતિ થશે, 'લાલ પરી' કાર આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની
  2. જૂનાગઢમાં જોવા મળ્યું અજબ ગજબનું બળદગાડુ! રોજ ગોવાળ વગર 8 KMનું અંતર પૂરું કરીને પહોંચે છે નિર્ધારિત સ્થળે

TAGGED:

GOVERNMENT JOBS
GSSSB JOBS
SUB AUDITOR RECRUITMENT
GUJARAT GOVERNMENT JOBS
GUJARAT GOVERNMENT JOBS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

પીળી ડોકવાળી ચકલીનો થયો શિકાર અને જન્મ થયો વિશ્વના શ્રેષ્ઠ પક્ષીવિદનો! નામ હતું ડો. સલીમ અલી

અમદાવાદના આંગણે યોજાશે ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ, જાણો મુખ્ય આકર્ષણો અને ઇન્ટર-સ્કૂલ મેગા કોન્ટેસ્ટ્સ વિશે

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.