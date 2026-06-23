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અગરિયા સમુદાયના બાળકોના શિક્ષણ માટે ગુજરાત સરકારની અનોખી પહેલ: ‘સ્કૂલ ઓન વ્હીલ્સ’- રણશાળા પ્રોજેક્ટનો પ્રારંભ

રાજ્યભરમાં આજે 'શાળા પ્રવેશોત્સવ'નો પ્રારંભ થયો છે, ત્યારે નાયબ મુખ્યમંત્રીના હસ્તે ગાંધીનગરના પથિકાશ્રમ એસ.ટી. ડેપો ખાતેથી 28 રણશાળા બસનું લોકાર્પણ કરાયું.

‘સ્કૂલ ઓન વ્હીલ્સ’- રણશાળા પ્રોજેક્ટનો પ્રારંભ
‘સ્કૂલ ઓન વ્હીલ્સ’- રણશાળા પ્રોજેક્ટનો પ્રારંભ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 23, 2026 at 2:10 PM IST

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અમદાવાદ: રાજ્યમાં સર્વસમાવેશી શિક્ષણ સુનિશ્ચિત કરવાના એક મહત્વપૂર્ણ પગલા તરીકે, ગુજરાત સરકાર દ્વારા અંતરિયાળ રણ અને મીઠું પકવતા વિસ્તારોમાં રહેતા અગરિયા પરિવારોના બાળકોને અવિરત શિક્ષણ મળી રહે તે માટે નવીન 'સ્કૂલ ઓન વ્હીલ્સ' (School on Wheels) 'રણશાળા' પહેલ શરૂ કરવામાં આવી છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વમાં અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીના માર્ગદર્શનમાં આ પ્રેરણાદાયી પ્રોજેક્ટ કાર્યરત થયો છે. આજે રાજ્યભરમાં 'શાળા પ્રવેશોત્સવ'ના ભવ્ય પ્રારંભ સાથે, નાયબ મુખ્યમંત્રીના હસ્તે ગાંધીનગર પથિકાશ્રમ એસ.ટી. ડેપો ખાતેથી 28 ખાસ રણશાળા બસોનું વિધિવત લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું.

નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું કે, “મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે વડનગરથી રાજ્યવ્યાપી શાળા પ્રવેશોત્સવની શરૂઆત કરાવી છે, ત્યારે એસટીની વેસ્ટ બસોનો બેસ્ટ ઉપયોગ કરી અગરિયા વિસ્તાર માટે ‘રણશાળા’નો આ અભિગમ એક ઉત્તમ ઉદાહરણ છે.” તેમણે ઉમેર્યું કે, “આજથી આ 28 રણશાળા બસો સુરેન્દ્રનગર, પાટણ, કચ્છ અને મોરબી જિલ્લાના અગરિયા વિસ્તારો માટે રવાના થઈ છે. બસની અંદર 20થી વધુ બાળકો માટે સોલર એનર્જીથી ટીવી અને ડિશ ટીવીની વ્યવસ્થા છે, જેથી સરકારના ઓનલાઈન ક્લાસનો લાભ લઈ શકાશે. રણમાં કામ કરતા અગરિયા પરિવારોના બાળકોને ભણવા દૂર જવું ન પડે તે માટે આ બસો ક્લાસરૂમ તરીકે કાર્યરત થશે. આગામી સમયમાં આવી વધુ બસો તૈયાર કરવામાં આવશે, જેથી છેવાડાનું એક પણ બાળક શિક્ષણથી વંચિત ન રહે.”

સમગ્ર શિક્ષા અભિયાન, શિક્ષણ વિભાગ અને ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ (GSRTC)ના સંયુક્ત ઉપક્રમે અમલમાં આવેલો આ પ્રોજેક્ટ, મીઠાના ઉત્પાદન વિસ્તારોમાં મોસમી સ્થળાંતર કરતા પરિવારોના 6 થી 14 વર્ષના બાળકોના શૈક્ષણિક પડકારોને દૂર કરવાનો પ્રયાસ છે. 28 વિશેષ રીતે ડિઝાઇન કરાયેલા વાહનો સંપૂર્ણ સુવિધાયુક્ત મોબાઈલ ક્લાસરૂમ છે. નિવૃત્ત GSRTC બસોને આધુનિક શિક્ષણ સ્પેસમાં રૂપાંતરિત કરાઈ છે, જે 3.8 KVA ઓફ-ગ્રીડ સોલાર પાવર પ્લાન્ટથી સજ્જ છે અને વીજળી વિના 48 કલાક સુધી કાર્યરત રહી શકે છે. દરેક બસમાં 43 ઇંચનું સ્માર્ટ ટીવી, ડિશ ટીવી કનેક્ટિવિટી, એફએમ રેડિયો, ડિજિટલ ઘડિયાળ, એલઈડી લાઈટિંગ, દીવાલ પંખા અને ઓનલાઈન-ઓફલાઈન શિક્ષણ સાધનો ઉપલબ્ધ છે.

રણશાળા: શિક્ષણ હવે ઘર આંગણે
રણશાળા: શિક્ષણ હવે ઘર આંગણે (Etv Bharat Gujarat)

બાળકોને આરામદાયક અભ્યાસનું વાતાવરણ મળે તે માટે પોર્ટેબલ સ્ટડી ટેબલ-બેઠક, ફોલ્ડ કરી શકાય તેવા આઉટડોર શેડ્સ, બ્લેકબોર્ડ-વ્હાઇટબોર્ડ, નોટિસ બોર્ડ, શુદ્ધ પાણીની સિસ્ટમ, વૉશ બેસિન, પાણીની ટાંકી, શિક્ષકો માટે અલગ કેબિન અને સમર્પિત લાઇબ્રેરી સ્પેસનો સમાવેશ કરાયો છે. સર્વાંગી વિકાસ માટે ઇન્ડોર-આઉટડોર ગેમ્સ જેવી કે લુડો, સાપ-સીડી, મોડેલ ક્લોક, હિંચકા, લપસણી અને બાસ્કેટબોલ સેટઅપ પણ રાખવામાં આવ્યા છે. આરોગ્ય ચકાસણી માટે ડિજિટલ વેઇંગ સ્કેલ, હાઈટ મેઝરમેન્ટ સિસ્ટમ અને BMI ચાર્ટ મૂકાયા છે. સુરક્ષાના ભાગરૂપે ઇમરજન્સી એક્ઝિટ, અગ્નિશામક ઉપકરણો, ફર્સ્ટ-એઇડ કીટ, ડસ્ટબિન અને સેનિટાઈઝેશન કીટ આપવામાં આવી છે. બસની અંદર અને બહાર આકર્ષક શૈક્ષણિક ગ્રાફિક્સ, રાષ્ટ્રીય પ્રતીકો અને વિઝ્યુઅલ ડિસ્પ્લેથી અભ્યાસનું ઉત્સાહજનક વાતાવરણ ઊભું કરાયું છે.

રણશાળાની અંદરનો નજારો
રણશાળાની અંદરનો નજારો (Etv Bharat Gujarat)

આ પહેલથી અગરિયા અને રણ વિસ્તારના બાળકોમાં શૈક્ષણિક ડ્રોપઆઉટ રેશિયો ઘટશે અને મોસમી સ્થળાંતરને કારણે ખોરવાતા શિક્ષણને અટકાવી શકાશે. ક્લાસરૂમ સમુદાય સુધી લઈ જઈને, સરકાર ભૌગોલિક અવરોધોથી પર રહીને દરેક બાળકને ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ મળે તે સુનિશ્ચિત કરવા માંગે છે. આ પ્રોજેક્ટ સમગ્ર દેશમાં સ્થળાંતરિત અને વંચિત સમુદાયોને શિક્ષણ પૂરું પાડવા માટે આદર્શ મોડેલ બનશે.

28 રણશાળા
28 રણશાળા (Etv Bharat Gujarat)

ફાળવણી પ્રમાણે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના પાટડી તાલુકામાં સૌથી વધુ 20, પાટણના સાતલપુરમાં 4, કચ્છના અંજારમાં 2 અને મોરબીના માળિયામાં 2 બસો કાર્યરત થશે.

લોકાર્પણ પ્રસંગે ગાંધીનગરના મેયર મીરાબેન પટેલ, ધારાસભ્ય રીટાબેન પટેલ, GSRTCના MD ડૉ. રાજેન્દ્ર કુમાર, જિલ્લા પોલીસ વડા રવિ તેજા વાસમશેટ્ટી, પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામક પ્રકાશ ત્રિવેદી, ભાજપ શહેર પ્રમુખ આશિષ દવે સહિત એસ.ટી. નિગમ અને SSAના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને કર્મયોગીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા. નાયબ મુખ્યમંત્રીએ બસોનું નિરીક્ષણ કરી તૈયાર કરનાર કારીગરો અને અધિકારીઓનું ફૂલોથી સ્વાગત કરી અભિનંદન પાઠવ્યા.

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