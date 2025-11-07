ETV Bharat / state

ગુજરાત સરકારનું ૧૦,૦૦૦ કરોડનું માવઠા રાહત પેકેજ: કોંગ્રેસે ‘ખેડૂતોની મજાક’ ગણાવ્યું

રાષ્ટ્રીય સેવાદળના પ્રમુખ લાલજી દેસાઈ અને કિસાન કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ પાલ આંબલીયાએ સરકારે જાહેર કરેલા રાહત પેકેજને ખેડૂતોની મજાક સમાન ગણાવ્યું છે.

Published : November 7, 2025 at 8:59 PM IST

જુનાગઢ: રાજ્ય સરકારે માવઠાગ્રસ્ત ખેડૂતો માટે ૧૦,૦૦૦ કરોડના સહાય પેકેજની જાહેરાત કરી છે. સરકારની આ જાહેરાતને કોંગ્રેસે પાયાથી નકારી કાઢી છે અને ઉદ્યોગપતિઓને આપવામાં આવેલી સહાયની સરખામણીમાં આજે જાહેર કરેલી ખેડૂત સહાય એકદમ તુચ્છ હોવાનું જણાવ્યું છે. રાષ્ટ્રીય સેવાદળના પ્રમુખ લાલજી દેસાઈ અને કિસાન કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ પાલ આંબલીયાએ સરકારે જાહેર કરેલા રાહત પેકેજને ખેડૂતોની મજાક સમાન ગણાવ્યું છે.

સરકારનું રાહત પેકેજ ખેડૂતોની મજાક સમાન

ચોમાસું પૂરું થયાના એક જ અઠવાડિયા બાદ માવઠાનો વરસાદ સમગ્ર ગુજરાત સાથે સૌથી વધુ સૌરાષ્ટ્રને પ્રભાવિત કરી ગયો. આ સમય દરમિયાન મગફળી, કપાસ, સોયાબીન અને ચોમાસુ પાકોને પુષ્કળ પ્રમાણમાં નુકસાન થયું હતું. સૌથી વધુ મગફળીના પાકને નુકસાન થતાં રાજ્ય સરકાર પણ ચિંતિત બની હતી. સરકારના પ્રધાનો સાથે સાંસદ, ધારાસભ્યો અને અંતિમ તબક્કામાં રાજ્યના મુખ્યમંત્રીએ પણ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાત લઈને ખેડૂતોને થયેલા નુકસાનનું જાતે સર્વે કર્યું હતું. તેના ચાર દિવસ બાદ આજે રાજ્ય સરકારે ખેડૂતોને નુકસાની માટે ૧૦,૦૦૦ કરોડના રાહત પેકેજની જાહેરાત કરી છે. જેને રાષ્ટ્રીય સેવાદળ અને ગુજરાત કિસાન કોંગ્રેસે પાયાથી નકારીને સરકારે જાહેર કરેલું પેકેજ રાજ્યના ખેડૂતોની મજાક સમાન ગણાવ્યું છે.

લાલજી દેસાઈએ તર્ક સાથે પેકેજનું વિસ્તૃતિકરણ કર્યું

રાષ્ટ્રીય સેવાદળના અધ્યક્ષ લાલજી દેસાઈએ સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલા પેકેજને વિસ્તૃત કરીને સરકારની આ જાહેરાત છેતરનારી હોવાનું જણાવ્યું હતું. સમગ્ર ગુજરાતમાં ૫૬ લાખ ખેડૂત પરિવારો છે, સાથે ૪૦ લાખ ખેતમજૂર અને પશુપાલકો છે. સરકારે જાહેર કરેલા ૧૦,૦૦૦ કરોડના પેકેજને ખેડૂત, ખેતમજૂર અને પશુપાલક પરિવારના પ્રત્યેક વ્યક્તિને સહાયના રૂપમાં જોવામાં આવે તો પ્રત્યેક વ્યક્તિ દીઠ ૨,૨૦૦ રૂપિયા સરકારના રાહત પેકેજથી મળનાર છે. આવી સ્થિતિમાં ખેડૂતો માટે રક્ષક જ ભક્ષક બન્યા હોવાની લાગણી લાલજી દેસાઈએ વ્યક્ત કરી છે.

ગુજરાત કિસાન કોંગ્રેસની પ્રતિક્રિયા

ગુજરાત કિસાન કોંગ્રેસના પ્રમુખ પાલ આંબલીયાએ પણ સરકારના આ પેકેજને નિરર્થક ગણાવ્યું હતું. પાછલા દસ-બાર વર્ષમાં તમામ પ્રકારના ભાવોમાં ચાર ગણો વધારો થયો છે. વધુમાં સમગ્ર દેશમાં માત્ર ગુજરાત જ એક એવું રાજ્ય છે કે જ્યાં પાક વીમા યોજના બંધ છે. આવી સ્થિતિમાં ગુજરાતના ખેડૂતો પાયમાલ બની રહ્યા છે. કેન્દ્ર સરકારે પાછલા ૧૧ વર્ષમાં ૨૫ લાખ કરોડ ઉદ્યોગપતિઓના માફ કર્યા છે. વધુમાં કેન્દ્ર સરકારે ઉદ્યોગ પર લગાવવામાં આવતા ટેક્સ ૩૦ ટકામાંથી ઘટાડીને ૮%ના ઘટાડા સાથે ૨૨% કર્યો છે. આ ઘટાડાથી કેન્દ્ર સરકારની આવક ૪,૦૦,૦૦૦ કરોડ રૂપિયા ઓછી થઈ છે. કોર્પોરેટ ટેક્સ અને ઉદ્યોગોને માફ કરેલા રૂપિયાનો સરવાળો કરીએ તો ૪૪ લાખ કરોડ રૂપિયા કેન્દ્ર સરકારે ઉદ્યોગોને આપ્યા છે, ટેક્સ ઘટાડીને માફ કર્યા છે. આવી સ્થિતિમાં સમગ્ર ગુજરાતના ખેડૂતો માટે આજે ૯૬ હજાર કરોડનું દેવું છે. જો સરકાર ઇચ્છે તો ચપટી વગાડતાં જ માફ કરી શકે છે, પરંતુ ઉદ્યોગો માટે કામ કરતી સરકાર ખેડૂતોનો વિચાર કરતી નથી. જેથી ખેડૂતોની સમસ્યા ઘટાડવાને બદલે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર દર વર્ષે સમસ્યામાં વધારો કરી રહી છે.

