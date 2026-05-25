આફ્રિકામાં ઈબોલાના કેસ વધતા ગુજરાત સરકાર એલર્ટ: સુરત સિવિલમાં 10 બેડનો સ્પેશિયલ આઈસોલેશન વોર્ડ કાર્યરત
Published : May 25, 2026 at 8:30 PM IST
સુરત: દક્ષિણ આફ્રિકાના કોંગો, યુગાન્ડા અને સાઉથ સુદાન જેવા દેશોમાં ઈબોલા વાયરસના કેસો જોવા મળી રહ્યા છે. જેને પગલે ગુજરાત સરકારનો આરોગ્ય વિભાગ સંપૂર્ણપણે સતર્ક બન્યો છે. કોઈપણ ઈમરજન્સી સ્થિતિને પહોંચી વળવા માટેની આગોતરી તૈયારીના ભાગરૂપે સુરત સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ૧૦ બેડની ડેઝિગ્રેટેડ એપેક્સ હોસ્પિટલ કાર્યરત કરવામાં આવી છે.
સુરત સિવિલ હોસ્પિટલના સુપ્રિટેન્ડેન્ટ ડોક્ટર પારુલ વડગામાએ જણાવ્યું હતું કે, સિવિલ ખાતે ઈબોલાના દર્દીઓ માટે 10 બેડનો સ્પેશિયલ આઈસોલેશન રૂમ તૈયાર કરાયો છે. ચેપ ન ફેલાય તે માટે આ વોર્ડ માટે સ્પેશિયલ લિફ્ટ, સ્પેશિયલ એમ્બ્યુલન્સ અને અલગથી એન્ટ્રી-એક્ઝિટ પોઈન્ટ રાખવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત ઈબોલાના દર્દીઓ માટે અલગ ઓ.પી.ડી., દવાઓનો વિશેષ જથ્થો, વેન્ટિલેટર અને મોનિટર્સ સહિતની તમામ અદ્યતન સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવી દેવાઈ છે. શનિવારથી શરૂ થયેલી આ કામગીરી અંતર્ગત વોર્ડના જરૂરી પાર્ટિશનનું કામ પણ આજે પૂર્ણ કરી લેવામાં આવ્યું છે.
ઈબોલા વોર્ડના નોડલ ઓફિસર તરીકે મેડિસિન વિભાગના હેડ ડૉ. અશ્વિન વસાવા સેવા આપશે. છેલ્લા બે દિવસથી ચાલી રહેલી આ તડામાર તૈયારીઓમાં પી.આઈ.યુ. વિભાગની ટીમ, આર.એમ.ઓ. ડૉ. કેતન નાયક, ઇકબાલ કડીવાલા સહિત નર્સિંગ સ્ટાફ અને મેટ્રન જોડાયા છે. આ ઉપરાંત મેડિસિન, પીડિયાટ્રિક, એનેસ્થેશિયા, માઈક્રોબાયોલોજી અને રેસ્પિરેટરી મેડિસિન ડિપાર્ટમેન્ટના વિવિધ એચ.ઓ.ડી. (HOD) પણ આ વ્યવસ્થામાં ખડેપગે રહીને માર્ગદર્શન આપી રહ્યા છે.
તંત્ર દ્વારા આગોતરા પગલાંરૂપે આજે ૭૫ જેટલા ડોક્ટર્સની વિશેષ ટ્રેનિંગ યોજવામાં આવી હતી. જ્યારે આગામી દિવસોમાં સર્વન્ટ્સ, નર્સિંગ સ્ટાફ તેમજ માઈક્રોબાયોલોજી અને મેડિસિન ડિપાર્ટમેન્ટના રેસિડેન્ટ ડોક્ટર્સ માટે અલગથી ટ્રેનિંગ સેશન રાખવામાં આવ્યા છે. ગુજરાત સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવતી તમામ ગાઈડલાઈન્સ મુજબ રોજબરોજ પરિસ્થિતિનું અપડેટ મેળવીને સિવિલ તંત્ર આગળની કામગીરી કરી રહ્યું છે.