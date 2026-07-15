સચિવાલયમાં સેક્શન ઑફિસર પદોને વધારવા મળી મંજૂરી, જાણો શું છે સરકારનો પ્લાન
રાજ્ય સરકારે સામાન્ય વહીવટ વિભાગના ઠરાવ થકી સચિવાલય સંવર્ગમાં સેક્શન ઑફિસરના મંજૂર પદ 606થી વધારીને 634 કર્યા, જેથી વહીવટી ગતિ વધે.
Published : July 15, 2026 at 1:36 PM IST
ગાંધીનગર : સરકારી કામકાજને ઝડપી અને પારદર્શી બનાવવા રાજ્ય સરકારે સચિવાલય સંવર્ગમાં સેક્શન ઑફિસર (વર્ગ-2)ના 28 નવા પદો મંજૂર કર્યા છે. મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય સહિત 26 વિભાગો અને 19 કચેરીઓને વધારાનું કાર્યબળ મળવાથી ફાઇલોના નિકાલની ગતિ વધશે અને નાગરિકોના કામ ઓછા સમયમાં પૂર્ણ થશે.
સેક્શન ઑફિસરના પદો 606થી વધીને 634 થયા
રાજ્ય સરકારે વહીવટી કામગીરીને વધુ ઝડપી અને કાર્યક્ષમ બનાવવા સચિવાલય સંવર્ગમાં સેક્શન ઑફિસર (વર્ગ-2)ના પદોની સંખ્યામાં વધારો કરવાનો મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. સામાન્ય વહીવટ વિભાગ (જીએડી)ના ઠરાવ મુજબ, સેક્શન ઑફિસરના મંજૂર પદો 606થી વધારીને 634 કરવામાં આવ્યા છે. આ નિર્ણયથી સરકારી ફાઇલોના નિકાલની ગતિ વધશે, નીતિગત નિર્ણયોનું અમલીકરણ ઝડપી બનશે અને સામાન્ય નાગરિકોનાં કામ ઓછા સમયમાં પૂર્ણ થઈ શકશે.
મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય સહિત 26 વિભાગોને લાભ
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ લેવાયેલા આ નિર્ણય અનુસાર, નવી કૅડર રચનામાં મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય (સીએમઓ) સહિત રાજ્યના 26 વિભાગો અને 19 કચેરીઓમાં વધારાનું કાર્યબળ મળશે. આ ઉપરાંત, મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય, ગુજરાત તકેદારી પંચ, ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ સહિતની કેટલીક મહત્ત્વપૂર્ણ કચેરીઓ માટે હંગામી પદો તથા ડેપ્યુટેશન રિઝર્વની પણ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.
વધતા કામના બોજ વચ્ચે કૅડર સ્ટ્રેન્થની સમીક્ષા
છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં વધતી વહીવટી જવાબદારીઓ અને ફાઇલોના ભારને ધ્યાનમાં રાખીને કૅડર સ્ટ્રેન્થની સમીક્ષા કરવામાં આવી રહી હતી. તેના આધારે પદોની સંખ્યામાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે, જેથી વિભાગો વચ્ચે નિર્ણય પ્રક્રિયા વધુ સુવ્યવસ્થિત અને સમયબદ્ધ બની શકે.
86 નાયબ સેક્શન અધિકારીઓની સેક્શન ઑફિસર તરીકે બઢતી
નોંધનીય છે કે રાજ્ય સરકારે ચાલુ વર્ષ દરમિયાન સચિવાલય સંવર્ગના 86 નાયબ સેક્શન અધિકારીઓ (વર્ગ-3)ને બઢતી આપી સેક્શન ઑફિસર (વર્ગ-2) તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. નવા પદો અને બઢતીના કારણે સચિવાલયમાં અધિકારીઓની ઉપલબ્ધતા વધશે, જેના પરિણામે ફાઇલોના નિકાલની પ્રક્રિયામાં ગતિ આવશે અને સરકારી સેવાઓ વધુ કાર્યક્ષમ બનશે.
વધતા વિકાસલક્ષી પ્રોજેક્ટ, નવી યોજનાઓ અને વિભાગીય કામગીરીના વધતા વ્યાપને ધ્યાનમાં રાખીને લેવાયેલો આ નિર્ણય રાજ્યના વહીવટી તંત્રને વધુ મજબૂત બનાવવામાં મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે.
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