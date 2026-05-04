રાજ્યના સરકારી કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો, 1લી જાન્યુઆરી 2026ની અસરથી ચૂકવાશે પગાર વધારો
રાજ્ય સરકારના નાણા વિભાગ દ્વારા પરિપત્ર જાહેર કરીને સરકારી કર્મચારીઓના DAમાં વધારાની જાણ કરવામાં આવી છે.
Published : May 4, 2026 at 10:16 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાત સરકારે રાજ્યના લાખો સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે ખુશખબર આપી છે. સરકારે મોંઘવારી ભથ્થામાં 2 ટકાનો વધારો કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. અત્યાર સુધી સરકારી કર્મચારીઓને 58 ટકા મોંઘવારી ભથ્થુ મળતું હતું હવે આ વધારાના નિર્ણય સાથે કર્મચારીઓને 60 ટકા મોંઘવારી ભથ્થુ મળશે.
રાજ્ય સરકારના નાણા વિભાગ દ્વારા પરિપત્ર જાહેર કરીને સરકારી કર્મચારીઓના DAમાં વધારાની જાણ કરવામાં આવી છે. જે મુજબ, કેન્દ્ર સરકારે 1લી જાન્યુઆરી 2026થી કેન્દ્રિય કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થામાં 2 ટકાનો વધારો કરીને 60 ટકા કર્યું છે. રાજ્ય સરકારે પણ કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના મોંઘવારી ભથ્થામાં હાલના 58 ટકામાં 2 ટકાનો વધારો કરીને 60 ટકા કરવાનો ઠરાવ મંજૂર કર્યો છે. પરિપત્ર મુજબ આ વધારો 1લી જાન્યુઆરી 2026થી તારીખથી કર્મચારીઓને મળવા પાત્ર રહેશે.
રાજ્ય સરકાર અને પંચાયતના કર્મચારીઓ-પેન્શનરોના પગાર કે પેન્શનમાં મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો મે 2026ના પગારની સાથે કરવાનો રહેશે. જાન્યુઆરી 2026થી એપ્રિલ 2026 સુધી મળવાપાત્ર મોંઘવારી ભથ્થાના પગાર તફાવતની રકમની ચૂકવણી ઠરાવ પ્રસિદ્ધ થયા બાદ એક હપ્તામાં મે માસના પગાર (પેઈડ ઈન જૂન-2026) સાથે રોકડમાં કરવાની રહેશે.
આ નિર્ણયનો લાભ રાજ્ય સરકાર હસ્તકના તમામ કર્મચારીઓ તથા પંચાયતના કર્મચારીઓ, માધ્યમિક શાળાઓ અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના શૈક્ષણિક અને બિનશૈક્ષણિક કર્મચારીઓ, સહાયક અનુદાન મેળવતી બિન સરકારી શાળાઓ/સંસ્થાઓ જેમના કર્મચારીઓને રાજ્ય સરકારની મંજૂરીથી સાતમા પગારપંચનો લાભ અપાયો છે તેમને લાગુ પડશે.
