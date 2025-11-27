ETV Bharat / state

ધરમપુરમાં રાજ્ય સરકારની ચિંતન શિબિર, CM વંદે  ભારત ટ્રેન દ્વારા વલસાડ પહોંચ્યા

રાજ્ય સરકારના ઉચ્ચ અધિકારીઓ, મુખ્ય સચિવ સહિત કુલ 242 અધિકારીઓ આ શિબિરમાં ઉપસ્થિત રહેશે.

CM રેલ્વે મારફતે વલસાડ પહોંચ્યા
CM રેલ્વે મારફતે વલસાડ પહોંચ્યા (Bhupendra patel X POST)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 27, 2025 at 1:40 PM IST

2 Min Read
વલસાડ : જિલ્લાના ધરમપુર ખાતે આવેલા શ્રીમદ રાજચંદ્ર આશ્રમમાં આજે 3 દિવસીય સામૂહિક ચિંતન શિબિરનો પ્રારંભ થયો છે. ગુજરાત સરકાર દ્વારા આયોજિત આ મહત્વપૂર્ણ ચિંતન શિબિર આગામી ત્રણ દિવસ સુધી વિવિધ વિકાસલક્ષી યોજનાઓ અને ભવિષ્યના કાર્યયોગો પર મંત્રણા માટે સમર્પિત રહેશે. રાજ્ય સરકારના ઉચ્ચ અધિકારીઓ, મુખ્ય સચિવ સહિત કુલ 242 અધિકારીઓ આ શિબિરમાં ઉપસ્થિત રહેશે.

વંદે ભારત ટ્રેન મારફતે CMની વલસાડ આગમન

ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલ આજે વહેલી સવારે વંદે ભારત ટ્રેન મારફતે વલસાડ રેલવે સ્ટેશન પર આવી પહોંચ્યા હતા. તેમના આગમન માટે રેલવે સ્ટેશન પર ખાસ તૈયારીઓ કરવામાં આવી હતી. સ્ટેશન ખાતે જિલ્લા કલેક્ટર, ભાજપ જિલ્લા પ્રમુખ હેમંત કંસારા, જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ મનહરભાઈ પટેલ સહિત વલસાડ જિલ્લાના ધારાસભ્યો હાજર રહી મુખ્યમંત્રીનું સ્વાગત કર્યું હતું.

CM રેલ્વે મારફતે વલસાડ પહોંચ્યા (ETV Bharat Gujarat)

ધરમપુરમાં સુરક્ષા કવચ અને વિશેષ બંદોબસ્ત

ચિંતન શિબિરને ધ્યાનમાં રાખીને ધરમપુર નગરીમાં પોલીસ તંત્ર દ્વારા કડક સુરક્ષા બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. શહેરના મુખ્ય માર્ગો, ચિંતન શિબિર સ્થળની આસપાસ તેમજ સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં વધારાના પોલીસ બલની નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે. ત્રણ દિવસ સુધી ચાલનારી આ રાજ્યસ્તરીય બેઠકને ધ્યાનમાં રાખીને સમગ્ર ધરમપુર શહેરમાં ચુસ્ત સુરક્ષાત્મક વ્યવસ્થા અમલમાં મૂકાઈ છે.

ચિંતન શિબિર પહેલા ધરમપુર વિસ્તારમાં બાકી રહેલા રોડ-રસ્તાઓનું તાત્કાલિક રિપેરિંગ કરીને તેમને સજ્જ બનાવવામાં આવ્યા છે. નગરમાં સફાઈથી લઈને ડેકોરેશન સુધી તમામ વ્યવસ્થાઓ સમયસર પૂર્ણ કરવામાં આવી છે.

શ્રીમદ રાજચંદ્ર આશ્રમ તરફ વિશેષ બસ કાફલો

મુખ્યમંત્રી સાથે આવેલા ઉચ્ચ અધિકારીઓને વલસાડ રેલવે સ્ટેશનથી ધરમપુર સ્થિત શ્રીમદ રાજચંદ્ર આશ્રમ સુધી લઈ જવા માટે વિશેષ Volvo બસોની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. પોલીસની એસ્કોર્ટ ટીમ સાથે આ કાફલો સુરક્ષિત રીતે ચિંતન શિબિર સ્થળ સુધી પહોંચ્યો હતો. આ પ્રવાસ દરમિયાન સમગ્ર રૂટ પર ટ્રાફિક નિયંત્રણ અને માર્ગ સુરક્ષા માટે પોલીસ તંત્ર તત્પર રહ્યું.

CM રેલ્વે મારફતે વલસાડ પહોંચ્યા
CM રેલ્વે મારફતે વલસાડ પહોંચ્યા (ETV Bharat Gujarat)

3 દિવસીય ચિંતન શિબિરના મુખ્ય મુદ્દા

શ્રીમદ રાજચંદ્ર આશ્રમ ખાતે યોજાનારી આ સામૂહિક ચિંતન શિબિર દરમ્યાન રાજ્ય સરકારની વિવિધ યોજનાઓ, ચાલતા વિકાસ કાર્યો અને ભવિષ્યના પ્રોજેક્ટ્સ અંગે મંત્રણા કરવામાં આવશે. ચિંતન દરમિયાન આગામી વર્ષોની નીતિઓ, વહીવટી સુધારાઓ અને લોકો સુધી સેવાઓ વધુ અસરકારક રીતે કેવી રીતે પહોંચાડવી તેના પર ચર્ચા થવાની છે.

ધરમપુરમાં રાજ્ય સરકારની ચિંતન શિબિર
ધરમપુરમાં રાજ્ય સરકારની ચિંતન શિબિર (ETV Bharat Gujarat)

રાજ્યના મુખ્ય નેતાઓની ઉપસ્થિતિ

ચિંતન શિબિરના પ્રારંભ દિવસથી જ મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલ, ગૃહ મંત્રી હર સંઘવી સહિત મંત્રીમંડળના અગ્રણીઓ હાજર રહ્યાં છે. રાજ્યના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથેના આ ઈન્ટરેકશનમાં ગ્રાઉન્ડ લેવલ પરની સમસ્યાઓ, વિકાસના પડકારો અને તેમના ઉકેલ અંગે વ્યાપક ચર્ચા થવાની છે.

