અમદાવાદ-ગાંધીનગરની 32 હોટલને દારૂ વેચાણના પરવાના, 2 વર્ષમાં સરકારે કરી ₹116.39 કરોડથી વધુની આવક
વિધાનસભામાં પૂછાયેલા પ્રશ્નના જવાબમાં સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું કે, પરવાનાધારક હોટલો દ્વારા નિયમોનુસાર દારૂનું વેચાણ કરવામાં આવે છે, અને તેના બદલામાં સરકારને મહત્ત્વપૂર્ણ આવક મળે છે.
Published : February 25, 2026 at 4:31 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત સરકાર દ્વારા અમદાવાદ અને ગાંધીનગરની કુલ 32 હોટલને દારૂ વેચાણ માટે પરવાના અપાયા હોવાનું બહાર આવ્યું છે. છેલ્લા બે વર્ષ દરમિયાન આ હોટલોમાં થયેલા દારૂ વેચાણમાંથી સરકારને કુલ ₹116 કરોડ 39 લાખ 62 હજાર 900 રૂપિયાની આવક પ્રાપ્ત થઈ છે.
આ માહિતી કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલા દ્વારા પૂછાયેલા સવાલના લેખિત જવાબમાં ગૃહ વિભાગે જાહેર કરી છે. વિધાનસભામાં પૂછાયેલા પ્રશ્નના જવાબમાં સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું કે, પરવાનાધારક હોટલો દ્વારા નિયમો અનુસાર દારૂનું વેચાણ કરવામાં આવે છે, અને તેના બદલામાં સરકારને મહત્ત્વપૂર્ણ આવક મળે છે.
અમદાવાદ અને ગાંધીનગર જેવા મહાનગરોમાં પર્યટન, બિઝનેસ મીટિંગ અને વિદેશી મહેમાનોને ધ્યાનમાં રાખીને કેટલીક નિર્ધારિત હોટલોને લાયસન્સ આપવામાં આવ્યા છે. રાજ્યમાં પ્રતિબંધ હોવા છતાં નિયત શરતો હેઠળ સ્ટાર હોટલોને પરમિટ આધારિત દારૂ વેચાણની મંજૂરી આપવામાં આવે છે.
આંકડાઓ દર્શાવે છે કે, છેલ્લા બે વર્ષમાં માત્ર આ 32 હોટલોમાંથી જ સરકારને ₹116.39 કરોડથી વધુ આવક થઈ છે, જે રાજ્યના આવક સ્ત્રોતોમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન ગણાય છે. જોકે, વિરોધ પક્ષે આ મુદ્દે નૈતિકતા અને નીતિ સંબંધિત પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા હોવાનું રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચાઈ રહ્યું છે. હાલ આ મુદ્દે સરકાર અને વિરોધ પક્ષ વચ્ચે રાજકીય ગરમાવો વધવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.