નવેમ્બર 2025 સુધીમાં રાજ્યની GST આવકમાં 9 ટકાનો વધારો, સરકારને આ મહિને કેટલા કરોડની આવક થઈ?
નવેમ્બર-2025 માં ગુજરાત રાજ્યને જીએસટી હેઠળ ₹6,723 કરોડની આવક થયેલ છે
Published : December 1, 2025 at 9:31 PM IST
ગાંધીનગર: નવેમ્બર-2025 સુધીમાં રાજ્યને જીએસટી હેઠળ ₹ 52,390 કરોડની આવક થયેલ છે જે ગત વર્ષના સમાન સમયગાળામાં થયેલ આવક રૂ.48,085 કરોડ કરતા 9% વધુ છે.
નવેમ્બર-2025 માં ગુજરાત રાજ્યને જીએસટી હેઠળ ₹6,723 કરોડની આવક થયેલ છે જે નવેમ્બર-2024 માં થયેલ આવક ₹6,655 કરોડ કરતાં 1% વધુ છે. અત્રે ઊલ્લેખનીય છે કે, નવેમ્બર-2025 માં રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ જીએસટી આવકનો ગ્રોથ 0.7% રહેલ છે.
રાજ્યને નવેમ્બર-2025 માં વેટ હેઠળઃ 2,707 કરોડ, વિદ્યુત શુલ્ક હેઠળ ₹1025 કરોડ અને વ્યવસાય વેરા હેઠળ ₹ 14 કરોડ ની આવક થયેલ છે.આમ, રાજ્ય કર વિભાગને જીએસટી, વેટ, વિધ્યુત શુલ્ક અને વ્યવસાય વેરા થકી કુલ ₹ 10,469 કરોડની આવક થયેલ છે.
નવેમ્બર-2025 માં મોબાઇલ સ્ક્વૉડ દ્વારા અન્વેષણની કામગીરી થકી ₹32.40 કરોડની આવક થયેલ જે ગત વર્ષના સમાન માસ દરમ્યાન થયેલ ₹ 20.03 કરોડ સામે 61.7% વધારે છે.
દેશની વાત કરીએ તો નવેમ્બર 2025માં ઓટો સેક્ટરે સારું પ્રદર્શન કર્યું. નવરાત્રી પછી લાગુ કરાયેલા ઓછા GST દરોની સકારાત્મક અસર ઓટો ઉદ્યોગમાં સ્પષ્ટપણે દેખાઈ. નાની કાર, SUV, કોમર્શિયલ વાહનો, ટુ-વ્હીલર અને ટ્રેક્ટર - તમામ શ્રેણીઓમાં વેચાણમાં જોરદાર વધારો જોવા મળ્યો.
