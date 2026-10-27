સરકારનું દુષ્કાળ પેકેજ ખેડૂતો સાથે 'ક્રૂર મજાક' સમાન: ધોરાજી પંથકના ખેડૂતોની સંપૂર્ણ દેવામાફીની ઉગ્ર માંગ
સૌરાષ્ટ્રના ચાર જિલ્લાઓને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરી સરકારે 8500 રૂપિયાનું પેકેજ જાહેર કર્યું, ખેડૂતોએ તેને ક્રૂર મજાક ગણાવી રોષ વ્યક્ત કર્યો.
Published : October 27, 2026 at 3:42 PM IST
રાજકોટ: સૌરાષ્ટ્રના ચાર જિલ્લાઓને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરી સરકારે સહાય પેકેજની જાહેરાત તો કરી છે, પરંતુ આ પેકેજ ખેડૂતોમાં ભારે રોષનું કારણ બન્યું છે. પ્રતિ હેક્ટરે માત્ર 8500 રૂપિયાની સહાયને ખેડૂતો અને કિસાન નેતાઓએ 'ક્રૂર મજાક' ગણાવી છે. ધોરાજી પંથકના ખેડૂતોએ પાક સંપૂર્ણ નિષ્ફળ જતાં સંપૂર્ણ દેવામાફીની માંગ સાથે ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારી છે.
આ વર્ષે વરસાદ નહિવત માત્રામાં જ નોંધાયો છે, જેના કારણે કપાસ, મગફળી અને સોયાબીન સહિતનો તમામ પાક 100 ટકા નિષ્ફળ ગયો છે.
સ્થાનિક ખેડૂત મહેશભાઈ વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે, આટલા ઓછા વરસાદમાં વાવેતર પણ યોગ્ય રીતે થઈ શક્યું નહોતું, ખેડૂતોને બધું જ નુકસાન થયું છે અને સરકારની આ સહાય માત્ર દેખાડો છે. ખેડૂત આગેવાનોએ સરકારની નીતિ પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે.
ધોરાજીના પૂર્વ ધારાસભ્ય લલિત વસોયા એ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત સરકારે ખેડૂતોની ક્રૂર મજાક કરવાની હદ વટાવી છે. એક હેક્ટર (સવા છ વીઘા) જમીનમાં કપાસના વાવેતર માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા અંદાજે 1,50,000 રૂપિયા અને મગફળી માટે 1,37,000 રૂપિયા જેટલું ધિરાણ નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. તેની સામે રાજ્ય સરકાર માત્ર 8500 રૂપિયાની સહાય આપીને ખેડૂતોના જખમ પર મીઠું ભભરાવી રહી છે.
ધોરાજીના કિસાન નેતા જીતેશ વઘાસિયાએ આક્રોશ ઠાલવતા કહ્યું હતું કે, સરકાર છેલ્લા 10 વર્ષથી વ્હાલા-દવલાની નીતિ અપનાવી રહી છે. જો મહારાષ્ટ્રમાં ખેડૂતોનું દેવું માફ થઈ શકતું હોય તો ગુજરાતમાં કેમ નહીં? અમારી માંગ છે કે ગુજરાતના તમામ ખેડૂતોનું ૩ લાખ રૂપિયા સુધીનું દેવું માફ કરવામાં આવે. જો સરકાર ખેડૂતોને રાહત નહીં આપે તો આગામી ચૂંટણીમાં ખેડૂતો પોતાનો પરચો બતાવશે.
સૌરાષ્ટ્રનો ખેડૂત હાલ દેવા તળે દબાયેલો છે અને વરસાદ ખેંચાવાથી આર્થિક સંકટમાં મુકાયો છે. વર્ષ 2019 માં પાક વીમા યોજના બંધ થયા બાદ ખેડૂતો પાસે સહાયનો કોઈ મોટો સ્ત્રોત બચ્યો નથી. આ સંજોગોમાં ખેડૂતો માંગ કરી રહ્યા છે કે સરકાર આ નહિવત સહાયનું પેકેજ રદ કરી ખેડૂતોનું સંપૂર્ણ કૃષિ ધિરાણ માફ કરે. જો ખેડૂતોની આ માંગણી નહીં સંતોષાય તો આગામી દિવસોમાં સરકાર સામે નાછૂટકે ઉગ્ર આંદોલન છેડવામાં આવશે તેવી સ્પષ્ટ ચેતવણી આપવામાં આવી છે.
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