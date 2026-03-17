આદિવાસી સમાજ માટે સરકારનો નિર્ણય; 5 વર્ષમાં ₹2 લાખ કરોડની જોગવાઈ, જુઓ ક્યાં થશે ખર્ચ

વર્ષ 2026-27 માટે જ ₹35,782 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા છે, જ્યારે આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ માટે ₹5,425 કરોડનું અલગથી બજેટ નક્કી કરવામાં આવ્યું છે.

આદિજાતિ વિકાસ મંત્રી નરેશ પટેલ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 17, 2026 at 3:02 PM IST

ગાંધીનગર: રાજ્યમાં આદિવાસી વિસ્તારોના સર્વાંગી વિકાસ માટે ગુજરાત સરકારે ઐતિહાસિક જાહેરાત કરી છે. જનજાતિ કલ્યાણ યોજના હેઠળ આગામી 5 વર્ષ માટે કુલ ₹2 લાખ કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે, જે રાજ્યના ટ્રાઈબલ વિકાસ માટે મોટું પગલું માનવામાં આવી રહ્યું છે. વર્ષ 2026-27 માટે જ ₹35,782 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા છે, જ્યારે આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ માટે ₹5,425 કરોડનું અલગથી બજેટ નક્કી કરવામાં આવ્યું છે.

આ બજેટમાં આદિવાસી વિસ્તારોમાં ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને પર્યાવરણ બંને પર ખાસ ભાર મુકાયો છે. અરવલ્લી વિસ્તારમાં “ગ્રીન વોલ” પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત 5 જિલ્લાઓમાં વનીકરણ અને જંગલોનું પુનઃસ્થાપન કરવામાં આવશે. સાથે જ પાણી સંસાધનો મજબૂત બનાવવા માટે નદીઓ પર મોટા ચેકડેમ માટે ₹465 કરોડ અને કુવા-પંપના વીજળીકરણ માટે ₹500 કરોડ ફાળવાયા છે.

શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં પણ સરકાર દ્વારા મોટા નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે. ગ્રાન્ટ-ઈન-એઈડ છાત્રાલયો અને આશ્રમશાળાઓ માટે ₹54.75 કરોડનો વધારો, પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ માટે ₹39.27 કરોડ તેમજ નવી આદર્શ નિવાસી શાળાઓ માટે ₹52.73 કરોડ ફાળવાયા છે. ઉપરાંત સરકારી છાત્રાલય માટે ₹72.95 કરોડ અને ટ્રાયબલ જિલ્લાઓમાં ડિસ્ટ્રિક્ટ સાયન્સ સેન્ટર માટે ₹40 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.

આરોગ્ય સુવિધાઓને મજબૂત કરવા માટે આદિવાસી વિસ્તારોમાં મલ્ટી-સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ માટે ₹13.23 કરોડ, જનરલ નર્સિંગ હોમ માટે ₹8.82 કરોડ તેમજ રોબોટિક સર્જરી માટે ₹2 કરોડ ફાળવાયા છે. જીઓ-સ્પેશિયલ એનાલિસિસ આધારે નવા સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રો પણ સ્થાપવામાં આવશે.

કૃષિ અને રોજગાર ક્ષેત્રમાં પણ ખાસ ફોકસ રાખવામાં આવ્યો છે. આદિવાસી ખેડૂતોને પ્રાકૃતિક ખેતી માટે ₹30 કરોડ અને રવિ ઋતુ માટે ₹25 કરોડ ફાળવાયા છે. ઉદ્યોગ સાહસિકતા વિકાસ યોજના માટે ₹10 કરોડ અને મોબાઈલ કનેક્ટિવિટી વધારવા માટે ટાવર સ્થાપન માટે ₹25 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.

ટ્રાન્સપોર્ટ અને કનેક્ટિવિટી સુધારવા માટે 500 નવી મીની બસ માટે ₹120 કરોડ તથા બસ સ્ટેશનના નવીનીકરણ માટે ₹186 કરોડ ફાળવાયા છે. સાથે જ ધાર્મિક સ્થળોના વિકાસ માટે ₹20 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.

યુવાનો માટે રમતગમત અને સાંસ્કૃતિક વિકાસને ધ્યાનમાં રાખીને હાઈ પરફોર્મન્સ સેન્ટર માટે ₹33.90 કરોડ અને જિલ્લા કક્ષાના રમત સંકુલ માટે ₹12.52 કરોડ ફાળવાયા છે. ઉપરાંત ભગવાન બિરસા મુંડા નામે તાલુકા પુસ્તકાલય માટે ₹19.76 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા છે.

આદિજાતિ વિકાસ મંત્રી નરેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, રાજ્ય સરકાર આદિવાસી સમાજના સર્વાંગી વિકાસ માટે પ્રતિબદ્ધ છે. શિક્ષણ, આરોગ્ય, કૃષિ, રોજગાર અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બધા ક્ષેત્રોમાં એકસાથે વિકાસ થાય તે માટે આ બજેટ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે આ યોજનાઓથી આદિવાસી વિસ્તારોમાં જીવન સ્તર ઊંચું આવશે અને તેમને મુખ્ય પ્રવાહ સાથે જોડવામાં મોટી મદદ મળશે.

આ પણ વાંચો:

