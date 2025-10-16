ETV Bharat / state

ગુજરાત સરકારના મંત્રીમંડળના વિસ્તરણને મહોર લાગી, શુક્રવારે સવારે યોજાશે શપથવિધિ

17 ઓક્ટોબર, શુક્રવારના રોજ ગાંધીનગરમાં મંત્રી મંડળના વિસ્તરણમાં પદનામિત મંત્રીઓની શપથવિધિ યોજાશે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ કેબિનેટ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 16, 2025 at 10:13 AM IST

1 Min Read
ગાંધીનગર : એક તરફ બિહારમાં વિધાનસભા ચૂંટણીનો માહોલ જામ્યો છે, બીજી તરફ એક સમાચારથી ગુજરાતના રાજકારણમાં પણ ગરમાવો વધ્યો છે. ગુજરાત સરકારમાં મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલના મંત્રી મંડળના વિસ્તરણ પર મહોર લાગી ગઈ છે. આ સાથે જ છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ચાલતી અટકળોનો અંત આવ્યો છે.

શુક્રવારે સવારે યોજાશે શપથવિધિ

17 ઓક્ટોબર, શુક્રવારના રોજ સવારે 11:30 કલાકે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલના મંત્રી મંડળના વિસ્તરણમાં પદનામિત મંત્રીઓની શપથવિધિ ગાંધીનગરમાં મહાત્મા મંદિર ખાતે યોજવામાં આવશે. આ સમારોહમાં રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત રાજ્ય મંત્રીમંડળના આ વિસ્તરણમાં સમાવિષ્ટ થનારા પદનામિત મંત્રીઓને હોદ્દા અને ગોપનીયતાના શપથ લેવડાવશે.

સંગઠન બાદ સરકારમાં ફેરફાર

નોંધનીય છે કે, તાજેતરમાં જ ગુજરાત ભારતીય જનતા પાર્ટીના નવા પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે મંત્રી જગદીશ વિશ્વકર્મા નિયુક્ત થયા છે. ગુજરાત ભાજપના સંગઠન બાદ ભાજપની ગુજરાત સરકારમાં પણ ફેરફાર થાય તેવી ચર્ચાએ જોર પકડ્યું હતું. હવે સરકારના મંત્રીમંડળના વિસ્તરણની વાત પાક્કી થતા શપથવિધિ સમારોહમાં કેટલાક નવા ચહેરા જોવા મળી શકે છે.

TAGGED:

CM PATEL CABINET EXPANSION
CM BHUPENDRA PATEL CABINET
ગુજરાત સરકાર મંત્રીમંડળ વિસ્તરણ
GUJARAT ASSEMBLY
GUJARAT GOVERNMENT CABINET

