ગુજરાતમાં ઈદની રજામાં ફેરફાર, હવે 27ના બદલે 28 મેના રોજ જાહેર રજા રહેશે
ગુજરાતમાં 27 મેના રોજ સરકારી કચેરી અને બેંકો ચાલુ રહેશે. 28 મે 2026ના રોજ બકરી ઈદની જાહેર રજા રહેશે.
Published : May 22, 2026 at 9:47 PM IST
અમદાવાદ: રાજ્ય સરકાર દ્વારા ગુજરાતમાં બકરી ઈદના તહેવાર નિમિત્તે જાહેર રજામાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. સરકાર દ્વારા અગાઉ 27 મે 2026ના રોજ બકરી ઈદની જાહેર રજા આપવામાં આવી હતી. જેમાં ફેરફાર કરીને નવી તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે.
રાજ્ય સરકારના સામાન્ય વહીવટ વિભાગ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા પરિપત્રમાં જણાવાયું છે કે રાજ્યમાં બકરી ઈદ નિમિત્તે 28 મે 2026ના રોજ જાહેર રજા રહેશે. આથી 27 મે 2026ના રોજ સરકારી કચેરીઓ અને બેંકમાં કામકાજ ચાલુ રહેશે.
નોંધનીય છે કે, આ પહેલા જમાલપુર ખાડીયાના ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલાએ ગુજરાત સરકારને પત્ર લખીને ગુજરાતમાં 27 મેને બદલે 28 મે 2026ના રોજ ઈદ-ઉલ-અઝહાની રજા જાહેર કરવા માંગ કરી હતી.
પત્રમાં કહેવાયું હતું કે, ઈસ્લામિક પરંપરાઓ અને ધાર્મિક પ્રથાઓ અનુસાર, ઈદ-ઉલ-અઝહા ઈસ્લામિક મહિના ઝીલ-હજ્જના ચાંદ 10-દસમા દિવસે સમગ્ર વિશ્વમાં ઉજવવામાં આવે છે અને ચંદ્ર જોયા પછી તેની તારીખ નક્કી કરવામાં આવે છે. ગુજરાતમાં, 18મે 2026ના રોજ સાંજે ઝીલ-હજ મહિનાનો ચાંદ દેખાયો હોઈ ઈદ-ઉલ-અઝહાનો તહેવાર 28 મે 2026ને ગુરુવારના રોજ આવતો હોઈ ગુજરાત સરકાર દ્વારા આ દિવસે રજા જાહેર કરવા માટે અમારી નમ્ર અને આગ્રહભરી વિનંતી છે.
