ગુજરાત સરકારની કેબિનેટ બેઠક મળી, ખેડૂતોને ટેકાના ભાવ, શહેરોને મેટ્રો અને UCC બિલ પર ચર્ચા થઇ

રાજ્ય સરકારની મળેલી મહત્ત્વપૂર્ણ કેબિનેટ બેઠક બાદ સરકારના પ્રવક્તા મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ અનેક મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણયો અને યોજનાઓ અંગે માહિતી આપી હતી

Published : March 19, 2026 at 7:49 AM IST

ગાંધીનગર: રાજ્ય સરકારની મળેલી મહત્ત્વપૂર્ણ કેબિનેટ બેઠક બાદ સરકારના પ્રવક્તા મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ અનેક મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણયો અને યોજનાઓ અંગે માહિતી આપી હતી. આ બેઠકમાં ખાસ કરીને ખેડૂતો, ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને મહત્ત્વપૂર્ણ કાનૂની મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.

ખેડૂતોને રાહત આપતા નિર્ણય તરીકે રાજ્ય સરકાર દ્વારા ચણા અને રાયની ટેકાના ભાવે ખરીદી કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને ચણાના ટેકાના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવતા ખેડૂતોને સીધો ફાયદો મળશે એવી અપેક્ષા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આ બેઠકમાં રાજ્યના વિવિધ મહત્ત્વપૂર્ણ પ્રોજેક્ટ્સનો રિવ્યૂ પણ કરવામાં આવ્યો હતો. ધોલેરા વિકાસને ધ્યાનમાં રાખીને કેન્દ્ર સરકાર સાથે સંકલન સાધીને સરખેજથી ધોલેરા અને ધોલેરાથી ભાવનગર સુધીના માર્ગ માટે સર્વે કામગીરી ચાલી રહી હોવાનું જણાવાયું હતું.

શહેરી પરિવહન ક્ષેત્રે પણ મોટા પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. રાજ્યમાં મેટ્રો ટ્રેન સેવા શરૂ થવા જઈ રહી છે અને રાજ્ય સરકાર રેલવે મંત્રાલય સાથે સતત સંપર્કમાં છે. મેટ્રો સ્ટેશનોને રેલવે સ્ટેશનો સાથે જોડતી સુવિધાઓ વિકસાવવા અંગે બેઠકમાં ચર્ચા કરવામાં આવી હતી, જેથી મુસાફરોને સરળ અને ઝડપી કનેક્ટિવિટી મળી શકે.

આ સાથે જ પોષણ અને આરોગ્યને પ્રોત્સાહન આપવા માટે 21 અને 22 માર્ચે 16 મહાનગર પાલિકાઓમાં મિલેટ મહોત્સવ યોજાશે. અમદાવાદના સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે પણ આ મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવશે, જ્યાં નાગરિકો માટે આકર્ષક કાર્યક્રમો રાખવામાં આવશે. વિવિધ શહેરોમાં મંત્રીઓ અને પ્રભારી અધિકારીઓ હાજર રહેશે.પ્રશાસનને વધુ સક્રિય બનાવવા માટે તમામ સેક્રેટરીઓને વિધાનસભા દ્વારા મળેલા સૂચનો પર તાત્કાલિક કામગીરી કરવા નિર્દેશ આપવામાં આવ્યા છે.

એક દેશ, એક કાયદા તરફ આગળ વધતા યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ (UCC) મુદ્દે પણ મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપવામાં આવ્યું હતું. મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ જણાવ્યું કે, UCC બિલ ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ છે અને તેનાથી તમામ નાગરિકોને સમાન અધિકાર મળશે. કમિટીનો અહેવાલ આવ્યા બાદ વિધાનસભામાં બિલ રજૂ કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ ગૃહમાં વિગતવાર ચર્ચા થશે.આ રીતે આજે મળેલી કેબિનેટ બેઠકમાં ખેડૂતોને રાહત, ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકાસ અને કાનૂની સુધારા જેવા અનેક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર સરકાર દ્વારા દિશા નક્કી કરવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચો:

