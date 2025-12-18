ETV Bharat / state

હુડા હટાવો આંદોલનકારીઓ સામે સરકાર ઝુકી, સાબરકાંઠાના હિંમતનગર સહિત 11 ગામોમાં ખુશીનો માહોલ

CM ભૂપેન્દ્ર પટેલના દિશાનિર્દેશ હેઠળ રાજ્ય મંત્રી અને કેન્દ્રીય મંત્રી તેમજ ડે.CM હર્ષ સંઘવીની અધ્યક્ષતામાં ગાંધીનગર ખાતે સંબંધિત હુડા સમિતિના આગેવાનો-ગ્રામજનો સાથે બેઠક યોજાઈ હતી.

સરકારે HUDA બનાવવાના નિર્ણયને હાલ પૂરતો સ્થગિત કરવાનો નિર્ણય લીધો
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 18, 2025 at 11:00 AM IST

Updated : December 18, 2025 at 11:56 AM IST

હિંમતનગર, સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠા જિલ્લાના હિંમતનગર અર્બન ડેવલોપમેન્ટ ઓથોરિટી (HUDA) મુદ્દે આજે રાજ્ય લેવલે મોટો અને મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના દિશાનિર્દેશ હેઠળ રાજ્ય મંત્રી અને કેન્દ્રીય મંત્રી તેમજ નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની અધ્યક્ષતામાં ગાંધીનગર ખાતે સંબંધિત હુડા સમિતિના આગેવાનો અને ગ્રામજનો સાથે મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ હતી.

આ બેઠકમાં સરકાર દ્વારા રચાયેલી કમિટીના સભ્યો મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ, અર્જુન મોઢવાડીયા તથા પ્રદ્યુમન વાજા હાજર રહ્યા હતા. બેઠક દરમિયાન 11 ગામોના ખેડૂતો અને હિંમતનગરના લોકો દ્વારા રજૂ કરાયેલા તમામ મુદ્દાઓને રાજ્ય સરકારે ગંભીરતાથી સાંભળ્યા અને તેના પર વિચારવિમર્શ કર્યા બાદ HUDA બનાવવાના નિર્ણયને હાલ પૂરતો સ્થગિત કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.

હિંમતનગર સહિત 11 ગામોમાં ખુશીનો માહોલ
છેલ્લા 108 દિવસથી ચાલતી ઉગ્ર લડત બાદ સરકારના આ નિર્ણયથી સાબરકાંઠા જિલ્લામાં ખુશીની લાગણી છવાઈ ગઈ છે. હુડા હટાવો સંકલન સમિતિના નેતૃત્વ હેઠળ 11 ગામોના લોકો દ્વારા કેન્ડલ માર્ચ, રેલી, પદયાત્રા, બેઠકો, વિરોધ પ્રદર્શનો, પૂતળા દહન અને હિંમતનગર બંધ જેવા અનેક કાર્યક્રમો યોજાયા હતા.

સાબરકાંઠાના હિંમતનગર સહિત 11 ગામોમાં ખુશીનો માહોલ
મહત્વપૂર્ણ છે કે, આગામી શનિવારે 10 હજારથી વધુ ભાજપ કાર્યકર્તાઓ રાજીનામા આપવાના હતા, જેના કારણે રાજકીય હલચલ તેજ બની હતી. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી રાજ્ય સરકાર દ્વારા બેઠક યોજી મહત્વપૂર્ણ અને રાહત આપતો નિર્ણય લેવાયો છે.

ગામલોકોએ ફટકડા ફોડીને ખુશી વ્યક્ત કરી
HUDA નિર્ણય સ્થગિત થતા હિંમતનગર અને આસપાસના 11 ગામોમાં દિવાળી જેવો માહોલ સર્જાયો છે. ખેડૂતો, ગ્રામજનો અને હિંમતનગરના નાગરિકોએ એકબીજાને બધાઈ આપી સરકારના નિર્ણયનું સ્વાગત કર્યું છે.

હિંમતનગર સહિત 11 ગામોના લોકોના વિરોધ સામે સરકારે નમતું જોખ્યું
હુડા હટાવો આંદોલનમાં સહયોગ આપનાર તમામ ખેડૂતો, વેપારીઓ, સંગઠનો અને નાગરિકોનો આભાર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે. લાંબા સમયની સંઘર્ષભરી લડત બાદ સરકારના નિર્ણયથી લોકોમાં વિશ્વાસ મજબૂત થયો છે અને આ નિર્ણયને લોકશાહીની જીત તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે.

HUDAને લઈને સરકારે બનાવી હતી એક કમિટી
મહત્વપૂર્ણ છે કે, સાબરકાંઠા જિલ્લામાં હિંમતનગર નગરપાલિકાના આસપાસનાં 11 ગામોને હિંમતનગર અર્બન ડેવલપમેન્ટ ઑથોરિટી (HUDA)માં સમાવવાના નિર્ણયના વિરોધમાં છેલ્લાં કેટલાંય દિવસોથી રેલીઓ અને વિવિધ કાર્યક્રમો દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શનો કરવામાં આવી રહ્યાં હતા.

