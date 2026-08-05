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BREAKING: ગુજરાતમાં એનાલોગ પનીર-ચીઝ, બટરના વેચાણ પર સરકારે મૂક્યો પ્રતિબંધ

ગુજરાત સરકારે સમગ્ર રાજ્યમાં ધારા ધોરણ વગરના એનાલોગ પનીર ચીઝ અને બટરના ઉત્પાદન, સંગ્રહ, પરિવહન, વિતરણ અને વેચાણ પર પ્રતિબંધ મુકવામાં આવી રહ્યો છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 5, 2026 at 8:05 PM IST

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Updated : August 5, 2026 at 8:16 PM IST

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ગાંધીનગર: આજે ગુજરાત સરકાર જાહેર આરોગ્ય અને ગ્રાહકોના હિતોની સુરક્ષા માટે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયની જાહેરાત કરી રહી છે. ગુજરાત દેશનું અગ્રણી ડેરી રાજ્ય છે. આપણા લાખો દૂધ ઉત્પાદક ખેડૂતોની મહેનતથી લોકો સુધી ગુણવત્તાયુક્ત દૂધ અને દૂધમાંથી બનતા ઉત્પાદનો પહોંચે છે. જ્યારે કોઈ ગ્રાહક પનીર અથવા અન્ય દુધની બનાવટો ખરીદે છે ત્યારે તેને એ વિશ્વાસ હોય છે કે તે શુદ્ધ દૂધમાંથી બનેલું અસલી પનીર જ ખરીદી રહ્યો છે. પરંતુ છેલ્લા કેટલાક સમયથી બજારમાં એવા ઉત્પાદનો જોવા મળ્યા છે, જે પનીર જેવા દેખાય છે, પરંતુ તે દૂધના બદલે વનસ્પતિ તેલ અને અન્ય બિન-ડેરી ઘટકોમાંથી બનાવવામાં આવે છે.

આવા ઉત્પાદનોને પનીર તરીકે રજૂ કરવાથી ગ્રાહકો ગેરમાર્ગે દોરાય છે, અસલી ડેરી ઉત્પાદકોને નુકસાન થાય છે અને ખાદ્ય રાજ્યના ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્ર દ્વારા સમગ્ર રાજ્યમાં કરવામાં આવેલા સેમ્પલિંગ અને લેબોરેટરી પરીક્ષણ દરમિયાન આવા બિન-ધોરણીકૃત ઉત્પાદનોના કિસ્સાઓ સામે આવ્યા હતા. આ પરિસ્થિતિને ગંભીરતાથી ધ્યાનમાં રાખીને, જન આરોગ્યના હિતમાં અને ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ એક્ટ, 2006 હેઠળ મળેલી સત્તાનો ઉપયોગ કરીને ગુજરાત સરકારે સમગ્ર રાજ્યમાં ધારા ધોરણ વગરના એનાલોગ પનીર (Analogue Paneer), ચીઝ અને બટરના ઉત્પાદન, સંગ્રહ, પરિવહન, વિતરણ અને વેચાણ પર પ્રતિબંધ મુકવામાં આવી રહ્યો છે. આ પ્રતિબંધ જાહેર આરોગ્યની સુરક્ષા અને ગ્રાહકોના હિતને ધ્યાનમાં રાખીને લાગુ કરવામાં આવશે.

ગુજરાત સરકાર દ્વારા પ્રેસનોટ જાહેર કરીને આ અંગે જાણકારી આપવામાં આવી છે. જે મુજબ સરકારે એનાલોગ પનીર સામે આ પ્રતિબંધાત્મક કાર્યવાહી ગ્રાહકોને ભ્રમિત કરતી પ્રવૃત્તિઓને અટકાવવા માટે કરી છે. જે કોઈપણ વ્યક્તિ અથવા ફૂડ બિઝનેસ ઓપરેટર આ પ્રતિબંધનો ભંગ કરશે તેની સામે ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ એક્ટ, 2006 મુજબ કડક કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

સાથે જ રાજ્યના તમામ ઉત્પાદકો, વેપારીઓ, હોટેલ, રેસ્ટોરન્ટ, કેટરર્સ અને અન્ય ફૂડ બિઝનેસ ઓપરેટર્સને અપીલ કરવામાં આવી છે કે, તેઓ માત્ર ધોરણ મુજબનું અને અસલી પનીર જ વેચે અને તેનો ઉપયોગ કરે તેમજ કાયદાનું સંપૂર્ણ પાલન કરે.

આરોગ્યમંત્રી પ્રફુલ પાનસેરિયાએ આ અંગે મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતમાં છેલ્લા 4 મહિનાથી મુખ્યમંત્રીની સીધી સૂચનાથી અમારી ટીમ એનાલોગ પનીર અને અન્ય અખાદ્ય વસ્તુઓ પર સતત રેડ કરી રહી છે. તેના હિસાબે ગુજરાતમાં એનાલોગ પનીર ફૂડ અને ડ્રગ્સ વિભાગની આખી ટીમે રાજ્યમાં એનાલોગ પનીર અને અન્ય અખાદ્ય વસ્તુઓ પર સતત રેડ કરી રહી હતી. પછી જાણ થઈ કે એનાલોગ પનીર ખાવાલાયક જ નથી. મહારાષ્ટ્રમાં પણ એનાલોગ પનીર પર પ્રતિબંધ લાગ્યો છે. અમે ગુજરાતમાં આજથી તેના વેચાણ, ઉત્પાદન અને પરિવહન તમામ પર પ્રતિબંધ લગાવીએ છીએ. જો કોઈ એનાલોગ પનીર વેચશે તો 2006ના ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ એક્ટ મુજબ તેના પર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

Last Updated : August 5, 2026 at 8:16 PM IST

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