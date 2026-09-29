IAS અધિકારી અજય ભાદુની GMDCના નવા મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તરીકે નિમણૂક
IAS અધિકારી અજય ભાદુને ગુજરાત મિનરલ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
Published : September 29, 2026 at 9:13 AM IST
અમદાવાદઃ ગુજરાત કેડરના વર્ષ 1999ની બેચના વરિષ્ઠ IAS અધિકારી અજય ભાદુની ગુજરાત કેડરમાં વાપસી થઈ છે. અજય ભાદુ કેન્દ્રીય ડેપ્યુટેશન પરથી પરત ફરતા રાજ્ય સરકારે તેમની નવી નિમણૂક જાહેર કરી છે. સામાન્ય વહીવટ વિભાગ (GAD) દ્વારા બહાર પાડેલા જાહેરનામા મુજબ, તેમને ગુજરાત મિનરલ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડના (GMDC) મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
અજય ભાદુ બન્યા GMDCના MD
રાજ્ય સરકારના જાહેરનામા અનુસાર, વર્ષ 1999ની બેચના ગુજરાત કેડરના આઈએએસ અધિકારી અજય ભાદુની સેવાઓ ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ હસ્તક મૂકવામાં આવી છે. તેઓ અમદાવાદ સ્થિત ગુજરાત મિનરલ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (GMDC) ના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તરીકે કાર્યભાર સંભાળશે. ગુજરાતના ખનિજ સંસાધનો અને માઇનિંગ ક્ષેત્રે GMDC અગ્રણી જાહેર સાહસ હોવાથી આ પોસ્ટિંગ અત્યંત મહત્વનું માનવામાં આવે છે.
કેન્દ્ર સરકારમાં બજાવી ચૂક્યા છે મહત્વની સેવાઓ
નોંધનીય છે કે અજય ભાદુ અગાઉ નવી દિલ્હી ખાતે કેન્દ્ર સરકારમાં મહત્વના હોદ્દાઓ પર કાર્યરત હતા. કેન્દ્રીય ડેપ્યુટેશન દરમિયાન તેમણે ચૂંટણી પંચ અને રાષ્ટ્રપતિ સચિવાલય સહિત વિવિધ મહત્વના વિભાગોમાં પોતાની સેવાઓ આપી વહીવટી કુશળતા સાબિત કરી છે. હવે ફરી ગુજરાત કેડરમાં વાપસી થતાં રાજ્ય સરકારે તેમને જાહેર સાહસ ક્ષેત્રે મૂકીને ઔદ્યોગિક અને ખનન વિકાસને વેગ આપવાનો સ્પષ્ટ સંકેત આપ્યો છે.
કોણ છે અજય ભાદુ ?
મૂળ રાજસ્થાનના વતની અજય ભાદુનો જન્મ 11 ફેબ્રુઆરી 1971ના રોજ થયો હતો. તેમણે નેશનલ ઈન્સ્ટીટયુટ ઓફ ટેકનોલોજી(જયપુર)માંથી સિવિલ એન્જિનિયરિંગ અને બેંગાલુરૂની નેશનલ લો સ્કૂલ યુનિવર્સિટીમાંથી બિઝનેસ લોમાં પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કર્યું હતું. સનદી અધિકારી તરીકે 20 વર્ષનો અનુભવ ધરાવતા અજય ભાદુ કલેક્ટર, મુખ્યમંત્રીના સચિવ અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કમિશનર પદે સેવા આપી ચૂક્યા છે.
'શ્રેષ્ઠ કલેકટર'
અજય ભાદુ આ પહેલા સુરત અને જૂનાગઢમાં મદદનિશ કલેક્ટર, ભરૂચ અને મહેસાણામાં જિલ્લા વિકાસ અધિકારી, મહેસાણા જિલ્લા કલેક્ટર, રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કમિશનર, ગુજરાત મેરીટાઈમ બોર્ડમાં મુખ્ય વહીવટી અધિકારી જેવા વગેરે પદો ફરજ બજાવી ચૂક્યા છે. તેમને શ્રેષ્ઠ કલેકટર તરીકેનો એવોર્ડ પણ મળ્યો છે.
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