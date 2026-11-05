ગુજરાત સરકારની વર્ષ 2027ની રજાઓ જાહેર; ઉતરાયણથી દિવાળી સુધી કેટલી રજાઓ મળશે? વાંચો આખું લિસ્ટ
કર્મચારીઓ માટે વૈકલ્પિક રજાઓનું લિસ્ટ પણ બહાર પાડવામા આવ્યું છે.
Published : November 5, 2026 at 11:08 AM IST
ગાંધીનગરઃ રાજ્ય સરકારના સામાન્ય વહીવટ વિભાગે વર્ષ 2027ની રાજ્ય સરકારની કચેરીઓ માટે જાહેર રજાઓનું જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. આ જાહેરનામા પ્રમાણે વર્ષ 2027 દરમિયાન કૂલ 18 જેટલી રજાઓ જાહેર કરાઈ છે. એટલું જ નહીં કર્મચારીઓ માટે વૈકલ્પિક રજાઓનું લિસ્ટ પણ બહાર પાડવામા આવ્યું છે.
સામાન્ય વહીવટ વિભાગના જાહેરનામા પ્રમાણે ઉતરાયણ, પ્રજાસત્તાક દિવસ, મહાશિવરાત્રિ, રમઝાન ઈદ, હોળી બીજો દિવસ (ધુળેટી), ગુડ ફ્રાઈડે, ચેટીચાંદ, ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકર જયંતિ, શ્રી રામ નવમી, મહાવીર જન્મકલ્યાણક, બકરી ઈદ, મહોરમ, રક્ષાબંધન, જન્માષ્ટમી, સંવત્સરી, મહાત્મા ગાંધીનો જન્મદિન, દિવાળી અને નૂતન વર્ષ- બેસતું વર્ષ સહિતની રજાઓ જાહેર કરાઈ છે."
આ રજાઓ ઉપરાંત કર્મચારીઓ માટે વૈકલ્પિક રજાઓની યાદી પણ જાહેર કરવામાં આવી છે. જેમાં ભગવાન પરશુરામ જયંતિ, સ્વાતંત્ર્ય દિન, પારસી નૂતન વર્ષ, ઈદ-એ-મિલાદ, દશેરા, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મજયંતિ સહિતના તહેવારોનો પણ સમાવેશ થાય છે.