ગુજરાતમાં રખડતા શ્વાનોને લઈને હાઇકોર્ટ સખત, રખડતા શ્વાનોના નિયંત્રણ માટે સરકારે જણાવ્યો એક્શન પ્લાન
રખડતા શ્વાનોના વ્યવસ્થાપનને લઈને ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશોના આધારે સુઓ મોટો કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
Published : October 28, 2026 at 8:55 PM IST
અમદાવાદઃ રાજ્યમાં રખડતા શ્વાનોના વધતા ત્રાસ અને જાહેર સ્થળોએ તેમની હાજરીને લઈને ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સુઓમોટો અરજી પર સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશોના અનુસંધાને હાથ ધરાયેલી આ કાર્યવાહી દરમિયાન રાજ્ય સરકારે રખડતા શ્વાનોના નિયંત્રણ માટે હાથ ધરવામાં આવેલી કામગીરીની વિગતો રજૂ કરી હતી.
સરકારના જણાવ્યા અનુસાર, રાજ્યમાં કુલ 79,150 જાહેર સંસ્થાઓની ઓળખ કરવામાં આવી છે, જ્યાં રખડતા શ્વાનોના નિયંત્રણ માટે નિરીક્ષણ અને જરૂરી પગલાં લેવામાં આવી રહ્યાં છે. આ કામગીરીના દેખરેખ અને સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશોના અમલ માટે 6,478 નોડલ અધિકારીઓની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. સાથે જ, રાજ્યમાં હડકવાની રસી પૂરતા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ હોવાનો પણ સરકારે દાવો કર્યો હતો.
રખડતા શ્વાનોના વ્યવસ્થાપનને લઈને ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશોના આધારે સુઓ મોટો કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ કેસમાં એનિમલ વેલ્ફેર બોર્ડ, તમામ મહાનગરપાલિકાઓ, મ્યુનિસિપાલિટી કમિશનર અને નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા સહિતના સંબંધિત સત્તાધિકારીઓને પક્ષકાર બનાવવામાં આવ્યા છે. રાજ્ય સરકાર અગાઉ સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ ત્રણ સોગંદનામાં રજૂ કરી ચૂકી છે. હવે સમગ્ર કામગીરી અંગેનો એક સંકલિત અહેવાલ પણ સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવશે.
રાજ્યના 34 જિલ્લામાંથી 13 જિલ્લામાં એનિમલ બર્થ કંટ્રોલ સેન્ટરનો અભાવ
સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટ મિત્રે રજૂઆત કરી હતી કે રાજ્યના કુલ 34 જિલ્લામાંથી 13 જિલ્લામાં એનિમલ બર્થ કંટ્રોલ સેન્ટર ઉપલબ્ધ નથી. રખડતા શ્વાનોની વધતી સંખ્યાને નિયંત્રિત કરવા માટે શ્વાનોનું નસબંધીકરણ અને રસીકરણ અત્યંત મહત્ત્વપૂર્ણ છે. આ માટે દરેક જિલ્લામાં પૂરતી વ્યવસ્થા હોવી જરૂરી છે. રાજ્ય સરકારના સોગંદનામા મુજબ, નવા 29 એનિમલ બર્થ કંટ્રોલ સેન્ટર સ્થાપવાનો પ્રસ્તાવ છે. જે જિલ્લાઓમાં આવી સુવિધા ઉપલબ્ધ નથી ત્યાં કેન્દ્રો ઊભાં કરવા ઉપરાંત 12 જિલ્લામાં એક કરતાં વધુ કેન્દ્રો સ્થાપવાની પણ યોજના છે.
સરકારી વકીલ જી.એચ.વિર્કે સરકારનો પક્ષ રજૂ કરતાં જણાવ્યું હતું કે, રાજ્ય સરકાર આગામી આશરે 30 વર્ષ સુધી ટકી શકે તેવા એનિમલ બર્થ કંટ્રોલ સેન્ટર ઊભાં કરવા માટે કામગીરી કરી રહી છે. અમુક જિલ્લાઓમાં હાલમાં કેન્દ્રો ઉપલબ્ધ ન હોવા છતાં ત્યાંનાં પ્રાણીઓને નજીકના જિલ્લામાં લઈ જઈ નસબંધીકરણની કામગીરી કરવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, ખેડા અને આણંદ જિલ્લાના શ્વાનોને નસબંધીકરણ માટે વડોદરા લઈ જવામાં આવે છે.
સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટ મિત્રની દલીલ
સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટ મિત્રે મહત્ત્વનો મુદ્દો ઉઠાવતાં જણાવ્યું હતું કે, જાહેર સંસ્થાઓમાં માત્ર નિરીક્ષણ કરી દેવું પૂરતું નથી. આવી સંસ્થાઓમાં રખડતા શ્વાનોને નિયંત્રિત કરવા માટે અસરકારક વ્યવસ્થા અને જવાબદારી નક્કી થવી જોઈએ. સંબંધિત સત્તાધિકારીઓએ માત્ર તપાસ કરી હોવાનો અહેવાલ આપવાને બદલે શ્વાનોના ત્રાસને રોકવા માટે કાયમી અને વ્યવહારુ મિકેનિઝમ ઊભું કરવું જરૂરી છે.
સરકારી વકીલે કોર્ટમાં રજૂ કરી વિગતો
આ મુદ્દે રાજ્ય સરકારે જણાવ્યું હતું કે રખડતા શ્વાનોની હાજરી ધરાવતી સંસ્થાઓની ઓળખ કરીને ત્યાં જરૂરી કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. સરકારી વકીલ જી. એચ. વિર્કે કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરેલી વિગતો મુજબ, રાજ્યમાં કુલ 79,150 જાહેર સંસ્થાઓ ઓળખવામાં આવી છે. તેમાંથી 7,748 સંસ્થાઓ શહેરી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ હેઠળ આવે છે, જ્યારે 71,402 સંસ્થાઓ રાજ્ય સરકારના વિવિધ વિભાગો હેઠળ આવે છે. રાજ્ય સરકારના વિભાગો હેઠળની સંસ્થાઓમાં શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, સરકારી કચેરીઓ, હોસ્પિટલો, બસ ડેપો સહિતની જાહેર સુવિધાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ સંસ્થાઓમાં કામગીરીની દેખરેખ રાખવા અને સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશોનો અમલ સુનિશ્ચિત કરવા માટે 6,478 નોડલ અધિકારીઓની નિમણૂક કરવામાં આવી છે.
754 વખત શ્વાનોને દૂર કરવાની કામગીરી
સરકાર દ્વારા કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરાયેલી વિગતો અનુસાર, તાજેતરમાં ઓળખાયેલી જાહેર સંસ્થાઓમાં રખડતા શ્વાનોને દૂર કરવા માટે 754 વખત કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. જ્યારે 7,130 સંસ્થાઓમાં એક પણ રખડતા શ્વાન જોવા મળ્યું નથી. આ આંકડા રજૂ કરતાં સરકારે જણાવ્યું હતું કે જાહેર સંસ્થાઓમાં રખડતા શ્વાનોની હાજરી પર દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે. જોકે, કોર્ટ મિત્રે ઉઠાવેલા મુદ્દા પ્રમાણે, આવી કામગીરીની સાથે શ્વાનો ફરીથી એ જ સ્થળે એકત્ર ન થાય અને તેમની સંખ્યાને નિયંત્રિત કરી શકાય તે માટે પણ અસરકારક વ્યવસ્થા ઊભી કરવી જરૂરી છે.
અમદાવાદની 1,150 સંસ્થાઓનો અહેવાલ રજૂ
સુનાવણી દરમિયાન અમદાવાદ જિલ્લાની સંસ્થાઓ અંગેની વિગતો પણ રજૂ કરવામાં આવી હતી. સરકારના જણાવ્યા અનુસાર, અમદાવાદ જિલ્લામાં કુલ 1,150 જાહેર સંસ્થાઓની ઓળખ કરવામાં આવી છે. તેમાં 214 આરોગ્ય સંસ્થાઓ, 792 શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને બસ સ્ટેન્ડ, રેલવે સ્ટેશન તથા એરપોર્ટ સહિતની 13 સંસ્થાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત એક કોર્ટ, 43 રમતગમત સંકુલ અને 87 જાહેર સ્થળોનો પણ સમાવેશ થાય છે.
સરકારના અહેવાલ મુજબ, અમદાવાદ જિલ્લામાં વિવિધ સંસ્થાઓમાંથી રખડતા શ્વાનોને દૂર કરવા માટે કુલ 105 વખત કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત 1,140 સંસ્થાઓને સુરક્ષિત જાહેર કરવામાં આવી હોવાની વિગતો પણ રજૂ કરવામાં આવી હતી. નોડલ અધિકારીઓની જવાબદારી અંગે સરકારે જણાવ્યું હતું કે સ્થાનિક સ્તરે રખડતા શ્વાનોના ત્રાસ અંગેની ફરિયાદો સંબંધિત સત્તાધિકારીઓ સુધી પહોંચાડવામાં આવશે, જેથી સમયસર જરૂરી કાર્યવાહી થઈ શકે.
રેબિઝની રસીનો પૂરતો જથ્થો હોવાનો સરકારનો દાવો
સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટ મિત્રે રાજ્યમાં હડકવાની રસીની ઉપલબ્ધતા અંગે પણ સવાલ ઉઠાવ્યો હતો. રાજ્યમાં રેબિઝની રસીનો કેટલો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે, દર મહિને કેટલી રસીનો ઉપયોગ થાય છે અને વાસ્તવિક જરૂરિયાત કેટલી છે, તેની વિગતવાર માહિતી રજૂ કરવાની જરૂરિયાત દર્શાવવામાં આવી હતી.
આ અંગે સરકારી વકીલ જી.એચ. વિર્કે જણાવ્યું હતું કે અમદાવાદ જેવા શહેરમાં રખડતા શ્વાનોને પકડવા માટે મજબૂત વ્યવસ્થા કાર્યરત છે. તેમણે રસીની ઉપલબ્ધતા અંગે સરકારનો પક્ષ રજૂ કરતાં જણાવ્યું હતું કે અમદાવાદની અસારવા અને સોલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં આશરે 100 યુનિટની વ્યવસ્થા પૂરતી છે. રાજ્યનાં દરેક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં પણ રસીનાં બે થી ત્રણ યુનિટ ઉપલબ્ધ હોય છે.
સરકારી વકીલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે હડકવાની રસી આવશ્યક દવાઓની યાદીમાં સામેલ છે અને રાજ્યમાં તે પૂરતા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ છે. જોકે, કોર્ટ મિત્ર દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા પ્રશ્નના સંદર્ભમાં રસીના કુલ જથ્થા, વપરાશ અને જરૂરિયાતના આંકડાઓ અંગે વધુ સ્પષ્ટતા મહત્ત્વપૂર્ણ બની રહેશે.
દર ચાર મહિને સુપ્રીમ કોર્ટ અને દર બે મહિને હાઇકોર્ટ સમક્ષ અહેવાલ
સરકારી વકીલ જી.એચ. વિર્કે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા રખડતા શ્વાનોના નિયંત્રણ અને વ્યવસ્થાપન અંગે આપવામાં આવેલા નિર્દેશોના પાલન સંદર્ભે દર ચાર મહિને સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ અહેવાલ રજૂ કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ગુજરાત હાઇકોર્ટ સમક્ષ પણ દર બે મહિને અહેવાલ રજૂ કરવાનો રહે છે.
હવે આગામી સુનાવણીમાં એનિમલ બર્થ કંટ્રોલ સેન્ટરની ઉપલબ્ધતા, નવા કેન્દ્રો સ્થાપવાની યોજના, જાહેર સંસ્થાઓમાં શ્વાનોના નિયંત્રણ માટેની વ્યવસ્થા અને રસીકરણ સહિતના મુદ્દાઓ પર વધુ ચર્ચા થવાની શક્યતા છે. રખડતા શ્વાનોના મુદ્દે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં થયેલી સુનાવણી દરમિયાન એક તરફ રાજ્ય સરકારે નિરીક્ષણ, નોડલ અધિકારીઓની નિમણૂક અને રસીની ઉપલબ્ધતા અંગેની વિગતો રજૂ કરી છે, તો બીજી તરફ કોર્ટ મિત્રે માત્ર આંકડાકીય અહેવાલ પૂરતો ન રહેતાં જમીન પર અસરકારક વ્યવસ્થા ઊભી કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો છે.
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