પૂર નુકસાન માટે ગુજરાતે માગ્યા ₹18 હજાર કરોડ, કેન્દ્રથી મળ્યા માત્ર ₹394 કરોડ! વિધાનસભામાં ખુલાસો

છેલ્લા બે વર્ષ દરમિયાન ગુજરાત સરકારે પૂર અને ભારે વરસાદથી થયેલા નુકસાન બદલ કેન્દ્ર સરકાર પાસે કુલ ₹18,287.6 કરોડની સહાય માગી હોવાનું સામે આવ્યું છે.

નવસારીમાં વર્ષ 2025માં આવેલા પૂર દરમિયાન NDRFની ટીમે કરેલી બચાવ કામગીરીની તસવીર
નવસારીમાં વર્ષ 2025માં આવેલા પૂર દરમિયાન NDRFની ટીમે કરેલી બચાવ કામગીરીની તસવીર (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 13, 2026 at 5:22 PM IST

1 Min Read
ગાંધીનગર: ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ અંતર્ગત કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મળતી સહાય અંગે મહત્વપૂર્ણ ખુલાસો થયો છે. છેલ્લા બે વર્ષ દરમિયાન ગુજરાત સરકારે પૂર અને ભારે વરસાદથી થયેલા નુકસાન બદલ કેન્દ્ર સરકાર પાસે કુલ ₹18,287.6 કરોડની સહાય માગી હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ માહિતી વિધાનસભામાં ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણી દ્વારા પૂછાયેલા પ્રશ્નના લેખિત જવાબમાં રાજ્ય સરકારે આપી હતી.

2024માં 11,274 કરોડની માંગ રાજ્યએ કેન્દ્ર પાસે કરી હતી
સરકારે આપેલી વિગતો મુજબ વર્ષ 2024 દરમિયાન પૂર અને ભારે વરસાદના કારણે થયેલા નુકસાન માટે રાજ્ય સરકારે કેન્દ્ર સરકાર પાસે ₹11,274.02 કરોડની સહાયની માંગણી કરી હતી, જ્યારે વર્ષ 2025 માટે ₹7,013.58 કરોડની સહાય માગવામાં આવી હતી. આ રીતે બે વર્ષમાં કુલ ₹18,287.6 કરોડની સહાય માટે રજૂઆત કરવામાં આવી છે. જોકે રાજ્ય સરકારની માંગણી સામે કેન્દ્ર સરકારે વર્ષ 2024 માટે માત્ર ₹394.28 કરોડની સહાય જ મંજૂર કરી છે. રાજ્ય સરકારે માંગેલી રકમની સરખામણીએ આ રકમ ઘણી ઓછી હોવાનું આંકડાઓ પરથી સ્પષ્ટ થાય છે.

2025માં પૂરથી નુકસાનની સહાય હજુ વિચારાધીન
સરકારે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, કેન્દ્ર સરકારે મંજૂર કરેલી આ સહાય અંગે 3 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ પત્ર દ્વારા રાજ્ય સરકારને જાણ કરવામાં આવી હતી. તે ઉપરાંત રાજ્ય સરકારે વર્ષ 2025 માટે કરેલી ₹7,013.58 કરોડની સહાયની માંગણી હજુ પણ કેન્દ્ર સરકાર પાસે વિચારાધીન છે, એટલે કે આ અંગે અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી. આ ખુલાસા બાદ સ્પષ્ટ થાય છે કે પૂર અને ભારે વરસાદ જેવી કુદરતી આફતોને કારણે રાજ્યને ભારે નુકસાન થાય છે અને તેની ભરપાઈ માટે રાજ્ય સરકાર કેન્દ્ર પાસે મોટી રકમની માંગણી કરે છે, પરંતુ મંજૂર થતી સહાય તેની સામે ખૂબ ઓછી રહેતી હોવાનું આંકડાઓ દર્શાવે છે.

