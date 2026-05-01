ગુજરાત સ્થાપના દિન: અસ્મિતા ભવનથી શરૂ થયેલી લોકશાહી યાત્રા, 162થી 182 બેઠકો સુધીની વિકાસગાથા
સિવિલ હોસ્પિટલના અસ્મિતા ભવનથી શરૂ થયેલી લોકશાહી યાત્રા ગાંધીનગર વિધાનસભા સુધી પહોંચી
Published : May 1, 2026 at 10:04 AM IST
અમદાવાદ: દર વર્ષે 1 મેનો દિવસ માત્ર કેલેન્ડર પરની એક તારીખ નથી, પરંતુ તે ગુજરાતની અસ્મિતા, ગૌરવ અને સંઘર્ષની ગાથાને જીવંત બનાવતી એક ઐતિહાસિક પળ છે. વર્ષ 1960માં જ્યારે જૂના બોમ્બે રાજ્યનું વિભાજન થયું અને ભાષા આધારિત પુનર્ગઠનના પરિણામે ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર અલગ રાજ્યો તરીકે ઊભા રહ્યા, ત્યારે ગુજરાતે પોતાની આગવી ઓળખ સાથે નવા યુગમાં પ્રવેશ કર્યો હતો.
આ નવસર્જનની શરૂઆત માત્ર નકશામાં લાઈન ખેંચવાથી નહોતી થઈ, પરંતુ તેની પાછળ એક સંસ્કૃતિ, એક ચેતના અને એક લોકશાહી સ્વપ્નનું બીજ વાવવામાં આવ્યું હતું. 1 મે, 1960ના રોજ અમદાવાદના સિવિલ હોસ્પિટલ કેમ્પસમાં આવેલા અસ્મિતા ભવનમાં મળેલી પ્રથમ વિધાનસભાની બેઠક એ આ સ્વપ્નને સાકાર કરતી ઐતિહાસિક ક્ષણ બની હતી.
અસ્મિતા ભવનમાં મળી હતી વિધાનસભાની પ્રથમ બેઠક
અસ્મિતા ભવન નામમાં જ જે ગૌરવ અને ઓળખનો અર્થ સમાયેલો છે તે દિવસે માત્ર એક ઇમારત નહોતું, પરંતુ નવા રાજ્યના શાસન અને લોકશાહી વ્યવસ્થાના પાયા મૂકવાનો સાક્ષી બન્યું હતું. આ જ સ્થળે ગુજરાતના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી ડો. જીવરાજ મહેતાએ પદ સંભાળ્યું અને રાજ્યના વિકાસ માટેની દિશા નક્કી કરવાની શરૂઆત કરી.
તે સમયગાળા દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભામાં કુલ 162 બેઠકો અસ્તિત્વમાં હતી. આ 162 પ્રતિનિધિઓ માત્ર લોકોના પ્રતિનિધિ નહોતા, પરંતુ નવા રાજ્યના ભવિષ્યના નિર્માતા હતા. સમય સાથે રાજ્યની વસ્તી, વિકાસ અને જરૂરિયાતોમાં વધારો થયો અને તેની સાથે વિધાનસભાની બેઠકોમાં પણ વધારો થયો. આજે ગુજરાત વિધાનસભા 182 બેઠકો સાથે કાર્યરત છે, જે રાજ્યના વિસ્તરણ અને લોકશાહી મજબૂત થવાની સાબિતી આપે છે.ગુજરાતની રચના માત્ર પ્રશાસકીય ફેરફાર નહોતો, પરંતુ ભાષા, સંસ્કૃતિ અને ઓળખ માટેના લાંબા સંઘર્ષનું પરિણામ હતું. અસ્મિતા ભવનમાં મળેલી પ્રથમ વિધાનસભા બેઠકએ આ સંઘર્ષને લોકશાહી સ્વરૂપ આપ્યું અને રાજ્યના વિકાસ માટે મજબૂત પાયો તૈયાર કર્યો.
ગુજરાતના ગૌરવશાળી દિવસને યાદ કરતી ઇમારત અસ્મિતા ભવન
સિવિલ હોસ્પિટલ ના સુપ્રિટેન્ડેન્ટ ડૉ રાકેશ જોશી એ ETV ભારત સાથે વાતચીત કરતાં જણાવ્યું હતું કે અસ્મિતા ભવન આજે પણ યથાવત ઊભું છે — સમયના ફેરફારો વચ્ચે અડીખમ. તેની દીવાલોમાં આજે પણ 1960ના તે ઐતિહાસિક દિવસના પ્રતિધ્વનિ સંભળાય છે. તે માત્ર એક ઐતિહાસિક સ્મારક નથી, પરંતુ ગુજરાતની રાજકીય યાત્રાનું જીવંત પ્રતિક છે, જ્યાંથી વિકાસ, સંકલ્પ અને શાસનની નવી દિશા શરૂ થઈ હતી.ગુજરાત સ્થાપના દિવસના અવસરે સમગ્ર રાજ્યમાં ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરવામાં આવે છે. સરકારી સમારંભોથી લઈને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો સુધી, દરેક સ્થળે ગુજરાતના ગૌરવશાળી ઇતિહાસને યાદ કરવામાં આવે છે. શાળાઓ અને કોલેજોમાં નવી પેઢીને આ ઇતિહાસ સાથે જોડવાનો પ્રયાસ થાય છે, જેથી તેઓ પોતાની ઓળખ અને વારસાને સમજી શકે.
આજે આ પરિસર 110 એકરમાં ફેલાયેલું છે જ્યાં એશિયાની સૌથી મોટી હોસ્પિટલ આવેલી છે. અનેક દર્દીઓ અહીંયા આવે છે. દુઃખ લઈને અને સાજા થઈ હસ્તે મોઢે ઘરે જાય છે એનું કારણ એ છે કે આ ધરામાં એક ઉર્જા છે, આજે આ ધરા એક મોટું સેવાનું વટવૃક્ષ બન્યું છે. બીજી તરફ ગુજરાત રાજ્યની રચના પછી વહીવટી તંત્રને ગોઠવવું એક મોટો પડકાર હતો. સચિવાલયને મુંબઈમાંથી અમદાવાદમાં લાવવાની પ્રક્રિયા અનેક સંજોગોમાં પૂર્ણ થઈ. "સમયના સથવારે ગુજરાત" પુસ્તક, જે રાજ્યનાં પ્રથમ વિધાનસભાના અધ્યક્ષ કુંદનલાલ ધોળકિયા દ્વારા લખાયેલું છે, તેમાં આ સમગ્ર પ્રક્રિયાનો વિગતવાર ઉલ્લેખ મળે છે.
એસ.વી. કોલેજના પ્રિન્સિપાલ ડૉ. જગદીશ ચૌધરી જણાવે છે કે, આ પુસ્તક મુજબ રાજ્યના શરૂઆતના દિવસોમાં વ્યવસ્થાનો અભાવ હોવા છતાં વહીવટી દૃઢતા સ્પષ્ટ રીતે જોવા મળે છે.ગુજરાત રાજ્યના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી તરીકે ડૉ. જીવરાજ મહેતાએ વહીવટી માળખું ગોઠવવામાં મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી અને શરૂઆતના પડકારો વચ્ચે રાજ્યને દિશા આપી હતી.અમદાવાદમાં શરૂઆતમાં સચિવાલય માટે સ્થાયી ઇમારત નહોતી અને આંબાવાડીની પોલિટેકનિકમાં કામચલાઉ સચિવાલય શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. વિવિધ સરકારી વિભાગોને અલગ-અલગ ઇમારતોમાં ગોઠવીને કાર્ય શરૂ કરાયું, જે તે સમયની વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ દર્શાવે છે.અસારવામાં આવેલી નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં કેટલાક વિભાગો કાર્યરત રહ્યા, જ્યારે નવરંગપુરા વિસ્તારમાં બાળકોના હોસ્પિટલમાં હાઈકોર્ટ શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. રાજભવન માટે પણ શરૂઆતમાં યોગ્ય ઇમારત નહોતી અને શાળામાંથી કામકાજ ચલાવવામાં આવતું હતું.
ખાસ વાત એ છે કે ગુજરાતની પ્રથમ વિધાનસભાની બેઠક પણ અસારવાની સિવિલ હોસ્પિટલ કેમ્પસમાં આવેલા અસ્મિતા ભવન ખાતે મળી હતી, જ્યાં તે સમયે કુલ 162 સભ્યોની વિધાનસભા કાર્યરત હતી. ડૉ. ચૌધરી કહે છે, ઘટના દર્શાવે છે કે તંગ પરિસ્થિતિ વચ્ચે પણ લોકશાહી પ્રક્રિયાને પ્રથમ પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી હતી.મુંબઈથી અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને ખાસ ટ્રેન મારફતે અમદાવાદ લાવવામાં આવ્યા હતા. આ ટ્રાન્સફર એક વિશાળ લોજિસ્ટિક્સ પ્રક્રિયા હતી, જેમાં કર્મચારીઓના રહેવા, સામાન અને ભોજન જેવી મૂળભૂત જરૂરિયાતો સરકાર દ્વારા ગોઠવવામાં આવી હતી.રાજ્યની રચના સમયે ગુજરાતમાં કુલ 17 જિલ્લાઓ હતા અને બાદમાં નવા જિલ્લાઓ ઉમેરાતા રાજ્ય વહીવટી રીતે વધુ મજબૂત બનતું ગયું. અંતમાં ડૉ. જગદીશ ચૌધરી કહે છે, "સમયના સથવારે ગુજરાત પુસ્તક રાજ્યના વિકાસની સાક્ષી છે, જેમાં શરૂઆતના સંઘર્ષ અને સફળતાઓ બંનેનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.”
આ દિવસ એ સંદેશ આપે છે કે ગુજરાત માત્ર એક ભૌગોલિક એકમ નથી, પરંતુ તે એક વિચાર છે પ્રગતિનો, પરિશ્રમનો અને સ્વાભિમાનનો. અસ્મિતા ભવન જેવી ઐતિહાસિક ધરોહર આજે પણ આ વિચારને જીવંત રાખે છે અને ભવિષ્યની પેઢીને પ્રેરણા આપે છે.
