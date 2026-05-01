ગુજરાત સ્થાપના દિવસ સ્પેશિયલ: કોઈ કવિએ ગાઈ ગુજરાતની યશગાથા તો કોઈએ આપી અગમચેતી

ગુજરાત ગૌરવ દિને કવિઓએ, સર્જકોએ ગુજરાત અંગે પોતાના દિલના ઉમંગો અને ઉર્મીઓને કેવી રીતે શબ્દમાં પ્રતિબિંબત કર્યા છે એ જાણીએ...

ગુજરાતનો આજે સ્થાપના દિવસ
Published : May 1, 2026 at 7:00 AM IST

અમદાવાદ, પરેશ દવે: 1લી મે એટલે ગુજરાત રાજ્યનો સ્થાપના દિવસ. 1લી મે, 2026ના રોજ ગુજરાતનો 66મો સ્થાપના દિવસ ઉજવાશે. ગુજરાતની મુંબઈ બૃહદ રાજ્યથી અલગ પડી નવા રાજ્ય તરીકેની રચના થઈ. ગાંધી-સરદારના ગુજરાતની રચના કંઇ ગાંધી ચીંધ્યા માર્ગે થઈ ન હતી. લોહી રેડાયા, સરકાર સાથે સંઘર્ષ થયો, જે મહાગુજરાત આંદોલનના નામે જાણીતો બન્યા. અનેક બલિદાનો અને સમપર્ણ બાદ ગરવા ગુજરાતની રચના થઈ છે. ગુજરાત રાજ્યનો સ્થાપના દિવસ ગુજરાત ગૌરવ દિવસ તરીકે સમગ્ર રાજ્યમાં અને જ્યાં જ્યાં ગુજરાતીઓ વસે છે ત્યાં પુરતા ઉત્સાહ સાથે ઉજવાય છે. ગુજરાત એક રાજ્યની સાથે એક ભાવાત્મક ઉદગાર પણ છે. ત્યારે ગુજરાત ગૌરવ દિને કવિઓએ, સર્જકોએ ગુજરાત અંગે પોતાના દિલના ઉમંગો અને ઉર્મીઓને કેવી રીતે શબ્દમાં પ્રતિબિંબત કર્યા છે એ જાણીએ...

1, મે - 1960ના ગુજરાત સ્થાપના દિવસે કવિ ઉશનસે રચ્યું હતું કાવ્ય 'કોણ જાણે?'
ગુજરાતની એક સ્વાયત રાજ્ય તરીકે રચના 1, મે - 1969ના દિવસે થઈ છે. ગુજરાતના સ્થાપના દિવસે જ ગુજરાતના કવિ નટવરલાલ પંડ્યા ઉર્ફે ઉશનસે્ 'કોણ જાણે?' નામે કાવ્ય રચ્યું હતુ. આ કાવ્યમાં ઉશનસે્ વંચિતો અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. ગુજરાત આ છે કવિ ઉશનસ્નું કાવ્ય...

કોણ જાણે ?

કેવું કેવુંક થશે ગુજરાત - કોણ જાણે?
આ તો ઉઘડંચ રાત કે પ્રભાત - કોણ જાણે ?

કંઈ પામશેકે પહેરવા નાંગા ?
સૂવા પામશે કે છાપરું અભાગાં ?
ભૂખ્યા પામશે કે પેટપૂર ભાત - કોણ જાણે ?

કે પછી વધશે અહીં માળ ઉપર મજલો ?
પારકી જમીન પર મહેનતની ફસલો ?
તીડ - વાણિયાની વધશે જીવાત - કોણ જાણે ?

એ સોનેરી શમણું આંખ મારી ઝૂલે,
જાય ઉડી ઓસ સમું ન્હાની શી ય ભૂલે,
મારા શમણાની નાજુક બિછાત - કોણ જાણે ?

શૂન્ય પાલનપુરીએ 'ગૌરવ કથા ગુજરાત' નામે લખી છે ગઝલ
ગુજરાતી ગઝલ સાહિત્યમાં અમૂલ્ય રળિયાત તરીકે ઓળખાતા શૂન્ય પાલનપુરીએ ગુજરાત અંગે પોતાની માર્મિક લાગણી 'ગૌરવ કથા ગુજરાતની' નામે લખી છે. અલી ખાન ઉસ્માન ખાન બલોચ મૂળે નામ પણ શૂન્ય ઉપનામ અને પાલનપુરના વતની એટલે એમણે સાહિત્યમાં પોતાનો રુખબો શૂન્ય પાલનપુરીના નામે સર્જ્યો છે. શૂન્ય પાલનપુરીએ માદરે વતન ગુજરાત અંગે પોતાની ગઝલમાં ગુજરાતની ગાથાને આલેખી છે.

વિશ્વને રોશન કરી ગઇ દીપિકા ગુજરાતની

સૂર્ય પણ જોતો રહ્યો જ્યોતિ - કલા ગુજરાતની.

'ડાંગ' માર્યાથી કદી પાણી જુદાં થાતાં નથી,
દુશ્મનોએ જોઈ છે ક્યાં એકતા ગુજરાતની?

મુક્તિ કેરા ગાલ પર લાલી અમસ્તી ના ગણો,
રંગ લાવી છે શહીદી - ભાવના ગુજરાતની.

ભાગ્ય પર પુરુષાર્થની મારી છે લોખંડી મહોર,
ભૂલશે ઈતિહાસના ગૌરવ - કથા ગુજરાતની.

ચંદ્રને સૂરજ કહે છે રાતદિ, 'જય સોમનાથ'
કાળના હૈયે જડી છે અસ્મિતા ગુજરાતની

માતા કેરા ચીર સાથે ખેલનાર! સાવધાન
કૈં મહાભારત ન સર્જે ઉર વ્યથા ગુજરાતની.

શૂન્ય, મારી જીંદગીને તો જ લેખું ધન્ય હું,
મૃત્યુ ટાળે પણ મળે જો ગોદ 'મા' ગુજરાતની

કવિ નર્મદે 19મી સદીમાં ગુજરાતને 'જય જય ગરવી ગુજરાત'ના નામે એન્થમ આપ્યું છે
ગુજરાતના સુધારક કવિ, નિબંધકાર, લેખક, સુધારક, પત્રકાર અને સંશોધક નર્મદે ગુજરાત ઉપરનું 'જય જય ગરવી ગુજરાત' 19મી સદીમાં લખીને સર્વ ગુજરાતીઓ માટેનું 'જય જય ગરવી ગુજરાત' નામે એન્થમ આપ્યું છે. મૂળ સુરતના નર્મદા શંકર લાલ શંકર દવે ઉર્ફે નર્મદે ગુજરાત અંગે જય જય ગરવી ગુજરાત નામે વીર કાવ્ય આપ્યું છે, જેમાં ગુજરાતના અનેક પૌરાણિક અને ઐતિહાસિક સ્થળોનો ઉલ્લેખ કરાયો છે. જય જય ગરવી ગુજરાતનું પઠન એ દરેક ગુજરાતીમાં શૌર્ય, પ્રેમ અને બલિદાનની ભાવના પેદા કરે છે. અહીં કાવ્યની ચૂંટેલી પંક્તિઓ રજૂ કરી છે...

જય જય ગરવી ગુજરાત !
દીપે અરુણું પ્રભાત,
જય જય ગરવી ગુજરાત !

ધ્વજ પ્રકાશસે ઝળળળળ કસુંબી, પ્રેમ શૌર્યઅંકિત;
તું ભણવ ભણવ નિજ સંતતિ સૌને, પ્રેમ ભક્તિની રીત -

ઊંચી તુજ સુંદર જાત,
જય જય ગરવી ગુજરાત!
ઉત્તરમાં અંબા માત,
પૂરવમાં કાળી માત,
છે દક્ષિણ દિશમાં કુંતલની,
ને પશ્ચિમમાં પ્રભાસ તીરથ,
ધ્વજ દિવ્ય નિરંતર ઝળહળત
જય જય ગરવી ગુજરાત!

પારસી કવિ અરદેશર ખબરદાર ઉર્ફે અદલે ગુજરાતને ગુણવંતી ગુજરાતી કહી કાવ્યમાં બિરદાવી
ગુજરાતના મહત્વના પારસી કવિ અરદેશર ફરામજી ખબરદાર ઉર્ફે અદલ - મોટાલાલ - ખોજો ભગત સહિત અનેક ઉપનામો ધરાવતાએ ગુજરાત અંગે મહત્વનું કાવ્ય આપ્યું છે. અરદેશર ખબરદાર ગુજરાતી સાથે અંગ્રેજી અને મરાઠી ભાષામાં પણ પોતાનું સર્જન કર્યું છે. 'જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી, ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત' અંગે મહત્વનું કાવ્ય આપી ગુજરાતની વૈશ્વિક ઓળખ અને અનુભૂતિ પ્રસ્થાપિત કરાવી છે.

જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી, ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત!
જ્યાં જ્યાં બોલાતી ગુજરાતી, ત્યાં ત્યાં ગુર્જરીની મહોલાત!

ઉત્તર દક્ષિણ પૂર્વ કે પશ્ચિમ, જ્યાં ગુર્જરના વાસ;
સૂર્ય તણાં કિરણો દોડે ત્યાં, સૂર્ય તણો જ પ્રકાશ.
જેની ઉષા હસે હેલાતી, તેનાં તેજ પ્રફુલ્લ પ્રભાત;
જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી, ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત!

ગુર્જર વાણી, ગુર્જર લહાણી, ગુર્જર શાણી રીત,
જંગલમાં પણ મંગલ કરતી, ગુર્જર ઉદ્યમ પ્રીત.
જેને ઉર ગુજરાત હુલાતી, તેને સુરવન તુલ્ય મિરાત;
જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી, ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત!

કૃષ્ણ દયાનંદ દાદા કેરી પુણ્ય વિરલ રસ ભોમ;
ખંડ ખંડ જઈ ઝૂઝે ગર્વે કોણ જાત ને કોમ.
ગુર્જર ભરતી ઉછળી છાતી ત્યાં રહે ગરજી ગુર્જર માત;
જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી, ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત!

અણકીધાં કરવાના કોડે, અધૂરાં પૂરાં થાય;
સ્નેહ, શૌર્ય ને સત્ય તણા ઉર, વૈભવ રાસ રચાય.
જય જય જન્મ સફળ ગુજરાતી, જય જય ધન્ય 'અદલ' ગુજરાત!
વસે એક ગુજરાતી, ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત!

અનેક નામી, અનામી કવિઓ-સર્જકોએ ગુજરાત ઉપર ભાવાત્મક કાવ્યો લખ્યા છે
ગુજરાતની ભૂમિ કૃષ્ણ, ગાંધી અને સરદારની ભૂમિ તરીકે ઓળખાય છે. અનેક સર્જકોએ ગુજરાતને માતૃભૂમિ તરીકે ગણાવી તેના ગુણગાન પોતાના સર્જનોમાં લખ્યા છે. આધુનિક ગુજરાતી કાવ્યના શીરમોર કવિ ઉમાશંકર જોશીએ ગુજરાતને જ્ઞાતિ -જાતિના વાડાથી દૂર રહી રાજ્યના વિકાસ માટે સૌને સહિયારા પ્રયાસમાં જોડવા માટે હાકલ કરતા રચ્યું છે કે,

તૈયાર થઇ જજો, તૈયાર થઇ જજો,
નાત - જાત- ભાત તારી કોઈ પણ હજો,
તૈયાર થઈ જજો - ઉમાશંકર જોશી

ગુજરાતનું માનસ કહી ઝુકવા માટે નહીં, પણ આતમવિશ્વાસમાં ઉન્નત માટે રહ્યું છે. આ ભાવનાને કવિ મનિષ ભટ્ટ પોતાની રચનામાં જણાવે છે કે,

ઝુક્યા પહાડો ને ઝુકી આ નદીયું,
પણ ઝુક્યું ના કોઇ દી' આ ગુજરાત.
હો હાજ મારું જીત્યું હંમેશા ગુજરાત - મનીષ ભટ્ટ

રસિક મેઘાણીએ પ્રેમને પ્રગટાવી, નફરતોને મીટાવવા માટે માતૃભૂમિ ગુર્જરને કોલ આપતા રચ્યું છે કે,

તું પ્રેમ-દીપ બાળવા વદન વદનથી વાત કર.
તું નફરતોને ટાળવા નયન નયનથી વાત કર.
તું વિશ્વ ગુર્જરી છે આજ, ગુર્જરીની વાત કર - મનીષ ભટ્ટ

ગુજરાતના ગાંધી વૈશ્વિક છે તેમના જીવન-કવન અને વિચારોથી. મહિલા કવિ દેવિકા ધ્રુવે ગુજરાતની ધરાને અહિંસાના સ્થાનક તરીકે પ્રતિક બનાવી, અહિંસાની વૈશ્વિક ચેતના જગાવી છે.

એકવાર સત્યના ચરખાને કાંતી,
એહિંસાને કાજ શિર ઝુકાવી તો જો.
સાબરનો આરો ને તાપીનો કિનારો,
ગુજરાતની ગરિમાને ગાઇ તો જો - દેવિકા ઘ્રુવ

આમ ગુજરાતી સર્જકોએ પોતાના સર્જનમાં ગુજરાતને માત્ર ઘરતીનો ટુકડો નહીં, પણ એક શાશ્વત ચેતના તરીકે, માનવતાના પંથ અને વતન તરીકે વર્ણવી છે. સર્જકોએ શબ્દો સાથે રમત કર્યા વગર માતૃભૂમિ ગુજરાતની વાસ્તવિકતાને પણ દર્શાવી સમાજ - સરકારને સમાનતા, શાંતિ અને અન્યાય સામે અગમચેતી આપી છે. તો કવિઓએ ભાવભરી શબ્દસ્તુતિથી ગુર્જર ધરા, ગુજરાતની યશગાથા પણ ગાઈ છે.

