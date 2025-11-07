ETV Bharat / state

લોકસાહિત્યકાર અને પદ્મશ્રી જોરાવરસિંહ જાદવનું નિધન, 85 વર્ષની વયે લીધા અંતિમ શ્વાસ

અંતિમ શ્વાસ સુધી ગુજરાતી લોકસાહિત્યમાં અવિરત યોગદાન આપનાર પ્રસિદ્ધ લોકસાહિત્યકાર અને પદ્મશ્રી જોરાવરસિંહ જાદવનું 85 વર્ષની જૈફ વયે નિધન થયું છે.

લોકસાહિત્યકાર અને પદ્મશ્રી જોરાવરસિંહ જાદવનું નિધન
લોકસાહિત્યકાર અને પદ્મશ્રી જોરાવરસિંહ જાદવનું નિધન (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 7, 2025 at 9:41 AM IST

|

Updated : November 7, 2025 at 9:52 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: ગુજરાતના લોકસાહિત્ય જગતમાંથી એક અત્યંત દુ:ખદ સમાચાર સામે આવ્યા છે. પ્રસિદ્ધ લોકસાહિત્યકાર, વાર્તાકાર અને પદ્મશ્રી પુરસ્કારથી સન્માનિત જોરાવરસિંહ જાદવનું નિધન થયું છે. તેમના નિધનથી ગુજરાતી સાહિત્ય જગતમાં શોક પ્રસરી ગયો છે. જોરાવરસિંહ જાદવે આખું જીવન લોકસાહિત્ય, લોકકલા અને લોકસંસ્કૃતિના સંવર્ધન માટે સમર્પિત કર્યું હતું. તેમના નિધનથી લોકસાહિત્ય જગતમાં ન પુરી શકાય તેવી ખોટી પડી છે.

જોરાવરસિંહ જાદવ લોકસાહિત્યના સંશોધક તથા લોક કલાના પ્રચારક હતા. તેમનો જન્મ 10 જાન્યુઆરી, 1940માં થયો હતો. તેમનું લોક સાહિત્યમાં અનોખુ યોગદાન હતું જેના પગલે સરકારે તેમને 2019માં પદ્મશ્રી એવોર્ડ પણ એનાયત કર્યો હતો. તેમને મેઘાણી સુવર્ણચંદ્રક , ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી પારિતોષીક, ઝવેરચંદ મેઘાણી પુરસ્કાર સહિતના સન્માન અને પુરસ્કાર મળેલા છે.

જોરાવરસિંહ જાદવે ગ્રમજીવનને અનુલક્ષીને ઘણી વાર્તાઓ લખી હતી. તેમણે 1978માં ગુજરાત લોકકલા ફાઉન્ડેશન નામની સંસ્થાની પણ સ્થાપના કરી હતી. આ સંસ્થા દ્વારા તેમણે ગુજરાત અને રાજસ્થાનના લોક કલાકારોને લોકો સમક્ષ અભિવ્યક્તિ કરવાની તક પુરી પાડી હતી. તેમણે પોતાના વતન ધંધુકાના આકરુ ગામમાં ગુજરાતની લોક કલા તથા લોક સંસ્કૃતિ તથા છબીકલા ધરાવતું રસપ્રદ મ્યુઝિયમ પણ બનાવ્યું છે.

લેખક જય વસાવડાએ જોરાવરસિંહ જાદવના નિધન પર શોક વ્યક્ત કરી છે, એક્સ પર તેમણે લખ્યું છે કે, ''ઝવેરચંદ મેઘાણીના "ઘરાના" તણી પરંપરા જીવંત રાખી હોય એવા લોકસાહિત્ય અને લોકકળાના વરિષ્ઠ સંશોધક, ગુજરાતના વૈવિધ્યપૂર્ણ ગ્રામ્યજીવનનો ધબકાર ઝીલતા પરખંદા લેખક પદ્મશ્રી જોરાવરસિંહ જાદવ સાહેબનો દેહવિલય. આખી યુનિવર્સિટીની ગરજ સારે એવા વ્યક્તિત્વને વિદાય વંદન'.

વિદ્યાર્થી નેતા યુવરાજસિંહ જાડેજાએ તેમના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે અને તેમને ભાવપૂર્ણ શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે.

Last Updated : November 7, 2025 at 9:52 AM IST

TAGGED:

JORAVARSINH JADAV
PADMA SHRI JORAVARSINH JADAV
STORYTELLER JORAVARSINH JADAV
WHO IS JORAVARSINH JADAV
JORAVARSINH JADAV PASSES AWAY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.