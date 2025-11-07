લોકસાહિત્યકાર અને પદ્મશ્રી જોરાવરસિંહ જાદવનું નિધન, 85 વર્ષની વયે લીધા અંતિમ શ્વાસ
અંતિમ શ્વાસ સુધી ગુજરાતી લોકસાહિત્યમાં અવિરત યોગદાન આપનાર પ્રસિદ્ધ લોકસાહિત્યકાર અને પદ્મશ્રી જોરાવરસિંહ જાદવનું 85 વર્ષની જૈફ વયે નિધન થયું છે.
Published : November 7, 2025 at 9:41 AM IST|
Updated : November 7, 2025 at 9:52 AM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતના લોકસાહિત્ય જગતમાંથી એક અત્યંત દુ:ખદ સમાચાર સામે આવ્યા છે. પ્રસિદ્ધ લોકસાહિત્યકાર, વાર્તાકાર અને પદ્મશ્રી પુરસ્કારથી સન્માનિત જોરાવરસિંહ જાદવનું નિધન થયું છે. તેમના નિધનથી ગુજરાતી સાહિત્ય જગતમાં શોક પ્રસરી ગયો છે. જોરાવરસિંહ જાદવે આખું જીવન લોકસાહિત્ય, લોકકલા અને લોકસંસ્કૃતિના સંવર્ધન માટે સમર્પિત કર્યું હતું. તેમના નિધનથી લોકસાહિત્ય જગતમાં ન પુરી શકાય તેવી ખોટી પડી છે.
જોરાવરસિંહ જાદવ લોકસાહિત્યના સંશોધક તથા લોક કલાના પ્રચારક હતા. તેમનો જન્મ 10 જાન્યુઆરી, 1940માં થયો હતો. તેમનું લોક સાહિત્યમાં અનોખુ યોગદાન હતું જેના પગલે સરકારે તેમને 2019માં પદ્મશ્રી એવોર્ડ પણ એનાયત કર્યો હતો. તેમને મેઘાણી સુવર્ણચંદ્રક , ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી પારિતોષીક, ઝવેરચંદ મેઘાણી પુરસ્કાર સહિતના સન્માન અને પુરસ્કાર મળેલા છે.
જોરાવરસિંહ જાદવે ગ્રમજીવનને અનુલક્ષીને ઘણી વાર્તાઓ લખી હતી. તેમણે 1978માં ગુજરાત લોકકલા ફાઉન્ડેશન નામની સંસ્થાની પણ સ્થાપના કરી હતી. આ સંસ્થા દ્વારા તેમણે ગુજરાત અને રાજસ્થાનના લોક કલાકારોને લોકો સમક્ષ અભિવ્યક્તિ કરવાની તક પુરી પાડી હતી. તેમણે પોતાના વતન ધંધુકાના આકરુ ગામમાં ગુજરાતની લોક કલા તથા લોક સંસ્કૃતિ તથા છબીકલા ધરાવતું રસપ્રદ મ્યુઝિયમ પણ બનાવ્યું છે.
લેખક જય વસાવડાએ જોરાવરસિંહ જાદવના નિધન પર શોક વ્યક્ત કરી છે, એક્સ પર તેમણે લખ્યું છે કે, ''ઝવેરચંદ મેઘાણીના "ઘરાના" તણી પરંપરા જીવંત રાખી હોય એવા લોકસાહિત્ય અને લોકકળાના વરિષ્ઠ સંશોધક, ગુજરાતના વૈવિધ્યપૂર્ણ ગ્રામ્યજીવનનો ધબકાર ઝીલતા પરખંદા લેખક પદ્મશ્રી જોરાવરસિંહ જાદવ સાહેબનો દેહવિલય. આખી યુનિવર્સિટીની ગરજ સારે એવા વ્યક્તિત્વને વિદાય વંદન'.
🕊️ લોકસાહિત્યના તેજોમય દીતા પદ્મશ્રી જોરાવર સિંહ જાદવને ભાવપૂર્ણ શ્રદ્ધાંજલિ 🙏— Yuvrajsinh Jadeja (@YAJadeja) November 7, 2025
ગુજરાતી લોકસાહિત્ય અને લોકસંસ્કૃતિના આદરણીય રચનાકાર, વાચિક પરંપરાના સાચા સંરક્ષક અને ગામડાની ધડકનને શબ્દોમાં ઉતારનાર પદ્મશ્રી જોરાવરસિંહ દાનુભાઈ જાદવ હવે લોકગાથાઓના અનંત આકાશમાં વિલીન થઈ ચૂક્યા છે.… pic.twitter.com/qiFwSLcpCi
વિદ્યાર્થી નેતા યુવરાજસિંહ જાડેજાએ તેમના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે અને તેમને ભાવપૂર્ણ શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે.