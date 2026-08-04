અમરેલીના જૂનાસાવરમાં પૂરનો કહેર: શેત્રુંજી-નાવલીના પાણીથી 10 હજાર વીઘા ખેતી બરબાદ, ખેડૂતોમાં રોષ
લીલીયાના જૂનાસાવર, કાંકચ અને ભુવા ગામમાં શેત્રુંજી અને નાવલી નદીના પાણી ફરી વળતા 10 હજાર વીઘા જમીનમાં ઉભો પાક સંપૂર્ણ નાશ પામ્યો છે.
Published : August 4, 2026 at 5:04 PM IST
અમરેલી: જિલ્લાના લીલીયા તાલુકાના જૂનાસાવર ગામમાં શેત્રુંજી અને નાવલી નદીના પાણી ફરી વળતા ખેડૂતોના ઉભા પાકનો નાશ થયો છે. અંદાજે 10 હજાર વીઘા જમીનમાં 3-4 ફૂટ ઊંડા ખાડા પડ્યા છે. વર્ષોથી પાકી ગ્રામરક્ષક પાળાની માંગ કરી રહેલા ખેડૂતોએ તાત્કાલિક સર્વે અને વળતરની માંગ કરી છે.
જિલ્લામાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વરસેલા વરસાદ બાદ હવે મેઘરાજાએ વિરામ લીધો છે. વરસાદના કારણે જિલ્લામાં અનેક જળાશયો અને નદીઓમાં નવા નીરની આવક થઈ છે. જેના કારણે એક તરફ ખેડૂતોમાં ખુશીની લાગણી જોવા મળી હતી, તો બીજી તરફ કેટલાક વિસ્તારોમાં અતિવૃષ્ટિના કારણે ભારે નુકસાની પણ સામે આવી છે.
ખાસ કરીને લીલીયા તાલુકાના જૂનાસાવર, કાંકચ અને ભુવા સહિતના ગામોમાં શેત્રુંજી અને નાવલી નદીના પાણી ખેતરોમાં ફરી વળતાં ખેડૂતોના ઉભા પાકનો મોટો ભાગ નાશ પામ્યો છે. સૌથી વધુ અસર જૂનાસાવર ગામમાં જોવા મળી છે.
"જૂનાસાવર ગામની આશરે 16 હજાર વીઘા ખેતીલાયક જમીન પૈકી અંદાજે 10 હજાર વીઘા જમીનમાં નદીના પાણી ઘૂસી જતાં ખેતરોમાં ત્રણથી ચાર ફૂટ જેટલા ઊંડા ખાડા પડી ગયા છે." - કનુભાઈ રાઠોડ, ઉપસરપંચ, જૂનાસાવર
પાણીના પ્રચંડ પ્રવાહને કારણે ઉભા પાક સંપૂર્ણપણે તણાઈ ગયા છે અને અનેક ખેતરો ફરી ખેતીલાયક બનાવવા માટે પણ ભારે ખર્ચ કરવો પડે તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે.
બે વખત વાવણી છતાં પાક બરબાદ
ખેડૂતોના જણાવ્યા મુજબ આ વર્ષે વરસાદના વિલંબને કારણે તેમણે બે વખત વાવણી કરવી પડી હતી. બીજી વખત વાવણી કર્યા બાદ પાક સારો ઉભો થયો હતો અને સારા ઉત્પાદનની આશા બંધાઈ હતી. પરંતુ અચાનક આવેલા પૂરના પાણીથી તમામ આશાઓ પર પાણી ફરી વળ્યું છે.
ઘણા ખેડૂતોએ લોન અને મંડળીઓમાંથી ધિરાણ લઈને વાવણી કરી હતી. એક વીઘા દીઠ અંદાજે રૂ. 2,500 જેટલો ખર્ચ કર્યા બાદ પણ પાકનો સંપૂર્ણ નાશ થતાં ખેડૂતો આર્થિક સંકટમાં મુકાયા છે.
વર્ષોથી ગ્રામરક્ષક પાળાની માંગ
સ્થાનિક ખેડૂતો વર્ષ 1988થી જૂનાસાવર ગામ આગળ મજબૂત ગ્રામરક્ષક પાળો બનાવવાની માંગણી કરી રહ્યા છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે જો મજબૂત ગ્રામરક્ષક પાળો બનાવવામાં આવે તો શેત્રુંજી અને નાવલી નદીના પૂરનું પાણી સીધું ખેતરોમાં ઘૂસતું અટકી શકે.
પરંતુ વર્ષો વીતી ગયા છતાં તંત્ર દ્વારા કોઈ અસરકારક કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી. જેના કારણે લગભગ દર ચોમાસે ખેડૂતોને આવી જ સ્થિતિનો સામનો કરવો પડે છે.
સરકાર પાસે સર્વે અને સહાયની માંગ
ખેડૂતોની માંગ છે કે રાજ્ય સરકાર અને જિલ્લા તંત્ર તાત્કાલિક નુકસાનીનું સર્વેક્ષણ કરાવી યોગ્ય વળતર જાહેર કરે. તેમજ જૂનાસાવર ગામે કાયમી ઉકેલરૂપે મજબૂત ગ્રામરક્ષક પાળાનું નિર્માણ કરવામાં આવે, જેથી ભવિષ્યમાં હજારો વીઘા ખેતી અને ખેડૂતોની મહેનત બચાવી શકાય.
હાલમાં ખેડૂતો સરકાર તરફથી વહેલી તકે સહાય અને લાંબા ગાળાના રક્ષણાત્મક આયોજનની રાહ જોઈ રહ્યા છે.
આ પણ વાંચો...