માછીમારોની મુશ્કેલી વધી: સરકારે સેટેલાઇટ ફોનની રેન્જ 20 નોટિકલ માઇલ સુધી મર્યાદિત કરતા માછીમારોમાં નારાજગી
અગાઉ 200 નોટિકલ માઇલ સુધી ચાલતી રેન્જ હવે માત્ર 20 નોટિકલ માઇલ રહી ગઈ છે, જ્યારે માછીમારો 100-200 માઇલ દૂર જાય છે.
Published : April 10, 2026 at 2:15 PM IST
અમરેલી: ગુજરાતના સાગર ખેડૂતો તરીકે ઓળખાતા માછીમારો માટે સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલા સેટેલાઇટ ફોન હવે મુશ્કેલીનું કારણ બન્યા છે. કેન્દ્ર સરકારે આ ફોનની રેન્જ અચાનક માત્ર 20 નોટિકલ માઇલ સુધી મર્યાદિત કરી દેતા માછીમારોમાં ચિંતાનો માહોલ સર્જાયો છે. સામાન્ય રીતે માછીમારો 100થી 200 નોટિકલ માઇલ દૂર દરિયામાં માછીમારી કરે છે.
તાઉતે વાવાઝોડાનો અનુભવ બન્યો પુરાવો
માછીમારોના જણાવ્યા અનુસાર, તાઉતે વાવાઝોડા દરમિયાન સેટેલાઇટ ફોનના કારણે જ અનેક બોટ સુરક્ષિત કિનારે પરત ફરી શકી હતી. હવે જો આ ફોનની રેન્જ 20 માઇલ જ રહેશે તો ભવિષ્યમાં કોઈ આપત્તિ સમયે માછીમારોનો સંપર્ક કરવો મુશ્કેલ બની જશે. આથી કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા અગાઉ જેવી રેન્જ ફરી શરૂ કરવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠી છે. માછીમારોની માને તો આ ફોન તેમના માટે આશાનું કિરણ છે, જેને મર્યાદિત કરવો તેમની સુરક્ષા સાથે ખેલવા સમાન છે.
શા માટે આપવામાં આવ્યા હતા સેટેલાઇટ ફોન?
ભારત સરકાર દ્વારા માછીમારોને BSNL સિમકાર્ડ સાથેના સેટેલાઇટ ફોન એટલા માટે આપવામાં આવ્યા હતા, જેથી દરિયામાં રહેતી વખતે ખરાબ હવામાન, વાવાઝોડા કે અન્ય કોઈપણ આપત્તિ સમયે તેઓ તાત્કાલિક કંટ્રોલ રૂમ અને અગ્રણીઓ સાથે સંપર્ક સાધી શકે. આ ફોન માછીમારો માટે જીવાદોરી સમાન હતા. તાઉતે વાવાઝોડા દરમિયાન જ્યારે કોઈ બોટ સાથે સંપર્ક થઈ શકતો ન હતો, ત્યારે માત્ર 10 સેટેલાઇટ ફોનના આધારે શિયાલબેટ સહિત વિવિધ બંદરના માછીમારોનો સંપર્ક સાધી શકાયો હતો અને અનેક જીવ બચાવી શકાયા હતા.
રેન્જ ઘટાડવાથી માછીમારો અસુરક્ષિત
ઓપરેશન ‘સિંદૂર’ સમયથી અચાનક આ સેટેલાઇટ ફોનની રેન્જ ઘટાડીને માત્ર 20 નોટિકલ માઇલ સુધી સીમિત કરી દેવામાં આવી છે. આને કારણે માછીમારોને દરિયામાં સંપર્ક સાધવામાં ભારે મુશ્કેલી પડી રહી છે. ગુજરાતના માછીમારો રાજ્ય તેમજ રાજ્યની બહાર સુધી દરિયામાં જાય છે ત્યારે માત્ર 20 નોટિકલ માઇલની રેન્જમાં તેમનો સંપર્ક જાળવવો લગભગ અશક્ય બની ગયો છે.
જાફરાબાદમાં રજૂઆત
અમરેલી જિલ્લાના જાફરાબાદ બંદર ખાતે માછીમારોએ કલેક્ટર તથા રાજ્ય સરકારને લેખિત રજૂઆત કરી છે. માછીમારોના જણાવ્યા મુજબ જાફરાબાદમાં 10 જેટલા સેટેલાઇટ ફોન હાલ બંધ છે અને તેની રેન્જ પણ ઘટાડવામાં આવી છે. માછીમાર આગેવાનોએ સરકાર સમક્ષ માંગ કરી છે કે સેટેલાઇટ ફોનની રેન્જ ફરી વધારવામાં આવે. કારણ કે, વાવાઝોડા અથવા ખરાબ હવામાન સમયે આ ફોન જીવન બચાવનાર સાબિત થાય છે.
આ પણ વાંચો...