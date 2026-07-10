ગુજરાતના પ્રથમ રબ્બર ડેમનું કામ પૂર્ણતાના આરે, 50 ગામોને મળશે પાણીનો લાભ
દક્ષિણ કોરિયાની અત્યાધુનિક રબ્બર બ્લેડર ટેકનોલોજીથી સજ્જ આ ડેમની વિશેષતા એ છે કે તેમાં જરૂરિયાત મુજબ પાણીનો સંગ્રહ અને નિકાલ કરી શકાશે.
Published : July 10, 2026 at 4:33 PM IST
છોટાઉદેપુર: છોટાઉદેપુર જિલ્લાના બોડેલી તાલુકાના રાજવાસણા ગામે હેરણ નદી પર નિર્માણ પામી રહેલો ગુજરાતનો પ્રથમ 'રબ્બર ડેમ' હવે પૂર્ણતાના આરે પહોંચ્યો છે. અંદાજે 80 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે તૈયાર થયેલો આ ડેમ માત્ર ઈજનેરી કલાનો નમૂનો જ નથી, પરંતુ આસપાસના 50 ગામો માટે જીવનદાયી સાબિત થવાનો છે. દક્ષિણ કોરિયાની અત્યાધુનિક રબ્બર બ્લેડર ટેકનોલોજીથી સજ્જ આ ડેમની વિશેષતા એ છે કે તેમાં જરૂરિયાત મુજબ પાણીનો સંગ્રહ અને નિકાલ કરી શકાશે. વર્ષોથી પાણીની ગંભીર અછતનો સામનો કરી રહેલા આ વિસ્તાર માટે આ પ્રોજેક્ટ ખેતી અને પીવાના પાણીની સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ લાવશે તેવી પ્રબળ શક્યતાઓ સેવાઈ રહી છે.
હેરણ નદી પર કવાંટ, પાવી જેતપુર, બોડેલી અને સંખેડા તાલુકાના વિસ્તારને લાભ આપતો આ પ્રોજેક્ટ આધુનિક ટેકનોલોજી પર આધારિત છે. રાજવાસણા વિસ્તાર વર્ષો સુધી રેડ ઝોન તરીકે ઓળખાતો હતો, જ્યાં ચોમાસા બાદ ભૂગર્ભ જળસ્તર ઝડપથી નીચે જતું અને પીવાના પાણી તેમજ સિંચાઈની ગંભીર સમસ્યા સર્જાતી હતી. અગાઉ રજવાડી શાસન દરમિયાન અહીં આડબંધ બનાવવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ વર્ષો દરમિયાન તેમાં કાંપ અને માટી ભરાઈ જતાં તે બિનઉપયોગી બની ગયો હતો
સ્થાનિકોની લાંબા સમયથી ચાલતી રજૂઆતો અને પાણીની ગંભીર સમસ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્ય સરકારે આશરે 80 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે રબ્બર ડેમનું નિર્માણ શરૂ કર્યું હતું. 220 મીટર લાંબા ડેમમાં 180 મીટરના ભાગમાં 60-60 મીટર લાંબા ત્રણ રબ્બર બ્લેડર સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે.
ડેમની સૌથી વિશેષતા તેની રબ્બર બ્લેડર ટેકનોલોજી છે. બ્લેડરમાં માત્ર 30 મિનિટમાં હવા ભરી શકાય છે અને જરૂર પડે ત્યારે એટલા જ સમયમાં હવા બહાર કાઢી શકાય છે. ચોમાસા દરમિયાન ભારે પાણીના પ્રવાહ વખતે બ્લેડરને નીચે ઉતારી દેવામાં આવશે, જ્યારે વરસાદ બાદ તેને ફરી ઊંચકીને પાણીનો સંગ્રહ કરવામાં આવશે. આ ટેકનોલોજીના કારણે પાણીના પ્રવાહનું અસરકારક સંચાલન શક્ય બનશે.
અત્યાર સુધી હેરણ નદીનું પાણી નર્મદા નદીમાં વહી જતું હતું, પરંતુ હવે રબ્બર ડેમના કારણે તેનું સંગ્રહ થશે. પરિણામે અંદાજે 50 જેટલા ગામોને પીવાનું પાણી, ખેતી માટે સિંચાઈની સુવિધા તેમજ ભૂગર્ભ જળસ્તરમાં વધારો થશે. સૂકા વિસ્તારને હરિયાળો બનાવવાની સાથે વર્ષોથી ચાલતી પાણીની સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ મળશે તેવી સ્થાનિકોમાં આશા વ્યક્ત થઈ રહી છે.
સ્થાનિક આગેવાન પરીમલ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, આ ડેમ સમગ્ર વિસ્તાર માટે જીવનદાયી સાબિત થશે અને ખેડૂતોને વર્ષભર પાણી ઉપલબ્ધ બનશે. સ્થાનિક ખેડૂત અચ્યુત પટેલે જણાવ્યું કે ડેમ કાર્યરત થતાં ખેતીમાં મોટો ફેરફાર આવશે અને પાણીની કાયમી સમસ્યાનો અંત આવશે. જ્યારે પ્રોજેક્ટના એન્જિનિયર પ્રવીણ ગુપ્તાએ જણાવ્યું કે રબ્બર બ્લેડર ટેકનોલોજીથી પાણીનું સંચાલન વધુ અસરકારક રીતે કરી શકાશે અને ડેમ રાજ્ય માટે એક મોડેલ પ્રોજેક્ટ બનશે.
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