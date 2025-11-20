ગુજરાતની પ્રથમ પિંક BRTSનું સ્ટીયરિંગ 'સિંગલ મધર' નિશા શર્માના હાથમાં, સુરતમાં આજથી મહિલાઓ માટેની બસ રસ્તા પર
મૂળ ઈન્દોર (મધ્યપ્રદેશ)ની રહેવાસી અને સિંગલ મધર એવી નિશા શર્મા સુરતની પ્રથમ મહિલા BRTS ડ્રાઈવર બનીને અન્ય મહિલાઓ માટે એક પ્રેરણા બની છે.
Published : November 20, 2025 at 9:56 PM IST
સુરત: વીસ મહિનાની લાંબી શોધખોળ, અને આખરે સુરત મહાનગરપાલિકાના 'પિંક બસ પ્રોજેક્ટ'ને તેનું યોગ્ય સંચાલક મળી ગયું છે. સુરત મનપાના મહિલા ઉત્થાનના હેતુને આગળ વધારતા, માત્ર મહિલાઓ માટેની BRTS પિંક બસના પ્રથમ પાઇલટ તરીકે નિશા શર્માની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. નિશા શર્માએ આજે (20 નવેમ્બર, ગુરુવાર) ONGC કોલોની BRTS સ્ટેશન ખાતે યોજાયેલા ફ્લેગ ઓફ સેરેમની સાથે ગુજરાતની આ પ્રથમ પિંક બસને શહેરના રસ્તાઓ પર દોડતી કરી છે.
પડકાર ઝીલનારી પ્રથમ મહિલા પાઇલટ
મૂળ ઈન્દોર (મધ્યપ્રદેશ)ની રહેવાસી અને સિંગલ મધર એવી નિશા શર્મા સુરતની પ્રથમ મહિલા BRTS ડ્રાઈવર બનીને અન્ય મહિલાઓ માટે એક પ્રેરણા બની છે. હેવી વાહન ચલાવવાનો 4 વર્ષથી વધુનો અનુભવ ધરાવતી નિશાએ 2021માં લાયસન્સ મેળવ્યું હતું અને ઇન્દોરમાં પણ BRTS રૂટ પર સફળતાપૂર્વક ફરજ બજાવી ચૂકી છે.
ગત વર્ષે જ્યારે સુરતમાં મહિલા ડ્રાઇવરની જાહેરાત આવી, ત્યારે બે બાળકો અને માતાની જવાબદારી નિભાવતી નિશા માટે નવા શહેરમાં આવવું મોટો પડકાર હતો. જોકે, દિવાળી પહેલાં જ તેણે હિંમતભેર નિર્ણય લીધો અને સઘન તાલીમ પૂર્ણ કરીને પિંક બસના સ્ટીયરિંગની કમાન સંભાળી છે.
મહિલાઓ માટેનો નવતર પ્રયોગ
સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા માસ ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં ઇ-બસો દ્વારા પ્રદૂષણ અટકાવવા પર ભાર મુકાયો છે, તેવામાં મહિલાઓ માટે સુરક્ષિત અને અનુકૂળ મુસાફરી પૂરી પાડવા 20 મહિના પૂર્વે પિંક BRTS બસ દોડાવવાનો નવતર પ્રયોગ શરૂ કરાયો હતો. આ બસમાં મહિલા પાઇલટ (નિશા શર્મા) અને મહિલા કન્ડક્ટરનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, અને તેમાં માત્ર મહિલાઓ જ મુસાફરી કરી શકશે.
નિશાનો સંઘર્ષ અને પગાર
નિશા શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, "મને બસ ચલાવવાનો ચાર વર્ષનો અનુભવ છે અને હવે ગુજરાત-સુરતમાં બસ ચલાવવાની તક મને મળી છે." હાલ તેઓ તેમના બે બાળકો અને માતાની જવાબદારી સાથે ₹22,000ના પગાર પર ઇન્દોર છોડીને સુરત આવ્યા છે. નિશાનું આ સાહસ સાબિત કરે છે કે, સિંગલ મધર હોવું કે બીજા રાજ્યની હોવું, તે કોઈપણ લક્ષ્યની વચ્ચે અવરોધ બની શકતું નથી.
પાલિકા તંત્રનો દાવો છે કે, નિશા રાજ્યની પ્રથમ મહિલા BRTS પાઇલટ છે. આ સફળતા બાદ હવે વધુ મહિલા પાઇલટ મળશે તો પિંક બસોની સંખ્યા પણ વધારવામાં આવશે, અને ભવિષ્યમાં સામાન્ય BRTS બસ પણ મહિલા ડ્રાઇવરો ચલાવે તે માટે તંત્ર તૈયાર છે.
