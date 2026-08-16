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સૌર ઉર્જાથી ઉર્જા આત્મનિર્ભરતા: પીએમ સૂર્ય ઘર યોજનામાં ગુજરાત દેશમાં પ્રથમ, 7.88 લાખ ઘરોની છત પર લાગ્યા સોલર રૂફટોપ

તાજેતરમાં રાજ્યસભામાં સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલા આંકડા મુજબ, નવીનીકરણ ઉર્જાને અપનાવવા મામલે ગુજરાતીઓ દેશભરમાં પ્રથમ ક્રમે છે. યોગેશ ગજ્જરનો અહેવાલ...

પીએમ સૂર્ય ઘર યોજનામાં અપનાવવા મામલે ગુજરાત દેશમાં પ્રથમ
પીએમ સૂર્ય ઘર યોજનામાં અપનાવવા મામલે ગુજરાત દેશમાં પ્રથમ (www.pmsuryaghar.gov.in)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 16, 2026 at 7:00 AM IST

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અમદાવાદ: દેશના દરેક ઘરમાં વીજળી પહોંચાડવા માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા શરૂ કરાયેલી પીએમ સૂર્ય ઘર મફત વીજળી યોજનાએ નવો સીમાચિહ્ન રેકોર્ડ પાર કર્યો છે. દેશભરમાં આ યોજના અંતર્ગત 50 લાખથી વધુ પરિવારો રૂફટોપ સોલર ઈન્ટોલેશન દ્વારા મફત વીજળી મેળવી રહ્યા છે અને તેમનું વીજળી બીલ શૂન્ય કરી રહ્યા છે. તાજેતરમાં રાજ્યસભામાં સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલા આંકડા મુજબ, નવીનીકરણ ઉર્જાને અપનાવવા મામલે ગુજરાતીઓ દેશભરમાં પ્રથમ ક્રમે છે.

પ્રધાનમંત્રી સૂર્ય ઘર: મફત વીજળી યોજના એ ભારત સરકાર દ્વારા 2024-25 ના બજેટમાં રૂફટોપ સોલાર પ્લાન્ટ પ્રોજેક્ટ માટે શરૂ કરાયેલી એક યોજના છે. જેમાં 75,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુના રોકાણ સાથે લગભગ 1 કરોડ પરિવારોને સૌર ઉર્જા પૂરી પાડવા અને તેમને દર મહિને 300 યુનિટ મફત વીજળી પૂરી પાડવાનો ઉદ્દેશ્ય છે.

સૌર ઉર્જાના ઉપયોગ મામલે ટોપ-5 રાજ્યો
સૌર ઉર્જાના ઉપયોગ મામલે ટોપ-5 રાજ્યો (Canva)

pmsuryaghar.gov.in પરથી મળતા ડેટા મજબ, ચાલુ ઓગસ્ટ માસ સુધીમાં દેશભરમાંથી યોજનાનો લાભ લેવા માટે 76.43 લાખથી વધુ અરજીઓ મળી છે. જ્યારે 43.48 લાખથી વધુ ઈન્સ્ટોલેશન થયા છે અને 51.88 લાખથી વધારે પરિવારે તેનો લાભ લીધો છે. આ યોજના માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા અત્યાર સુધીમાં 29,037 કરોડ રૂપિયાની સબસિડી રિલીઝ કરવામાં આવી છે.

આ યોજના હેઠળ રહેણાંક માટે મહત્તમ સબસિડી રૂ. 78000 અને RWA માટે પ્રતિ 1 ઘર દીઠ મકાનોની સંખ્યાના આધારે મહત્તમ રૂ. 18000/kW (મહત્તમ 500 kW પ્રતિ RWA) છે. જોકે, સિક્કિમ, હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, જમ્મુ અને કાશ્મીર, લદ્દાખ, આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુ અને લક્ષદ્વીપ સહિત ઉત્તર પૂર્વીય રાજ્યોમાં પ્રોજેક્ટ્સ માટે 10% વધુ સબસિડી આપવામાં આવે છે.

સોલર રૂફટોપ અપનાવવામાં ગુજરાત દેશમાં પ્રથમ
સોલર રૂફટોપ અપનાવવામાં ગુજરાત દેશમાં પ્રથમ (www.pmsuryaghar.gov.in)

PM સૂર્ય ઘર: મફત વીજળી યોજનાનો લાભ લેવામાં ગુજરાતીઓ દેશભરમાં પ્રથમ ક્રમે છે. ગુજરાતમાં 15 ઓગસ્ટ સુધીના આંકડા મુજબ, 11.80 લાખ અરજીઓ થઈ છે જેમાંથી 7.98 લાખ ઈન્સ્ટોલેશન સાથે તે દેશમાં પ્રથમ ક્રમે છે. જેના દ્વારા તે 2990.95 મેગા વોટની ઈન્સ્ટોલેશન કેપેસિડી ધરાવે છે. જ્યારે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા અપાતી સબસિડીનો લાભ લેવામાં પણ તે પહેલા ક્રમે છે. કેન્દ્ર દ્વારા ગુજરાતને 5792.32 કરોડની સબસિડી અપાઈ છે.

ગુજરાત પછીના ક્રમે ઉત્તર પ્રદેશ 7.54 લાખ ઈન્સ્ટોલેશન સાથે બીજા ક્રમે છે. જેને કેન્દ્ર સરકાર તરફથી 4,964 કરોડની સબસિડી મળી છે. જ્યારે મહારાષ્ટ્ર 7.29 લાખ ઈન્સ્ટોલેશન સાથે ત્રીજા ક્રમે છે અને તેને 5,229 કરોડની સબસિડી મળી છે.

ગુજરાતમાં સોલર રૂફટોપ યોજનાનો લાભ લેવામાં સુરત જિલ્લો સૌથી આગળ રહ્યો છે. સુરતમાં સોલર રૂફટોપ માટે 1.34 લાખ અરજીઓ મળી છે જ્યારે 97,045 ઈન્સ્ટોલેશન થયા છે અને 71,983 કરોડની સબસિડી રિલીઝ કરી દેવાઈ છે. આ પછીના ક્રમે અમદાવાદ 91,087 ઈન્સ્ટોલેશન સાથે બીજા ક્રમે છે. અમદાવાદીઓને 67,828 કરોડ સબસિડી રૂપે સહાય મળી છે. જ્યારે રાજકોટમાં 87,594 અને વડોદરામાં 65,896 ઈન્સ્ટોલેશન થયા છે.

ગુજરાતમાં કયા જિલ્લામાં કેટલા સોલર રૂફટોપ પ્લાન્ટ
ગુજરાતમાં કયા જિલ્લામાં કેટલા સોલર રૂફટોપ પ્લાન્ટ (Canva)
ગુજરાતમાં કયા જિલ્લામાં કેટલા સોલર રૂફટોપ પ્લાન્ટ
ગુજરાતમાં કયા જિલ્લામાં કેટલા સોલર રૂફટોપ પ્લાન્ટ (Canva)
ગુજરાતમાં કયા જિલ્લામાં કેટલા સોલર રૂફટોપ પ્લાન્ટ
ગુજરાતમાં કયા જિલ્લામાં કેટલા સોલર રૂફટોપ પ્લાન્ટ (Canva)

ગત 4 ઓગસ્ટના રોજ પીએમ સૂર્ય ઘર: મફત વીજળી યોજના અંતર્ગત 50 લાખ ઘરોની છત સોલર પેનલથી સજ્જ થઈ હતી. ન્યૂ રિન્યૂએબલ એનર્જી મંત્રી પ્રહલાદ જોશીએ ટ્વીટ કરીને આ અંગે જાણ કરી હતી. તેમણે લખ્યું હતું કે, સૂર્ય હવે 50 લાખ ભારતીય ઘરોને વીજળી આપે છે. પ્રધાનમંત્રી @narendramodiના દૂરંદેશી નેતૃત્વ હેઠળ, @PMSuryaGhar: મુફ્ત બિજલી યોજના લાખો પરિવારો માટે #CleanEnergy ને વાસ્તવિકતા બનાવી રહી છે. 19 લાખથી વધુ પરિવારો પહેલાથી જ શૂન્ય વીજળી બિલ નોંધાવી રહ્યા છે, આ યોજના નાગરિકોને સશક્ત બનાવી રહી છે અને ભારતના સ્વચ્છ અને ઉર્જા-સુરક્ષિત ભવિષ્ય તરફના સંક્રમણને વેગ આપી રહી છે. આ અસર ઘરોથી આગળ વધી છે, જેમાં 25000 થી વધુ કેન્દ્ર સરકારની ઇમારતો અને 81000થી વધુ રાજ્ય સરકારની ઇમારતો હવે છત પર સૌર ઊર્જાથી ચાલે છે, જે સ્વચ્છ, ટકાઉ અને ઉર્જા-સુરક્ષિત ભવિષ્ય તરફની ભારતની યાત્રાને મજબૂત બનાવે છે.

તો પીએમ સૂર્ય ઘર: મફત વીજળી યોજનાના ઓફિશિયલ X પેજ પરથી 12 ઓગસ્ટના રોજ ટ્વીટ કરીને ગુજરાત સોલર રૂફટોપ અપનાવવા મામલે દેશમાં પ્રથમ બન્યું હોવાની જાણ કરવામાં આવી હતી.

2024માં PM મોદીએ શરૂ કરી હતી યોજના
ભારતના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 13 ફેબ્રુઆરી, 2024ના રોજ આ યોજનાની જાહેરાત કરી હતી. PMSG યોજના હેઠળ, લાભાર્થીઓને સરકાર તરફથી એક વખતની નિશ્ચિત સબસિડીની રકમ સીધી તેમના બેંક ખાતામાં મળે છે. લાભાર્થીઓ રાહત દરે બેંક લોન માટે પણ પાત્ર છે. આ યોજનાને પાયાના સ્તરે પ્રોત્સાહન આપવા માટે એક રાષ્ટ્રીય ઓનલાઈન પોર્ટલ બનાવવામાં આવ્યું છે, શહેરી સ્થાનિક સંસ્થાઓ અને પંચાયતોને તેમના વિસ્તારોમાં છત પર સોલાર સિસ્ટમને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે. આ યોજનાનો હેતુ આવક વધારવા, વીજળીના બિલ ઘટાડવા અને લોકો માટે રોજગારીની તકો ઊભી કરવાનો છે.

આ યોજનાના ફાયદાઓમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

  • ઘરો માટે મફત વીજળી.
  • સરકાર માટે વીજળીના ખર્ચમાં ઘટાડો.
  • નવીનીકરણીય ઊર્જાનો ઉપયોગ વધ્યો.
  • કાર્બન ઉત્સર્જનમાં ઘટાડો.

પાત્રતા

  • પરિવારના બધા સભ્યો ભારતીય નાગરિક હોવા જોઈએ.
  • પરિવાર પાસે સોલાર પેનલ લગાવવા માટે યોગ્ય છતવાળું ઘર હોવું જોઈએ.
  • ઘર માટે માન્ય વીજળી જોડાણ ફરજિયાત છે.
  • પરિવારે સોલાર પેનલ માટે અન્ય કોઈ સબસિડીનો લાભ લીધો ન હોવો જોઈએ.
વપરાશ મુજબ કયો સોલર રૂફટોપ પ્લાન્ટ લગાવવો
વપરાશ મુજબ કયો સોલર રૂફટોપ પ્લાન્ટ લગાવવો (Canva)

અરજી પ્રક્રિયા

ઓનલાઇન

  • પગલું-1: સત્તાવાર વેબસાઇટ https://pmsuryaghar.gov.in/#/ની મુલાકાત લો.
  • પગલું-2: નોંધણી માટે નીચેની વિગતો પ્રદાન કરો:

- તમારું રાજ્ય પસંદ કરો

- તમારી વીજળી વિતરણ કંપની (DISCOM) પસંદ કરો

- તમારો વીજળી ગ્રાહક નંબર દાખલ કરો

- તમારો મોબાઇલ નંબર દાખલ કરો

- તમારું ઇમેઇલ સરનામું દાખલ કરો

પોર્ટલ પર આપેલી સૂચનાઓનું પાલન કરો.

  • પગલું-3: તમારા ગ્રાહક નંબર અને મોબાઇલ નંબરનો ઉપયોગ કરીને લોગ ઇન કરો.
  • પગલું-4: ફોર્મ મુજબ રૂફટોપ સોલાર માટે અરજી કરો.
  • પગલું-5: ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ભરો.
  • પગલું-6: DISCOM તરફથી શક્યતા મંજૂરી માટે રાહ જુઓ. મંજૂરી મળ્યા પછી, તમારા DISCOM સાથે નોંધાયેલા વિક્રેતાઓમાંથી એક દ્વારા પ્લાન્ટ ઇન્સ્ટોલ કરાવો.
  • પગલું-7: ઇન્સ્ટોલેશન પૂર્ણ થયા પછી, પ્લાન્ટની વિગતો સબમિટ કરો અને નેટ મીટર માટે અરજી કરો.
  • પગલું-8: નેટ મીટર ઇન્સ્ટોલેશન અને DISCOM દ્વારા નિરીક્ષણ પછી, તેઓ પોર્ટલ દ્વારા કમિશનિંગ પ્રમાણપત્ર જારી કરશે.
  • પગલું-9: કમિશનિંગ રિપોર્ટ પ્રાપ્ત કર્યા પછી, પોર્ટલ દ્વારા તમારા બેંક ખાતાની વિગતો અને કેન્સલ ચેક સબમિટ કરો. તમને 30 દિવસની અંદર તમારા બેંક ખાતામાં સબસિડી મળી જશે.

જરૂરી દસ્તાવેજો

  • ઓળખનો પુરાવો.
  • સરનામાનો પુરાવો.
  • વીજળી બિલ.
  • છતની માલિકીનો પુરાવો.

આ યોજનાનો લાભ કોણ મેળવી શકે છે?

૧. પરિવારના બધા સભ્યો ભારતીય નાગરિક હોવા જોઈએ.

૨. પરિવાર પાસે સોલાર પેનલ લગાવવા માટે યોગ્ય છતવાળું ઘર હોવું જોઈએ.

૩. ઘરમાં માન્ય વીજળી કનેક્શન હોવું જોઈએ.

૪. પરિવારે સોલાર પેનલ માટે અન્ય કોઈપણ પ્રકારની સબસિડીનો લાભ લીધો ન હોવો જોઈએ.

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