જામનગરના વાવડી ગામે વીજ લાઈન સામે કિસાન સત્યાગ્રહ, સાત ખેડૂતોના આમરણાંત ઉપવાસ
જામનગરના વાવડી ખાતે જમીન અને ખેતીના રક્ષણ માટે ગ્રામજનોએ ‘કિસાન સત્યાગ્રહ છાવણી’ ઊભી કરી તંત્ર સામે બાંયો ચડાવી છે.
Published : August 20, 2026 at 8:54 PM IST
જામનગર: જામનગર જિલ્લાના જોડિયા તાલુકાના વાવડી ગામે ખેતરોમાંથી પસાર થતી વીજ લાઈન અને થાંભલા ઊભા કરવાની કામગીરી સામે ખેડૂતોનો રોષ ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. જમીન અને ખેતીના રક્ષણ માટે ગ્રામજનોએ ‘કિસાન સત્યાગ્રહ છાવણી’ ઊભી કરી તંત્ર સામે બાંયો ચડાવી છે. ગામના સરપંચ સહિત સાત ખેડૂતોએ અન્નત્યાગ કરી આમરણાંત ઉપવાસ શરૂ કરતા સમગ્ર પંથકમાં ભારે ચળવળ શરૂ થઈ છે.
શોભાયાત્રા અને સન્માન બાદ સત્યાગ્રહના એંધાણ
આંદોલનની શરૂઆત પૂર્વે વાવડી ગામના રામમંદિર ખાતે ઉપવાસ પર બેસનાર તમામ સાતેય સત્યાગ્રહીઓનું ગ્રામજનો દ્વારા ભાવભીનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ ઢોલ-નગારાના નાદ સાથે એક વિશાળ શોભાયાત્રા નીકળી હતી, જેમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનો અને મહિલાઓ જોડાઈ હતી. આ યાત્રા શ્રી રામદેવપીરજી મહારાજ મંદિર પાસે ઊભી કરાયેલી ‘કિસાન સત્યાગ્રહ છાવણી’ ખાતે પહોંચી હતી, જ્યાંથી વિરોધ પ્રદર્શનનો સત્તાવાર પ્રારંભ કરાયો હતો.
આસપાસના ગામોના ખેડૂતોનો મજબૂત ટેકો
વાવડીના ખેડૂતોના આ સત્યાગ્રહની જ્વાળા આસપાસના વિસ્તારમાં પણ પ્રસરવા લાગી છે. લીંબુડા, આણદા, ભાદરા, કેશીયા અને રામપર સહિતના આજુબાજુના અનેક ગામોના ખેડૂતો મોટી સંખ્યામાં સત્યાગ્રહ છાવણી ખાતે પહોંચ્યા હતા. ખેડૂત એકતાના દર્શન કરાવતા તમામ ગામોએ વાવડીના ખેડૂતોની માંગણીઓને સમર્થન જાહેર કર્યું છે.
7 ખેડૂતો ઉતર્યા આમરણાંત ઉપવાસ પર
આંદોલન અંગે વાવડી ગામના સરપંચ ભાવેશભાઈએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું હતું કે, “અમે સાત જણા છાવણીમાં બેઠા છીએ અને આજથી અન્નત્યાગ શરૂ કર્યો છે. અમે માત્ર પાણી પર રહીને લડત આપીશું. જ્યાં સુધી વીજ કંપનીઓ અને સરકારી તંત્ર તરફથી અમારા પ્રશ્નોનું ચોક્કસ અને ન્યાયી નિરાકરણ નહીં આવે, ત્યાં સુધી અમે આ છાવણી છોડીને ક્યાંય જવાના નથી.”
ખેડૂતોની મુખ્ય માંગણી અને ચીમકી
ખેડૂતોનો મુખ્ય વિરોધ ખેતરોમાં બળજબરીપૂર્વક વીજ થાંભલા ઊભા કરવા અને લાઈન પાથરવા સામે છે. તેમનું કહેવું છે કે, આ કામગીરીથી તેમની ઉપજાવ જમીન અને ખેતીને મોટું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. સ્થાનિકોએ ચીમકી આપી છે કે જો તંત્ર અને સંબંધિત વીજ કંપનીઓ તાત્કાલિક યોગ્ય નિર્ણય નહીં લે, તો આ અન્નત્યાગ સત્યાગ્રહ વધુ ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરશે.