જુનાગઢ APMCની સરેરાશ આવકમાં સ્થિરતા, મગફળી અને સોયાબીનમાં દૈનિક ધોરણે વેચાણ સામાન્ય
જુનાગઢ ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિમાં આવકમાં કોઈ નોંધપાત્ર ઘટાડો કે બ્રેક લાગતી જોવા મળતી નથી.
Published : November 13, 2025 at 4:41 PM IST
જુનાગઢ : ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિમાં ખરીફ પાક તરીકે મગફળી સોયાબીન અને અન્ય કૃષિ જણસોની આવક સામાન્ય દિવસોની માફક જળવાઈ રહી છે. સરકાર દ્વારા ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદ પ્રક્રિયા શરૂ થઈ છે, તેને લઈને જુનાગઢ ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિમાં આવકમાં કોઈ નોંધપાત્ર ઘટાડો કે બ્રેક લાગતી જોવા મળતી નથી. ખરીફ સીઝન ફેબ્રુઆરી મહિનાના અંત સુધી ચાલે તેવી પણ પૂરી શક્યતાઓ છે. આ સમય દરમિયાન મગફળી સોયાબીન અને અન્ય ખરીફ પાકોના વેચાણ અર્થે એપીએમસીમાં આવવાની શક્યતાઓ છે.
જુનાગઢ એપીએમસીમાં સામાન્ય કામકાજ
જુનાગઢ ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિમાં ખરીફ પાકોના વેચાણની સ્થિતિ સામાન્ય દિવસોની માફક એકદમ પૂર્વવત જેવા મળી રહી છે. સોયાબીન મગફળી અને અન્ય ખરીફ પાકોના બજાર ભાવ દૈનિક ધોરણે આવક અને જે તે કૃષિ જણશોની ગુણવત્તાને આધારે બજાર ભાવોમાં વધારો કે ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. સરકાર દ્વારા 9મી નવેમ્બર થી ટેકાના ભાવે મગફળી સોયાબીન અને અન્ય કૃષિ જણસોની ખરીદી શરૂ કરવામાં આવે છે. જેની કોઈ માઠી અસરો એપીએમસીમાં મગફળી સોયાબીન કે અન્ય કૃષિની આવકમાં કોઈ મોટો ઘટાડો કે વધારો નોંધાયો હોય તેવું સામે આવ્યું નથી. સામાન્ય દિવસોની માફક આજે પણ એપીએમસીમાં ખરીફ કૃષિ પાકો વેચાણ માટે આવી રહ્યા છે.
સોયાબીન મગફળીના બજાર ભાવ
સામાન્ય દિવસોની માફક આજે પણ જુનાગઢ ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિમાં 6410 ક્વિન્ટલ સોયાબીનની આવક થઈ છે. જેમાં 850 રૂપિયા નીચા 1210 રૂપિયા ઉંચા અને સામાન્ય 1050 જેટલા બજાર ભાવો જોવા મળ્યા હતા, તેવી જ રીતે જાડી મગફળીની 763 ક્વિન્ટલ આવક થઈ છે, તેમાં નીચા 780 ઊંચા 1251 અને સરેરાશ 925 બજાર ભાવ જોવા મળી રહ્યો છે, તેવી જ રીતે ઝીણી મગફળીની પણ 509 ક્વિન્ટલની આવક થઈ છે.
જેમાં નીચા પ્રતિ 20 કિલોના બજાર ભાવ 750 રૂપિયા ઉચા 1,278 અને સરેરાશ 900 રૂપિયા જેટલા બજાર ભાવ આજના દિવસે જુનાગઢ એપીએમસીમાં જોવા મળી રહ્યા છે. આ જ પ્રમાણે ખરીફ પાકોની આવક એપીએમસીમાં સતત જળવાઈ રહેતો બજાર ફેબ્રુઆરી મહિના સુધી મગફળી સોયાબીન અને અન્ય કૃષિ જણશોની ખરીદીથી ધમધમતું પણ જોવા મળી શકે છે.
