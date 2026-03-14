મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ રજૂ કર્યું કૃષિ બજેટ, પશુપાલન, માછીમારી અને સહકાર ક્ષેત્ર માટે ખાસ જાહેરાતો સાથે હજારો કરોડની જોગવાઈ

આધુનિક ખેતી વધારવાના હેતુથી ખેડૂતોને ટ્રેક્ટર અને સાધનો માટે ₹1,596 કરોડ, પાક સંગ્રહ માટે ₹154 કરોડ અને બાગાયત વિકાસ માટે ₹743 કરોડ ફાળવાયા.

કૃષિ બજેટ 2026-27
કૃષિ બજેટ 2026-27 (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 14, 2026 at 7:12 PM IST

Updated : March 14, 2026 at 7:18 PM IST

ગાંધીનગર: ગુજરાત સરકારે રાજ્યના ખેડૂતો, પશુપાલકો અને માછીમારોની આવક વધારવા અને કૃષિ ક્ષેત્રને આધુનિક બનાવવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ બજેટ રજૂ કર્યું છે. કૃષિ મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ આજે વિધાનસભામાં કૃષિ બજેટ રજૂ કરતાં કહ્યું કે સરકારનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ખેડૂતોની આવકમાં વધારો કરવાનો છે, જેના માટે આધુનિક ટેકનોલોજી, પ્રાકૃતિક ખેતી અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે.

મંત્રીના જણાવ્યા અનુસાર, ખેડૂતોને આધુનિક ખેતી માટે પ્રોત્સાહિત કરવા ટ્રેક્ટર અને અન્ય ખેતીના સાધનો માટે ₹1,596 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. જેથી ખેડૂતો સમય બચાવી શકશે અને તેમના ખેતીના કામો વધુ કાર્યક્ષમ બનશે. ઉપરાંત, પાકનો સંગ્રહ કરવાની સુવિધા માટે મુખ્યમંત્રી પાક સંગ્રહ યોજના હેઠળ ₹154 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા છે. આનાથી ખેડૂતો તેમના ઉત્પાદનને બગાડ્યા વિના યોગ્ય સમયે બજારમાં વેચી શકશે.

કર્યું કૃષિ બજેટ (Etv Bharat Gujarat)

ખેડૂતોની સામાજિક સુરક્ષા માટે પણ બજેટમાં ખાસ કાળજી રાખવામાં આવી છે. ખેડૂત અકસ્માત વીમા યોજના હેઠળ ખાતેદાર ખેડૂતો માટે ₹145.80 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. આ સાથે બાગાયત ક્ષેત્રના વિકાસ માટે વાર્ષિક વિકાસ કાર્યક્રમ હેઠળ ₹743.58 કરોડનું બજેટ ફાળવવામાં આવ્યું છે, જેનો લાભ ફળ-શાકભાજી ઉગાડતા ખેડૂતોને મળશે.

રાજ્યમાં પ્રાકૃતિક ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ગુજરાત નેચરલ ફાર્મિંગ ડેવલોપમેન્ટ બોર્ડ હેઠળ સંકલિત યોજનાઓ માટે ₹152.44 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને દેશી ગાય આધારિત ખેતીને વેગ આપવા ગાયના નિભાવ ખર્ચ માટે ₹150 કરોડ ફાળવાયા છે, જ્યારે સંપૂર્ણ રસાયણમુક્ત ખેતી માટે ડાંગ જિલ્લામાં ₹4.16 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.

પશુપાલન ક્ષેત્રે ઐતિહાસિક નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે. મુખ્યમંત્રી ગૌમાતા પોષણ યોજના માટી ₹500 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન ગાય-ભેંસને ખોરાક સહાય માટે ₹61 કરોડ ફાળવાયા છે. આ ઉપરાંત, પશુઓની તંદુરસ્તી સુધારવા માટે IVF (ઇન-વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન) દ્વારા પશુ ગર્ભધારણ સહાય યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે અને સેક્સડ સિમેનના ઉત્પાદન માટે ₹13 કરોડ ફાળવાયા છે. પશુ આરોગ્ય કેમ્પ માટે ₹18 કરોડ અને પાડી-વાછરડાના ઉછેર માટે ₹12 કરોડની સહાય પણ જાહેર કરવામાં આવી છે.

સહકાર ક્ષેત્રને મજબૂત કરવા ખેડૂતો, પશુપાલકો અને માછીમારોને વ્યાજ સહાય આપવા માટે ₹1,539 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. સહકારી મંડળીઓ દ્વારા ગોડાઉન બાંધકામ માટે ₹21 કરોડ અને ખેડૂતો માટે કિસાન ડ્રોન ખરીદી સહાય માટે ₹15 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા છે. કૃષિ ક્ષેત્રમાં આધુનિક ટેકનોલોજી લાવવા રાજ્યમાં 6 સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ઉભા કરવા માટે ₹12 કરોડ ફાળવાયા છે. અમદાવાદના ત્રાગડ ખાતે એગ્રીબિઝનેસ અને ઇનોવેશન હબ માટે ₹22.50 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.

માછીમારી ક્ષેત્ર માટે સૌથી મોટી જાહેરાત ડીપ સી ફિશિંગ યોજના છે. મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ જણાવ્યું કે ગુજરાતનો દરિયો માછીમારો માટે આશીર્વાદ છે. હાલમાં 50 નોટિકલ માઈલ સુધી માછીમારી થાય છે, તેને વધારીને હવે 200 નોટિકલ માઈલ સુધી કરવામાં આવશે. આ માટે દરેક વેસલને ₹60 લાખ સુધીની સહાય આપવામાં આવશે. ઉપરાંત, આંતરદેશીય મત્સ્ય માટે ફિશ પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટ સ્થાપવા ₹10 કરોડ ફાળવાયા છે.

આમ, આ બજેટમાં ખેડૂતોની આવક વધારવા, તેમને આધુનિક ટેકનોલોજીથી સજ્જ કરવા, પશુપાલન અને માછીમારી ક્ષેત્રને મજબૂત બનાવવા તેમજ પ્રાકૃતિક ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવા પર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે.

Last Updated : March 14, 2026 at 7:18 PM IST

