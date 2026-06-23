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23 જૂન સુધી ચોમાસાનો અણસાર નહીં, તપતા તાપે ખેડૂતોની ચિંતામાં કર્યો અનેકગણો વધારો

1987માં પણ આવી જ રીતે ચોમાસું મોડું થયું હતું, આકરા તાપ અને વાદળ વગરના આકાશે સર્જી છે અનિશ્ચિતતા, ખેડૂતો નભ સામે મીટ માંડીને બેઠા.

તપતા તાપે ખેડૂતોની ચિંતામાં કર્યો અનેકગણો વધારો
તપતા તાપે ખેડૂતોની ચિંતામાં કર્યો અનેકગણો વધારો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 23, 2026 at 10:34 AM IST

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જૂનાગઢ : 23 જૂન સુધી ચોમાસાનો કોઈ અણસાર ન જોવા મળતા સમગ્ર ગુજરાતના ખેડૂતો ભારે ચિંતામાં મુકાયા છે. ખેડૂતોએ ખેતર ખેડી, મોંઘા બિયારણ અને ખાતર સહિત ચોમાસુ પાકો માટેની તમામ જરૂરી ચીજવસ્તુઓ ખેતરમાં એકઠી કરી લીધી છે, પરંતુ વરસાદ ન હોવાથી તેઓ કુદરત સામે નજર માંડીને બેઠા છે. આગામી એકાદ અઠવાડિયામાં જો વાવણી લાયક વરસાદ નહીં થાય તો ચોમાસુ પાક પર ગંભીર અસર થઈ શકે છે, જેની ચિંતા હવે ખેડૂતોને કોરી ખાઈ રહી છે.

આજે 23મી જૂન છે, પરંતુ દૂર-દૂર સુધી આકાશમાં ક્યાંય વરસાદી વાદળો જોવા મળતા નથી. જ્યાં નજર કરીએ ત્યાં ફક્ત ચમકતો સૂરજ જ દેખાય છે, જે ખેડૂતોની ચિંતામાં અનેકગણો વધારો કરી રહ્યો છે.

ગુજરાતમાં હજુ વિધિવત રીતે ચોમાસાનો પ્રવેશ થયો નથી, (Etv Bharat Gujarat)

સામાન્ય રીતે 15 જૂન પછી ગુજરાતમાં ચોમાસાનું આગમન થઈ જતું હોય છે અને વરસાદની શરૂઆત થાય છે, પરંતુ આ વર્ષે હજુ સુધી ચોમાસાના કોઈ અણસાર જોવા મળ્યા નથી. વરસી શકે એવું એક પણ વાદળ આકાશમાં ન હોવાથી જગતનો તાત ભારે મુશ્કેલીમાં મુકાયો છે. આવી વિપરીત પરિસ્થિતિમાં ખેડૂતો નભ સામે નેજવા માંડીને વરુણદેવની પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે કે હવે ઝડપથી પધરામણી કરો, નહીંતર ખેડૂતો ખૂબ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ શકે છે.

1987માં પણ આવી જ રીતે ચોમાસું મોડું થયું હતું
1987માં પણ આવી જ રીતે ચોમાસું મોડું થયું હતું (Etv Bharat Gujarat)

હવામાન વિભાગે જૂન અને જુલાઈના પહેલા અઠવાડિયામાં સામાન્ય અને કેટલાક વિસ્તારો પૂરતો વરસાદ પડવાની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરી છે, પરંતુ વાવણી લાયક વરસાદ ક્યારે થશે તેનું ચોક્કસ અનુમાન હવામાન વિભાગ પણ આજના દિવસે સ્પષ્ટ રીતે લગાવી શકતું નથી.

જો હવામાન વિભાગ કોઈ ચોક્કસ તારીખ અથવા સમયગાળો આપે અને તેના પર વિશ્વાસ કરી ખેડૂતો મોંઘું બિયારણ વાવી દે, પરંતુ વરસાદ ન પડે તો ગરમીને કારણે બિયારણ ખેતરમાં જ બગડી જવાનો ભય રહે છે. તેનાથી ખેડૂતોને બમણો માર પડી શકે છે. આ કારણે, હજુ સુધી કોઈપણ એજન્સી, હવામાન વિભાગ કે દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહીકારો વાવણી લાયક સાર્વત્રિક વરસાદની કોઈ ચોક્કસ તારીખ જણાવી રહ્યા નથી.

23 જૂન સુધી ચોમાસાનો અણસાર નહીં (Etv Bharat Gujarat)

વર્ષ 1987માં પણ આવી જ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ હતી. તે વર્ષે પણ ચોમાસાના આગમન અને વરસાદને લઈને હાલ જેવો જ માહોલ હતો. ઉનાળા જેવો આકરો તાપ અને વરસી શકે તેવા એક પણ વાદળો ન હોવાથી ગુજરાતમાં હજુ વિધિવત રીતે ચોમાસાનો પ્રવેશ થયો નથી, જે ખેડૂતો માટે ચિંતાનો વિષય છે.

સૌરાષ્ટ્રમાં પાછલા દસેક વર્ષથી સાર્વત્રિક રીતે ઓરવીને વાવેતર કરવાની પ્રથા શરૂ થઈ છે. એવા ખેડૂતો જેમણે ઓરવીને કપાસ, મગફળી, સોયાબીન સહિત ચોમાસુ પાકનું વાવેતર કર્યું છે, તેમને પણ હવે બોર કે કૂવામાંથી પાણી આપવું પડી શકે છે. પરંતુ, વરસાદના અભાવે જમીનનું ભૂગર્ભ જળસ્તર ઝડપથી નીચે જઈ રહ્યું છે, જેના કારણે બોરમાંથી પણ ખેતરને પૂરતું પાણી પૂરું પાડવું અશક્ય લાગી રહ્યું છે. આવા સંજોગોમાં ખેડૂતો ચાતક નજરે આકાશ સામે જોઈને વરુણદેવની પધરામણીની રાહ જોઈ રહ્યા છે.

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