ખેડૂતોના 5 સળગતા મુદ્દાઓને લઈને ગુજરાત કોંગ્રેસની 'કિસાન આક્રોશ યાત્રા', જાણો ક્યા મુદ્દાઓ
સોમનાથ, જુનાગઢ, અમરેલી, બોટાદ, રાજકોટ, જામનગર, અને દેવભૂમિ દ્વારકા ખાતે 13મી તારીખે સમાપન થશે.
Published : November 5, 2025 at 8:23 PM IST
જુનાગઢ : આવતીકાલથી કોંગ્રેસ ખેડૂતોના 5 સળગતા મુદ્દાને લઈને કિસાન આક્રોશ યાત્રા તાલાળાથી શરૂ કરી રહી છે. જેમાં ખેડૂતોને સ્પર્શતા અને વર્તમાન સમયના પાક વીમા યોજના કૃષિ પેદાશો અને દૂધમાં એમ.એસ.પી ખેડૂતોનું ધિરાણ માફ થાય ખેતીલાયક જમીન સરકાર ઉદ્યોગપતિઓને આપવાનું બંધ કરે, તેમજ ઘાસચારો અને પશુ આહારના ભાવોમાં ઘટાડો થાય તેવા મુદ્દાને લઈને આખી કોંગ્રેસ કિસાન આક્રોશ યાત્રાના રુપમાં નીકળી રહી છે.
જે સોમનાથ, જુનાગઢ, અમરેલી, બોટાદ, રાજકોટ, જામનગર, અને દેવભૂમિ દ્વારકા ખાતે 13મી તારીખે સમાપન થશે. જેમાં ખેડૂતોની સાથે ખેડૂતોની ચિંતા કરવા સૌ કોઈની જોડાવા કોંગ્રેસે અપીલ કરી છે.
કોંગ્રેસની કિશાન આક્રોશ યાત્રા
આવતીકાલથી ખેડૂતોના વિવિધ સળગતા મુદ્દાઓને લઈને ગુજરાત કોંગ્રેસ કિસાન આક્રોશ યાત્રાના રૂપમાં તાલાલાથી નીકળી રહી છે. જે 13મી તારીખ અને ગુરુવારના દિવસે સૌરાષ્ટ્રના 11 જિલ્લાનો પ્રવાસ કરીને દ્વારકા ખાતે કિસાન આક્રોશ યાત્રા સમાપન થશે. 8 દિવસ ચાલનારી કોંગ્રેસની કિસાન આક્રોશ યાત્રા 11 જિલ્લામાંથી પસાર થઈને અંદાજિત 800 કિલોમીટરનું અંતર પૂર્ણ કરીને દ્વારકામાં કિસાન આક્રોશ સભા સંબોધીને ખેડૂતોને લગતા અને સ્પર્શતા મુદ્દાઓ પર રાજ્ય અને કેન્દ્રની સરકાર તુરંત કામગીરી કરે તેવી માંગ સાથે આ યાત્રાનુ સમાપન થશે.
જેમાં પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડા સહિત ગુજરાત કોંગ્રેસના તમામ નેતાઓ, ધારાસભ્યો, સાંસદસભ્યો અને વર્તમાન તેમજ પૂર્વ પદાધિકારીઓ પણ ખેડૂતોના હિતમાં આ યાત્રામાં સામેલ થવા જઈ રહ્યા છે. કોંગ્રેસે ખેડૂતોના હિત સાથે જોડાયેલા તમામ લોકોને યાત્રામાં માત્ર ખેડૂતોના હિતમાં જોડાવાની અપીલ કરી છે.
ખેડૂતોને સ્પર્શતા મુદ્દા યાત્રાનો ઉદ્દેશ્ય
કિશાન આક્રોશ યાત્રા અંતર્ગત કોંગ્રેસ પાક વીમા યોજના ફરીથી શરૂ થાય મગફળી અને દૂધમાં MSP કાયદો લાગુ પડે તેમજ પશુપાલકો માટે ઘાસચારો અને પશુ આહારમાં માલધારી ઓને સબસીડી આપવામાં આવે, વધુમાં રાજ્યની સરકાર ખેડૂતો પાસેથી ખેતીલાયક જમીન ખરીદીને ઉદ્યોગ ગૃહોને આપી રહી છે, તેને સંપૂર્ણ બંધ કરે અને અત્યાર સુધી સરકારે જે જમીન ખેડૂતો પાસેથી મેળવી છે, તેનું પૂરતું વળતર ચૂકવે તેમજ ગુજરાતનો ખેડૂત દેવામાં કરજદાર બન્યો છે.
ભાજપની ડબલ એન્જિન સરકારની ખેડૂત વિરોધી નીતિને કારણે ખેડૂતો બરબાદ થઈ ગયા— Amit Chavda (@AmitChavdaINC) October 31, 2025
સરકાર ખેડૂતો માટે તાત્કાલિક સ્પેશિયલ પેકેજ જાહેર કરે, દેવા માફ કરે, પાકવીમાં યોજના લાગુ કરે
ગુજરાત કોંગ્રેસ દ્વારા 6 નવેમ્બરના રોજ સોમનાથથી ખેડૂત આક્રોશ યાત્રાનું પ્રસ્થાન કરાશે અને 13 નવેમ્બરના રોજ… pic.twitter.com/BEQ8XZCezl
ખેડૂતોનું તમામ ખર્ચ માફ કરવામાં આવે તેવા મુદ્દાને લઈને કોંગ્રેસ કિસાન આક્રોશ યાત્રાના રૂપમાં સૌરાષ્ટ્રના મોટા ભાગના જિલ્લાઓમાં ખેડૂતોના પ્રશ્નને લઈને જનમત એકત્ર કરવા આવતીકાલથી યાત્રા પર નીકળી રહી છે.
🚜 ખેડૂત આક્રોશ યાત્રા — સૌરાષ્ટ્ર ઝોન— Lalji Desai (@LaljiDesaiG) November 2, 2025
📍 સોમનાથ થી દ્વારકા
📅 6 નવેમ્બર 2025 થી 13 નવેમ્બર 2025
માવઠાની માર ઉપર,
મૃદુ અને મક્કમ નહીં ― બેદરકાર સરકારનો પ્રહાર!
💰 ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી કરવાનો કર્યો સ્પષ્ટ ઇન્કાર!
❌ શાસકો બન્યા દલાલ,
😔 ખેડૂત થયા બેહાલ
✊ કોંગ્રેસનો હાથ —… pic.twitter.com/dMprKArUPv
સૌરાષ્ટ્રના 11 જિલ્લામાં ફરશે યાત્રા
સૌરાષ્ટ્રના સોમનાથ, જુનાગઢ, અમરેલી, બોટાદ, ભાવનગર, રાજકોટ, જામનગર, સુરેન્દ્રનગર, મોરબી અને દેવભૂમિ દ્વારકા ખાતે 13મી તારીખે આઠ દિવસમાં 800 kmનું અંતર કાપીને દ્વારકા ખાતે આ યાત્રા પૂર્ણ થશે. જે માળિયા, કેશોદ, મેંદરડા, વિસાવદર, ભેસાણ, વડીયા, કુકાવાવ, અમરેલી, લાઠી, ઢસા, ગઢડા, બોટાદ, પાળીયાદ, વાંકાનેર, ટંકારા, બેડી, માધાપર, કાલાવડ, જામજોધપુર, ભાણવડ, ભાટીયા અને દ્વારકા ખાતે સંપન્ન થશે. જેમાં ખેડૂતોનું હિત ધરાવતા તમામ લોકોને જોડાવા રાષ્ટ્રીય સેવાદળના અધ્યક્ષ લાલજી દેસાઈએ સૌ કોઈને વિનંતી કરી છે.
આ પણ વાંચો...