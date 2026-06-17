મોરબી: ખેડૂતોએ આંદોલન પાર્ટ-2ની કરી જાહેરાત, ગુરુવારથી આમરણાંત ઉપવાસ
મોરબીના જેતપર ગામે યોજાયેલી ખેડૂતોની મહત્વપૂર્ણ બેઠકમાં આંદોલનના પાર્ટ-2ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
Published : June 17, 2026 at 7:11 AM IST
મોરબી : કચ્છથી 720 KV વીજ લાઈન નાખવાની કામગીરી પહોંચી ચૂકી છે. ધાંગધ્રા તાલુકાના કોંઢ, કલ્યાણપુર અને મોરબીના વિસ્તારોમાં કંપની દ્વારા પોલીસનો ઉપયોગ કરીને ખેતરોમાં પ્રવેશ કરીને વીજ લાઈનના થાંભલાઓ નાખવામાં આવી રહ્યા છે. હાલ સુધીમાં કંપની દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારનું વળતર ચૂકવવામાં નથી આવ્યું અને કોરીડોરમાં રહીને કામગીરી કંપની દ્વારા કરવામાં ન આવતી હોવાનું ખેડૂતો દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે. આ અંગે ખેડૂતો દ્વારા જિલ્લા કલેકટરને અને કંપનીના અધિકારીઓને પણ રજૂઆત કરવામાં આવી છે.
વીજલાઈનના વળતર મુદ્દે જેતપર ગામેથી શરૂ થયેલી ખેડૂતોની લડત હવે નવા તબક્કામાં પ્રવેશી છે. મોરબીના જેતપર ગામે યોજાયેલી ખેડૂતોની મહત્વપૂર્ણ બેઠકમાં આંદોલનના પાર્ટ-2ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
ખેડૂત આગેવાન મયુર જાકાસણીયાએ જણાવ્યું હતું કે, "આ આંદોલનનો પ્રથમ તબક્કો પૂર્ણ થયા બાદ હવે ખેડૂતોના હક્ક અને યોગ્ય વળતર માટે આમરણાંત ઉપવાસ શરૂ કરવામાં આવશે. આગામી ગુરુવારે સવારે 9 વાગ્યે સાધુ-સંતોના હસ્તે દીપ પ્રાગટ્ય સાથે ઉપવાસ આંદોલનની શરૂઆત થશે."
ખેડૂતોએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ આંદોલન સંપૂર્ણપણે બિનરાજકીય રહેશે અને કોઈપણ રાજકીય પક્ષને તેમાં સામેલ થવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. આ આમરણાંત ઉપવાસમાં જેતપર ગામ ઉપરાંત મોરબી જિલ્લા અને રાજ્યના અન્ય જિલ્લાઓમાંથી પણ મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો જોડાવાના હોવાનું જણાવાયું છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે સરકાર દ્વારા યોગ્ય વળતર અને હક્ક અંગે નિર્ણય લેવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી ગાંધીજીના માર્ગે શાંતિપૂર્ણ આંદોલન ચાલુ રાખવામાં આવશે.
નોંધનીય છે કે, ગત 9 જૂનના રોજ મોરબીના જેતપર ગામે ખેડૂતો અને પોલીસ વચ્ચે અથડામણની સ્થિતિ ઊભી થઈ હતી. વિરોધ દરમિયાન મહિલાઓ પણ મોટી સંખ્યામાં જોડાઈ હતી અને કેટલીક મહિલાઓ સાથે પોલીસનો ઘર્ષણ થયો હોવાના આક્ષેપો થયા હતા. આ ઘટનાના પગલે પોલીસે કેટલાક લોકોની અટકાયત કરી હતી. ત્યારબાદ ખેડૂતો દ્વારા રેલી યોજી મોરબી કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવી પોતાની રજૂઆત કરવામાં આવી હતી
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