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ખેડૂતોએ સરકાર સામેે માંડ્યો મોરચો: અમદાવાદ થી ગાંધીનગર સુધી 1111 ટ્રેક્ટર સાથે મહારેલી, ખેડૂતોએ કરી આ 5 માંગણીઓ

અમદાવાદથી ગાંધીનગર સુધી ખેડૂત અધિકાર ટ્રેક્ટર યાત્રા, વિવિધ માંગણીઓ સાથે ખેડૂતોનું શક્તિ પ્રદર્શન

મદાવાદ થી ગાંધીનગર સુધી 1111 ટ્રેક્ટર સાથે મહારેલી, ખેડૂતોએ કરી આ 5 માંગણીઓ
મદાવાદ થી ગાંધીનગર સુધી 1111 ટ્રેક્ટર સાથે મહારેલી, ખેડૂતોએ કરી આ 5 માંગણીઓ (AI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 15, 2026 at 1:44 PM IST

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Updated : June 15, 2026 at 2:33 PM IST

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અમદાવાદ : રાજ્યભરના ખેડૂતોના પ્રશ્નોને વાચા આપવા માટે આજે કોંગ્રેસ અને કિસાન સંઘર્ષ સમિતિના નેજા હેઠળ સંયુક્ત ઉપક્રમે ‘ખેડૂત અધિકાર ટ્રેક્ટર યાત્રા’નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદના શાંતિપુરા સર્કલથી પ્રારંભ થયેલી આ યાત્રા ગાંધીનગર તરફ કૂચ કરી રહી છે. આ યાત્રામાં ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો પોતાના ટ્રેક્ટર સાથે જોડાયા હતા અને સરકાર સમક્ષ પોતાની માંગણીઓ રજૂ કરી હતી.

તાજેતરના દિવસોમાં મોરબી જિલ્લાના જેતપર ગામ અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના કોંઢ ગામ સહિતના વિસ્તારોમાં ખાનગી કંપનીઓ દ્વારા ખેતરોમાં વીજ ટ્રાન્સમિશન લાઇનના થાંભલા ઊભા કરવાની કામગીરીને લઈને ખેડૂતોમાં ભારે અસંતોષ જોવા મળ્યો છે. આ મુદ્દે અનેક સ્થળોએ વિરોધ પ્રદર્શન અને તણાવની સ્થિતિ પણ સર્જાઈ હતી.

"ગુજરાતમાં આજે અંગ્રેજોનું શાશન ચાલી રહ્યું છે. અંગ્રેજો ખેડૂતોને લુંટી રહ્યા હતા, તેમના પર અત્યાચાર કરી રહ્યા હતા. આજે આ ભાજપની સરકાર પણ અંગ્રેજોની નિતી પર ચાલીને અત્યાચાર કરી રહ્યા છે. ગુજરાતના ખેડૂતોની જમીનો પર જબરદસ્તી વીજ કંપનીના થાંભલા નાખવામાં આવી રહ્યા છે. પોલીસ દ્વારા તેમને ડરાવવામાં આવી રહ્યા છે. તેમને લાઠીઓ મારવામાં આવી રહી છે. જમીન માપણી ખોટી થઈ રહી છે, તેમા પર કોઈ સુધારો થતો નથી. ટેકાના ભાવનું પુરુ વળતર પણ મળી રહ્યું નથી. આ તમામ માંગણીઓ સાથે ગુજરાત કોંગ્રેસ અને ખેડૂતોના અલગ અલગ સંગઠનો ગાંધીનગર કુચ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આ ભાજપ સરકરા ખેડૂતોને અટકાવી રહી છે, પરંતુ અમે ખેડૂતો માટે લડીશું." - અમિત ચાવડા, પ્રમુખ, ગુુજરાત કોંગ્રેસ

ખેડૂતોના કહેવા મુજબ, કંપની દ્વારા કોઈપણ પ્રકારનું વળતર ચુકવણી કરવામાં આવ્યું નથી અને ખેતરોમાં આડેધડ ખોદકામ કરવામાં આવી રહ્યું છે. જો ખેડૂતો ખોદકામ કરવાની ના પાડે અને થાંભલા ઉભી કરવાની ના પાડે તો પોલીસનો ઉપયોગ કરીને આ કામગીરી આગળ વધારવામાં આવી રહી છે. બીજી તરફ ખેડૂતોને પોતાના ખેતરો સુધી પોલીસ દ્વારા બંદોબસ્ત ગોઠવીને પ્રવેશ આપવા દેવામાં આવી રહ્યો નથી. જેને લઈને હવે ખેડૂતો ગાંધીનગર તરફ આગેકૂચ કરવા માટે નીકળી ચૂક્યા છે.

ખેડૂત નેતા પાલ આબલિયાએ જણાવ્યું કે, "300થી વધુ ખેડૂતો ટ્રેક્ટર લઈને સુરેન્દ્રનગરથી રવાના થયા છે, તેમની સાથે હું પણ ગાંધીનગર પહોંચું છું. 2013ના જમીન સંપાદનના કાયદા મુજબ ચાર ગણું વળતર ચુકવણી કરવાનું હોય છે. જો આ સરકારને મંજૂર ન હોય તો એક થાંભલા દીઠ માસિક ખેડૂતને 50,000 રૂપિયાનું ભાડું ચૂકવણી કરવામાં આવે અથવા સરકારને આ પણ મંજૂર ન હોય અથવા કંપનીને આ પણ મંજૂર ના હોય તો એક થાંભલો ઊભા કરવાના 2 કરોડ રૂપિયા સુધી ખેડૂતને વળતર ચૂકવવામાં આવે તેવી સ્પષ્ટ માંગણી છે. ગાંધીનગર સુધી નીકળ્યા છીએ. સચિવાલય અને વિધાનસભા સુધી પહોંચી અને આ અંગે મુખ્યમંત્રી અને સરકારને રજૂઆત કરવામાં આવશે."

ખેડૂતોની 5 માંગણીઓ

  • જમીન માપણીના દોષ નિવારવા અને સસ્તા ભાવે થતું અધિગ્રહણ અટકાવવું
  • ખેડૂતોના દેવા માફ કરવા
  • ખેત ઉત્પાદન અને દૂધ પેદાશોની MSP નક્કી કરી, ગેરન્ટી આપવી
  • ખાતર-દવા અને બિયારણ વાજબી ભાવે ઉપલબ્ધ કરાવવા
  • 8 કલાક સળંગ વીજળી આપવી અને મીટર પ્રથા બંધ બંધ કરવી.

નોંધનીય છે કે, 9 જૂનના રોજ મોરબીના જેતપર ગામે ખેડૂતો અને પોલીસ વચ્ચે અથડામણની સ્થિતિ ઊભી થઈ હતી. વિરોધ દરમિયાન મહિલાઓ પણ મોટી સંખ્યામાં જોડાઈ હતી અને કેટલીક મહિલાઓ સાથે પોલીસનો ઘર્ષણ થયો હોવાના આક્ષેપો થયા હતા. આ ઘટનાના પગલે પોલીસે કેટલાક લોકોની અટકાયત કરી હતી. ત્યારબાદ ખેડૂતો દ્વારા રેલી યોજી મોરબી કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવી પોતાની રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.

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Last Updated : June 15, 2026 at 2:33 PM IST

TAGGED:

ખેડૂત અધિકાર ટ્રેક્ટર યાત્રા
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