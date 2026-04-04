અમરેલીના આંબા ગામના પ્રગતિશીલ ખેડૂતની કમાલ, પ્રાકૃતિક ખેતીથી ઉગાડી ઔષધીય ગુણોથી ભરપૂર બુશબેરી
Published : April 4, 2026 at 11:18 AM IST
Updated : April 4, 2026 at 11:42 AM IST
અમરેલી: કૃષિ ક્ષેત્રે નવીન પ્રયોગો અને પરંપરાગત ખેતી પદ્ધતિઓનો સમન્વય સાધીને અમરેલી જિલ્લાના ખારા પાટ વિસ્તારના આંબા ગામના ખેડૂત મુકેશભાઈ ખસિયાએ રાજ્યમાં પ્રથમ વખત ‘બુશબેરી’ નું સફળ વાવેતર કરીને એક અનોખો દાખલો બેસાડ્યો છે. સામાન્ય રીતે ઠંડા અને હિમાલયી પ્રદેશોમાં જ ઉગતું આ ફળ હવે સૌરાષ્ટ્રના ખારાપાટ જેવા ગરમ અને શુષ્ક વિસ્તારમાં પણ વાવી શકાય છે.
ઉત્તરાખંડથી મંગાવ્યા છોડ, કોઠાસૂઝથી સાધી સફળતા
મુકેશભાઈ ખસિયાએ ઉત્તરાખંડમાંથી બુશબેરીના છોડ મંગાવીને પોતાના ખેતરમાં પ્રયોગાત્મક રીતે વાવેતર શરૂ કર્યું હતું. શરૂઆતમાં આ વિસ્તારની ગરમી અને સુકી આબોહવાને કારણે ઘણા પડકારોનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, પરંતુ તેમની કોઠાસૂઝ અને નવીન અભિગમને કારણે આ પડકારોને પાર કરીને સફળ ઉત્પાદન શક્ય બન્યું છે. તેમણે પોતાની ખેતીમાં ગાય આધારિત અને સંપૂર્ણ પ્રાકૃતિક ખેતી પદ્ધતિ અપનાવી છે, જે ફળની ગુણવત્તા અને ઔષધીય ગુણધર્મોને જાળવી રાખવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.
શું છે બુશબેરી અને તેના ફાયદા?
બુશબેરી, જેને રસબેરી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે ખાવામાં અત્યંત સ્વાદિષ્ટ અને મીઠું ફળ છે. સ્વાદની સાથે-સાથે આ ફળમાં ઔષધીય ગુણધર્મો પણ વિપુલ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. આયુર્વેદના સિદ્ધાંતો અનુસાર, આ ફળ ખાસ કરીને કિડની સંબંધિત સમસ્યાઓ, પાચનતંત્રની તકલીફો, વધેલા ક્રિએટિનિન લેવલ અને ડાયાલિસિસ કરાવતા દર્દીઓ માટે ખૂબ લાભદાયી માનવામાં આવે છે. અનેક દર્દીઓએ આ ફળનો નિયમિત ઉપયોગ કરીને પોતાના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો નોંધાવ્યો હોવાનું જણાવાયું છે.
ગુજરાતભરમાં વધી રહી છે માંગ
હાલમાં મુકેશભાઈનું બુશબેરીનું ઉત્પાદન મર્યાદિત પ્રમાણમાં છે, છતાં ગુજરાતભરમાંથી લોકો તેમનો સંપર્ક કરીને આ ફળ મંગાવી રહ્યા છે. આવનાર સમયમાં ઉત્પાદન વધારવાની તેમની યોજના છે, જેથી વધુને વધુ લોકો આ ફળના સ્વાસ્થ્યલક્ષી લાભો મેળવી શકે. તેમના ફાર્મહાઉસ પર આ અનોખી ખેતીને જોવા માટે અનેક ખેડૂતો અને કૃષિ પ્રેમીઓ પણ આવી રહ્યા છે.
અન્ય ખેડૂતો માટે પ્રેરણારૂપ
મુકેશભાઈની આ સફળતા અન્ય ખેડૂતો માટે પણ પ્રેરણારૂપ બની છે. ગરમ અને સુકા પ્રદેશમાં ઠંડા પ્રદેશના ફળનું સફળ ઉત્પાદન કરીને તેમણે સાબિત કર્યું છે કે યોગ્ય પ્રયાસ, નવીનતા અને પ્રાકૃતિક ખેતી પદ્ધતિઓ દ્વારા કૃષિ ક્ષેત્રે અશક્ય લાગતું કાર્ય પણ શક્ય બની શકે છે. આ પ્રયોગ માત્ર આર્થિક રીતે જ નહીં, પરંતુ આરોગ્યની દૃષ્ટિએ પણ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ રહ્યો છે. ગુજરાતમાં બુશબેરીની માંગ દિવસે-દિવસે વધી રહી છે, અને મુકેશભાઈનો આ પ્રયાસ રાજ્યની કૃષિ ક્ષેત્રે એક નવી દિશા આપનારો સાબિત થશે તેવી આશા વ્યક્ત કરાઈ રહી છે.
