ગુજરાત ટકાઉ શહેરી આયોજન વિકાસના મોડેલ તરીકે ઉભર્યુ, ટકાઉ વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સરકારની નવી પહેલ
ગુજરાત ટકાઉ શહેરી આયોજન વિકાસના મોડેલ તરીકે ઉભરી આવ્યું, ટકાઉ વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સરકારની નવી પહેલ
Published : February 9, 2026 at 1:51 PM IST
ગાંધીનગર : ગુજરાત સરકારે શહેરી માળખાગત સુવિધાઓને મજબૂત બનાવવા અને નાગરિકોના જીવનની ગુણવત્તા સુધારવા માટે 'સારી રીતે કમાવો, સારી રીતે જીવો'ના સૂત્ર હેઠળ 2025ને શહેરી વિકાસ વર્ષ તરીકે જાહેર કર્યું છે. આ પહેલ હેઠળ, રાજ્ય ટકાઉ શહેરી આયોજન અને વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવાનો હેતુ ધરાવે છે. વધુમાં, સરકાર મોટા પાયે વૃક્ષારોપણ, નવી હરિયાળી જગ્યાઓનું નિર્માણ અને 100 ટન વારસાગત કચરાનો નિકાલ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.
શહેરી વિસ્તારોમાં 240 હેક્ટરથી વધુ નવી ગ્રીન સ્પેસ વિકસાવવામાં આવશે
ગુજરાત સતત ટકાઉ વિકાસને પ્રોત્સાહન આપી રહ્યું છે, જેમાં સમગ્ર ગુજરાતમાં શહેરી વિસ્તારોમાં ગ્રીન કવર વધારવા પર ખાસ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે. શહેરી વિકાસ વર્ષ દરમિયાન, વિવિધ શહેરોમાં 240 હેક્ટરથી વધુ નવી ગ્રીન સ્પેસ વિકસાવવામાં આવી રહી છે, જેમાં બગીચાઓ, વરસાદી પાણીના સંગ્રહ અને ભૂગર્ભજળ રિચાર્જ માટે સ્પોન્જ પાર્ક અને શહેરી જંગલોનો સમાવેશ થાય છે. આમાંથી ઘણા પ્રોજેક્ટ હાલમાં અમલીકરણના વિવિધ તબક્કામાં છે. રાજ્ય સરકારે શહેરી વિકાસ વર્ષ દરમિયાન 340 થી વધુ પ્રોજેક્ટ્સ પૂર્ણ કરવાનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો છે, જેમાંથી 146 પ્રોજેક્ટ્સ પૂર્ણ થઈ ચૂક્યા છે.
મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનો અને નગરપાલિકાઓમાં 90 લાખ વૃક્ષો વાવ્યા
શહેરી વિકાસ વર્ષના ભાગ રૂપે, રાજ્ય સરકારે ગુજરાતભરના શહેરોમાં ગ્રીન કવર મજબૂત કરવા માટે 99 લાખ વૃક્ષો વાવવાનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો હતો. આ લક્ષ્ય સામે, 17 મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનો અને 152 નગરપાલિકાઓમાં લગભગ 90 લાખ વૃક્ષો વાવવામાં આવ્યા છે.
કેચ ધ રેઈન: વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ ક્ષમતામાં 4.19 લાખ કિલોલિટરનો વધારો
શહેરી વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ ક્ષમતાને મજબૂત બનાવવા માટે, ગુજરાત સરકારે 'કેચ ધ રેઈન' પહેલ શરૂ કરી છે. આ કાર્યક્રમ હેઠળ, 17 મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનો અને 152 નગરપાલિકાઓમાં લગભગ 2,900 વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ પ્રણાલીઓ વિકસાવવામાં આવી છે, જેના કારણે શહેરી વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ ક્ષમતામાં લગભગ 4.19 લાખ કિલોલિટરનો વધારો થયો છે.
આ ઉપરાંત, 2,603 પ્રોજેક્ટ હાલમાં અમલીકરણ હેઠળ છે, 1,230 પ્રોજેક્ટ ટેન્ડરિંગ તબક્કામાં છે, અને 6,642 નવા પ્રોજેક્ટ આયોજન તબક્કામાં છે. આ સાથે, તળાવોના પુનર્વિકાસ અને પુનઃસ્થાપન પર ધ્યાન આપવામાં આવી રહ્યું છે. શહેરી વિકાસ વર્ષ 2025 હેઠળ, 140 લેકફ્રન્ટ પ્રોજેક્ટ્સનો લક્ષ્યાંક નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. આમાંથી, 54 પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થયા છે, 57 ચાલુ છે, 9 ટેન્ડરિંગ તબક્કામાં છે અને 20 આયોજન તબક્કામાં છે.
ટકાઉ વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા માટેની પહેલ
રાજ્ય સરકારે સમગ્ર ગુજરાતમાં 285 થી વધુ સૌર પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવાનો લક્ષ્યાંક નક્કી કર્યો છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય શહેરી વિસ્તારોમાં નવીનીકરણીય ઉર્જાનો ઉપયોગ વધારવા અને કાર્બન ઉત્સર્જન ઘટાડવાનો છે. આ સાથે, ગંદા પાણીના પુનઃઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવા માટે 20 ટ્રીટેડ વેસ્ટવોટર રિયુઝ (RTWW) પ્રોજેક્ટ્સ અમલમાં મૂકવામાં આવી રહ્યા છે, જેનાથી દરરોજ લગભગ 656 મિલિયન લિટર (MLD) પાણી પુનઃઉપયોગ માટે ઉપલબ્ધ થશે.
વધુમાં, હવાની ગુણવત્તા સુધારવા અને શહેરી પ્રદૂષણને દૂર કરવા માટે, શહેરી વિકાસ વિભાગ તમામ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનોમાં સ્વચ્છ હવા કાર્ય યોજનાઓ લાગુ કરવા માટે કામ કરી રહ્યું છે. બાકીના ચાર મુખ્ય મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનો માટે પણ સ્વચ્છ હવા કાર્ય યોજનાઓ તૈયાર કરવામાં આવી છે, જેમાં ભાવનગર, જામનગર, જૂનાગઢ અને ગાંધીનગર.
માર્ચ 2026 સુધીમાં શહેરી વિસ્તારોમાં 100% લેગસી કચરાનો નિકાલ કરવાનો લક્ષ્યાંક
ગુજરાત સરકાર વર્ષોથી શહેરોમાં એકઠા થયેલા લેગસી કચરાના વૈજ્ઞાનિક નિકાલ દ્વારા પર્યાવરણીય સંરક્ષણ, જાહેર આરોગ્ય અને શહેરી વિકાસને મજબૂત બનાવવા માટે સતત પ્રયાસો કરી રહી છે. આના આધારે, રાજ્ય સરકારે માર્ચ 2026 સુધીમાં શહેરી વિસ્તારોમાં 100% લેગસી કચરાનો નિકાલ કરવાનો લક્ષ્યાંક નક્કી કર્યો છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં, 304.09 લાખ મેટ્રિક ટન લેગસી કચરો ઓળખવામાં આવ્યો છે, જેમાંથી 281.802 લાખ મેટ્રિક ટનનો વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિઓ દ્વારા નિકાલ કરવામાં આવ્યો છે.
રાજ્ય સરકાર શહેરી સ્વચ્છતા અને ઘન કચરા વ્યવસ્થાપન માટે રુ.2,756 કરોડથી વધુના રોકાણ સાથે 1,823 થી વધુ પ્રોજેક્ટ્સ પણ હાથ ધરી રહી છે. શહેરોમાં, જાહેર સ્થળોએ 1,533 કચરા સંવેદનશીલ બિંદુઓ (GVP) ઓળખવામાં આવ્યા છે, જેમાં ગંદકી અને અસ્વચ્છ પરિસ્થિતિઓને દૂર કરવા માટે તેમના ઉપાયની યોજના છે. ટકાઉ શહેરી આયોજન અને વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવાના હેતુથી આ પહેલો, એક વિકાસ ગુજરાતના વિઝનને આગળ વધારવામાં અને એક વિકાસ ભારતના મોટા ધ્યેયમાં ફાળો આપવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે.
આ પણ વાંચો...