મહેસાણા: 'જ્ઞાન સહાયક શિક્ષકની જરૂર છે, પણ મળતા નથી', જાણો કેમ ?
એક તરફ હજારોની સંખ્યામાં TAT પાસ શિક્ષકો સરકારી નોકરીની માંગ કરી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ મહેસાણા જિલ્લામાં લાયક ઉમેદવારો હોવા છતાં જગ્યાઓ ખાલી છે.
Published : October 15, 2025 at 5:54 PM IST
મહેસાણા: રાજ્યમાં શિક્ષણનું સ્તર જાળવવું અને સુધારવું એ કોઈપણ સરકારની પ્રાથમિકતા હોય છે, પરંતુ મહેસાણા જિલ્લામાં હાલમાં સામે આવેલી 'જ્ઞાન સહાયક' શિક્ષકોની ભરતીની સ્થિતિ તંત્ર માટે એક મોટો પડકાર બની છે. એક તરફ હજારોની સંખ્યામાં ટાટ (TAT) પાસ શિક્ષકો સરકારી નોકરીની માંગ કરી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ મહેસાણા જિલ્લામાં લાયક ઉમેદવારો હોવા છતાં જગ્યાઓ ખાલી પડી રહી છે. આ વિરોધાભાસનું મૂળ કારણ છે: પસંદગી પામેલા શિક્ષકોને તેમની મનપસંદ જગ્યા (જિલ્લો કે શાળા) ન મળવી.
51 સામે માત્ર 38 જ્ઞાન સહાયક મળ્યા
શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષણની ગુણવત્તા જાળવવા માટે જ્ઞાન સહાયક શિક્ષકોની ભરતી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. મહેસાણા જિલ્લામાં માધ્યમિક શિક્ષણ વિભાગને કુલ 51 જ્ઞાન સહાયક શિક્ષકોની જરૂરિયાત હતી. આ જરૂરિયાતને પહોંચી વળવા માટે ટાટ પાસ ઉમેદવારો માટે ખાસ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જોકે, આ કેમ્પના અંતે માત્ર 38 શિક્ષકો જ ઉપલબ્ધ થઈ શક્યા છે. જેના કારણે 13 જગ્યાઓ ખાલી રહી ગઈ છે, જે શિક્ષણ વિભાગની કામગીરી પર સવાલ ઉભા કરે છે.
પસંદગીની જગ્યા ન મળતા નિમણૂકનો અસ્વીકાર
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ભરતી કેમ્પમાં જે શિક્ષકોની પસંદગી કરવામાં આવી છે, તે તમામ ઉમેદવારો ટાટ પાસ અને સંપૂર્ણ લાયકાત ધરાવે છે. છતાં પણ 13 જગ્યાઓ ખાલી રહેવાનું મુખ્ય કારણ એ છે કે, પસંદગી પામેલા લાયક શિક્ષકોને તેમની પસંદગીની જગ્યા, એટલે કે મનપસંદ જિલ્લો કે શાળા ન મળવાના કારણે તેઓએ નિમણૂક સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો છે. એક તરફ રાજ્યમાં શિક્ષકોની ભરતીની માંગણી જોરશોરથી ચાલી રહી છે, ત્યારે બીજી તરફ મહેસાણામાં લાયક ઉમેદવાર મળવા છતાં ભરતી પ્રક્રિયામાં આવેલી આ અડચણ શિક્ષણ વિભાગની નીતિઓ પર પુનર્વિચાર કરવા માટે મજબૂર કરે છે
જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રીએ આ સ્થિતિની પુષ્ટિ કરતાં જણાવ્યું હતું કે, મહેસાણામાં ખાલી રહેલી બાકીની 13 જગ્યાઓ ભરવા માટે વહીવટી તંત્ર દ્વારા ટૂંક સમયમાં જ ફરીથી કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવશે.
આમ, મહેસાણા જિલ્લામાં જ્ઞાન સહાયકની ભરતી પ્રક્રિયા એ વાતનો જીવંત પુરાવો છે કે, માત્ર લાયકાત ધરાવતા શિક્ષકો ઉપલબ્ધ હોવા પૂરતું નથી, પરંતુ તેમને અનુકૂળ અને પસંદગીની જગ્યા આપવી પણ એટલી જ જરૂરી છે. અન્યથા શિક્ષણના સ્તરને સુધારવાનો સરકારનો ઉદ્દેશ્ય અધૂરો રહી શકે છે. શિક્ષણ અને રોજગાર વચ્ચેનો આ વિરોધાભાસ મહેસાણા જિલ્લામાં શિક્ષણ વ્યવસ્થા માટે હાલમાં એક મોટી ચિંતાનો વિષય છે.