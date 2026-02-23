કુદરતી ગેસ અને ક્રૂડ ઓઈલથી રાજ્યને કરોડોની કમાણી, છતાં ઉત્પાદનમાં ઘટાડો
Published : February 23, 2026 at 3:12 PM IST
ગાંધીનગર: રાજ્યમાં કુદરતી ગેસ અને ક્રૂડ ઓઈલના ઉત્પાદનથી સરકારને મોટી આવક મળી રહી છે. વિધાનસભામાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય અમિત ચાવડા દ્વારા પૂછાયેલા પ્રશ્નના જવાબમાં પેટ્રોકેમિકલ્સ મંત્રીએ વિગતવાર આંકડા રજૂ કર્યા, જેમાં છેલ્લા બે વર્ષના ઉત્પાદન અને આવકની સ્થિતિ સ્પષ્ટ થઈ છે.
વર્ષ 2024-25 દરમિયાન રાજ્યમાં કુલ 52,83,170 મેટ્રિક ટન ક્રૂડ ઓઈલનું ઉત્પાદન થયું હતું. આ ઉત્પાદન પરથી રાજ્ય સરકારને 3429.83 કરોડ રૂપિયાની આવક પ્રાપ્ત થઈ હતી. તેની સામે વર્ષ 2025-26માં ઉત્પાદન ઘટીને 39,70,837 મેટ્રિક ટન રહ્યું, જેના પરિણામે આવક પણ ઘટીને 2349.52 કરોડ રૂપિયા રહી.
કુદરતી ગેસના ઉત્પાદનમાં પણ સમાન સ્થિતિ જોવા મળી છે. વર્ષ 2024-25માં 74,52,65,338 સ્ટાન્ડર્ડ ક્યુબિક મીટર કુદરતી ગેસનું ઉત્પાદન થયું હતું અને તેમાંથી 231.42 કરોડ રૂપિયાની આવક મળી હતી. જ્યારે વર્ષ 2025-26માં ઉત્પાદન ઘટીને 53,18,05,907 સ્ટાન્ડર્ડ ક્યુબિક મીટર થયું, જેના પરથી 170.57 કરોડ રૂપિયાની આવક પ્રાપ્ત થઈ. આ આંકડાઓ દર્શાવે છે કે બંને ક્ષેત્રોમાં ઉત્પાદનમાં ઘટાડો નોંધાયો છે, જેના કારણે રાજ્યની આવકમાં પણ નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે.
પેટ્રોકેમિકલ્સ મંત્રીએ જણાવ્યું કે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારની પરિસ્થિતિ, ઉત્પાદન ક્ષમતામાં ફેરફાર અને ટેકનિકલ કારણો જેવા મુદ્દાઓ આવક પર અસરકારક બની શકે છે.
રાજ્યની આર્થિક સ્થિતિમાં ઊર્જા ક્ષેત્રનું મહત્વપૂર્ણ યોગદાન રહેલું છે. આવનારા સમયમાં ઉત્પાદન વધારવા અને આવક સ્થિર રાખવા માટે સરકાર કયા પગલાં લે છે તે જોવાનું રહેશે.
